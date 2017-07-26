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Творческие истории

Пятничная рассказявка №214 - За жизнь

— Что вы тут делаете?
Влад вышел из кухни и застыл в удивлении: у входной двери надевала туфельки незнакомка. Услышав вопрос, девушка презрительно посмотрела на него и фыркнула.

— Не видишь? Ухожу от тебя.

— Уходишь?! От меня? Да кто ты вообще такая?

Девушка строго и с обидой посмотрела на Влада.

— Он еще спрашивает!

— Да, спрашиваю. Взялась непонятно откуда…

— Я - твоя жизнь. Теперь ясно? И я от тебя ухожу.

Влад рассмеялся.

— Ерунда какая-то.

В глаза девушки появилась злость. Она вытянула руку в его сторону и сделала жест, словно дернула веревочку. У Влада потемнело перед глазами, ноги стали подкашиваться. Он судорожно схватился за стенку, чтобы не упасть.

— Понял теперь? Или еще доказательства требуются?

— Ох!

Жизнь наклонилась застегнуть пряжку на правой туфельке. Чуть стоптанной и давно не чищенной.

— Погоди. Как это уходишь? Почему?

Девушка выпрямилась и посмотрела Владу в глаза.

— А кто на меня жалуется всё время? А? Кто ноет постоянно: всё у него в жизни не так, жизнь скучная, ерунда, а не жизнь?

— Подожди! Я ведь так, не подумав…

— Всё, поздно. Не нравлюсь - можешь найти себе другую. Аривидерчи! Как ты там вчера говорил - “такую жизнь поменял бы не глядя”. Вот, делай что хочешь теперь.

— Так как же, погоди. Я не хотел тебя обидеть! Вот честно-честно.

— Не хотел, а сделал. Надоело мне. Кто меня живет? Ты! А сам жалуешься на меня. Это не я скучная, это ты меня скучно живешь. Хотел на море поехать? Так тебе лень. Мог на работу получше устроиться? Опять лень. Девушку себе найти не можешь - опять я виновата. А знакомишься, между прочим, с ними - ты, а не я.

— Прости, пожалуйста. Я исправлюсь! Слово даю.

— Слово , - передразнила его Жизнь, - кто десять раз уже обещал курить бросить?

— Я брошу.

— Угу, бабушке свой расскажи.

Влад оторвался от стены и сделал три быстрых шага к своей Жизни. На последнем не удержался и упал на колени. Обнял Жизнь за талию и прижал к себе.

— Не отпущу! Никуда от меня ты не уйдешь. Моя!

Она попыталась отпихнуть его, но он только держал сильней. Целовал ей руки и шептал что-то нежное. Наконец, она сдалась, прекратила сопротивляться и погладила его по взъерошенной голове.

— Ладно. Дам тебе последний шанс.


На следующий день Влад написал на работе заявление об уходе. Начальник пытался его уговорить остаться…

— Нет. Жизнь у меня одна, а тут я её только гроблю.

Влад покосился через плечо.

— И чем собираешься заняться?

— Устрою себе отпуск. На море съезжу. А там посмотрим. Буду думать - Жизнь надо прожить так, чтобы ей не было обидно за себя.

Начальник только покачал головой. У него за спиной, невидимые, стояли его Жизнь, скованная наручниками, с синяком под глазом, и зло ухмыляющаяся Ипотека с дубинкой наперевес. (Но это уже совсем другая история - боевик с заложницей, брутальным героем и счастливым концом).


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 05:14 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Жизнь ипотека начальник отпуск

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 261
Большое спасибо за рассказявочку! Тонко, с юмором и точно в цель!
ПЛЮС!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:20
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2308|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 778
Лена не нарушает традиции- заливает очередную пятничную историю. Я тоже их не нарушаю- ставлю ей плюсы. С пятницей!
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (685|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 606
Ура! рассказявка с самого утра) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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