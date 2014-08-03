Колизей Любви

johnny-max-cage Просмотров: 23 Комментарии: 2 +2 Вчера, 22:46 by

Купидон провозглашает статую Любви святыней и возлагает к её ногам букет самых красивых цветов. Он посвящает ей стихи. Он заявляет, что жизнь без любви не стоит и ломаного гроша. “Если в душе твоей не поселилось это сильное чувство, то ты жалок и ничтожен, малодушный человечек. Без любви ты никто и имя твоё - Никак. Любите кого-нибудь! Ищите любовь всем своим сердцем! Дарите её друг другу просто так и безвозмездно… Она спасёт вас в час великих испытаний… Добро пожаловать в Колизей Любви!”На площадь приходят разные люди от мала до велика…Появляется доверчивый и робкий вьюнец осьмнадцати лет от роду под руку с бойкой и тучной барышней, старше него на тринадцать годов, и её пятеро детей от разных отцов идут следом.Купидон посылает свои благословения и торжественно чествует пару во имя святого чувства, имя которому – Любовь.Затем появляется юная девушка со следами побоев на лице и её суровый супруг, от которого разит перегаром.А Купидон продолжает свою праздную речь, которая становятся всё громче и громче… Стены Колизея отражают хвалу святыне троекратным эхом.Затем появляется романтичная женщина бальзаковского возраста с вечно грустными глазами, отдавшая все свои сбережения бездушному и молодому альфонсу, который по каким-то причинам не смог явиться в Колизей и его местоположение неизвестно.Но речь Купидона не смолкает. Он разгорячённо кричит: “Во имя Любви ничего не жалко. Бросайте последнее к ногам святыни и да воздастся Вам за Ваше светлое чувство.”В Колизей заходит представительный мужчина, покинувший жену и двоих маленьких детей. Он идёт в обнимку с молодой кралей, увешанной драгоценными кольцами, серьгами и брюликами.Купидон ликует: “Честь и хвала великой силе. Да здравствует Любовь!”Но вдруг речь обрывается. Наступает могильная тишина…Несколько фигур в чёрных плащах медленно и еле слышно заносят на середину Колизея закрытый гроб. Царит безмолвие. Лицо Купидона приобретает мертвенно-бледный оттенок.Одна из таинственных фигур шёпотом обращается ко всем присутствующим:“В этом ящике покоится подросток, совсем ещё ребёнок… Он спрыгнул с шестнадцатого этажа.Мы обращаемся к тебе, Купидон. Взгляни на это.”Крышка гроба распахнулась, и взору людей предстало обезображенное тело мальчика.“Смотри, смотри внимательней, Ангел. Виждь и внемли. Это результат того великого и светлого, которые ты так превозносишь над всеми остальными.Ответь нам, пожалуйста, вот на какой вопрос. Знакомо ли тебе ощущение справедливости, гармонии или хотя бы сострадания, бессердечный ублюдок? Что такое Любовь? Ты хотя бы можешь толком объяснить то, о чём так упорно и упорото вещаешь с неба все эти две тысячи лет, сукин ты сын?Твоя богомерзкая Любовь дарует человеку истинную жизнь, преисполненную смыслом? Вряд ли. Она ввергает его в пучину необъяснимого влечения, доводит до сумасшествия, а потом сбрасывает с шестнадцатого этажа на землю. Её итог - смерть.Больше не будет этого Колизея. Здесь всё пропитано кровью, страданием, безумием, жестокостью, душевными терзаниями и муками.Товарищи, вас на*****ли. Расходитесь.Ступайте и постройте себе новые здания: Храм Верности, Цитадель Искренности, Дворец Доброты, Замок Отзывчивости, Пагоду Радости, Церкву Взаимности, Мечеть Чести, Синагогу Счастья, в конце концов…”Фигуры в капюшонах свергают летающего Ангела с высоты на землю. Статуя Любви, покачнувшись, падает на Купидона…Колизей Любви закрывается.Ибо не******й

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