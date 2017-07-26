Пятничная рассказявка №214 - За жизнь

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 05:14 by

— Что вы тут делаете?Влад вышел из кухни и застыл в удивлении: у входной двери надевала туфельки незнакомка. Услышав вопрос, девушка презрительно посмотрела на него и фыркнула.— Не видишь? Ухожу от тебя.— Уходишь?! От меня? Да кто ты вообще такая?Девушка строго и с обидой посмотрела на Влада.— Он еще спрашивает!— Да, спрашиваю. Взялась непонятно откуда…— Я - твоя жизнь. Теперь ясно? И я от тебя ухожу.Влад рассмеялся.— Ерунда какая-то.В глаза девушки появилась злость. Она вытянула руку в его сторону и сделала жест, словно дернула веревочку. У Влада потемнело перед глазами, ноги стали подкашиваться. Он судорожно схватился за стенку, чтобы не упасть.— Понял теперь? Или еще доказательства требуются?— Ох!Жизнь наклонилась застегнуть пряжку на правой туфельке. Чуть стоптанной и давно не чищенной.— Погоди. Как это уходишь? Почему?Девушка выпрямилась и посмотрела Владу в глаза.— А кто на меня жалуется всё время? А? Кто ноет постоянно: всё у него в жизни не так, жизнь скучная, ерунда, а не жизнь?— Подожди! Я ведь так, не подумав…— Всё, поздно. Не нравлюсь - можешь найти себе другую. Аривидерчи! Как ты там вчера говорил - “такую жизнь поменял бы не глядя”. Вот, делай что хочешь теперь.— Так как же, погоди. Я не хотел тебя обидеть! Вот честно-честно.— Не хотел, а сделал. Надоело мне. Кто меня живет? Ты! А сам жалуешься на меня. Это не я скучная, это ты меня скучно живешь. Хотел на море поехать? Так тебе лень. Мог на работу получше устроиться? Опять лень. Девушку себе найти не можешь - опять я виновата. А знакомишься, между прочим, с ними - ты, а не я.— Прости, пожалуйста. Я исправлюсь! Слово даю.— Слово , - передразнила его Жизнь, - кто десять раз уже обещал курить бросить?— Я брошу.— Угу, бабушке свой расскажи.Влад оторвался от стены и сделал три быстрых шага к своей Жизни. На последнем не удержался и упал на колени. Обнял Жизнь за талию и прижал к себе.— Не отпущу! Никуда от меня ты не уйдешь. Моя!Она попыталась отпихнуть его, но он только держал сильней. Целовал ей руки и шептал что-то нежное. Наконец, она сдалась, прекратила сопротивляться и погладила его по взъерошенной голове.— Ладно. Дам тебе последний шанс.На следующий день Влад написал на работе заявление об уходе. Начальник пытался его уговорить остаться…— Нет. Жизнь у меня одна, а тут я её только гроблю.Влад покосился через плечо.— И чем собираешься заняться?— Устрою себе отпуск. На море съезжу. А там посмотрим. Буду думать - Жизнь надо прожить так, чтобы ей не было обидно за себя.Начальник только покачал головой. У него за спиной, невидимые, стояли его Жизнь, скованная наручниками, с синяком под глазом, и зло ухмыляющаяся Ипотека с дубинкой наперевес. (Но это уже совсем другая история - боевик с заложницей, брутальным героем и счастливым концом).Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Жизнь ипотека начальник отпуск

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