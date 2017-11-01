Таланты на продажу (продолжение-16-конец)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:30 by

На Свету и Михаила никто не обращал внимания. Их будто не видели: вроде как они одели на себя шапки-невидимки. Хотя нет – пробегавшие мимо сущности косили на мужчину и девушку глазами, но не делали никаких попыток приблизиться.- Они за версту чувствуют своих, - сказала Света. – Нас спасает духовная чистота и божья воля. Мы им неинтересны. Они отдают предпочтение людям с червоточиной. Казнокрады, сластолюбцы, убийцы, растлители – вот это их привлекает. Это им близко и понятно. А мы находимся вне зоны интересов ловцов человеческих душ.Где-то далеко слабо ухнуло. Небо прочертила молния. Затем раздался гром. На помосте возник густой чёрный дым. Он рассеялся, и взорам всех присутствующих предстала мрачная чёрная фигура. Нечисть замерла на месте – кто где стоял. Затем бросилась к помосту, окружила его. Вопли восторга и визга сотрясли воздух.- Ну вот и Дьявол явился, - удовлетворённо кивнула головой Света.- Да уж, - вздохнул Михаил, узнав во вновь прибывшем своего гостя – чёрного человек, пытавшегося купить талант, но ушедшего ни с чем.Голову владыки преисподней украшала чёрная шляпа с широкими полями. На плечи был накинут длинный чёрный плащ. Чёрные сапоги и чёрные перчатки довершали картину всеобъемлющего человеческого греха. Самым же ужасным в этом парализующем волю видении были умные глаза. Исчадие ада обладало могучим интеллектом, а потому представляло собой страшную опасность для всего земного и духовного.Дьявол приветственно взмахнул рукой, чем вызвал ещё больший, граничащий с экстазом, восторг. Он удовлетворённым взглядом оглядел всё окружающее его непотребство и громовым голосом произнёс:- Здравствуйте, мои друзья! Вы хорошо поработали и теперь заслуживаете достойного отдыха. Веселитесь, развлекайтесь, предавайтесь своим страстям. Пусть порок правит миром, пусть будут попраны святыни, пусть слеза младенца напитается похотью, а мать возжелает сына! Отдайтесь всему низменному без остатка, выплесните наружу всё животное, восхваляйте ненависть и зависть!Завизжало всё вокруг, запищало, захрюкало и понеслось в нескончаемом диком танце. Дьявол же сел на трон, хлопнул в ладоши. Тут же перед ним явилась та самая козлиноподобная сущность, что трубила в рог. Она почтительно склонилась перед властелином, выслушала какие-то указания и исчезла в беснующейся толпе.К Свете и Михаилу подскочило вертлявое существо. На его голове торчали рожки, а тело обильно покрывала густая шерсть.- Владыка просит вас подняться к нему, - проблеяла эта личность и почтительно склонила голову.- Определённо мы здесь пользуемся уважением, - хмыкнула Света. – Ну что, пошли?- Пошли, - вздохнул Михаил, понимая, что сейчас состоится главный экзамен его жизни.Пара поднялась по ступенькам и оказалась на помосте. Дьявол сидел всего в каких-то десяти метрах от мужчины и девушки. Его пронзительные чёрные глаза уставились на них.- Михаил Степанович, здравствуйте, - громко сказал владыка преисподней, - подойдите, пожалуйста, поближе.Михаил и Света приблизились и оказались совсем рядом с тем, кто нёс в себе главное зло миру и людям.- Вы выглядите устало, уважаемый Михаил Степанович. Под глазами круги, цвет кожи оставляет желать лучшего. Здоровье надо беречь, уважаемый. Заботиться о себе, не принимать близко к сердцу проблемы других, больше думать о своём благополучии, - участливо произнёс Дьявол. Он немного помолчал, видимо ожидая ответной реплики, но Михаил не произнёс ни слова. Тогда владыка преисподней продолжил:- Я, собственно, вот по какому вопросу вас пригласил. Хочу, уважаемый Михаил Степанович, сделать вам деловое предложение. Не скрою – очень выгодное и интересное предложение. Оно определит ваше будущее на всю оставшуюся жизнь. Вы превратитесь в богатого уважаемого человека. Перед вами откроются все двери, а, самое главное, вы себя реализуете как творческая личность. Заинтригованы? Так вот, хочу сделать вас владельцем большой кинокомпании. Кинокомпании, заметьте, которая по своим возможностям ничуть не уступит «Голливуду». Вам уже не надо будет обивать пороги киностудий, клянчить у режиссёров эпизодические роли, терпеть унижения и молча глотать обиду. Вы сами будете решать: что снимать, где снимать и кому давать роли. Естественно, у вас возникает вопрос, что я потребую взамен. Ничего! Вам же необходим будет талант, чтобы заниматься искусством – так пожалуйста: раскрывайте его в полной мере и совершенствуйте. Единственное, о чём я вас попрошу, - связать себя узами Гименея с вашей возлюбленной. – На лице Дьявола мелькнула лёгкая улыбка и, в то же самое мгновение возле него появилась Марина.Женщина, которую ещё совсем недавно любил Михаил, за время их разлуки удивительно преобразилась. Куда-то исчез мягкий овал лица, из глаз ушла искренность и непосредственность. Черты заострились, стали хищными и резкими. Зрачки из небесно-голубых превратились в тёмно-зелёные. В них сидела холодная пустота. Она затягивала в себя всё, как чёрная дыра, но взамен не отдавала ничего. Эгоизмом, пороком, бездушием так и веяло от этой женщины. Чёрная облегающая одежда подчёркивала красоту и изящество её тела, но это была ледяная красота, подобная красоте Снежной королевы из детской сказки.Дьявол испытующе посмотрел на Михаила, он, казалось, хотел проникнуть в душу мужчины, узнать все его чувства и мысли.- Не скрою, уважаемый Михаил Степанович, вначале я подослал к вам Марину для того, чтобы она вскружила голову человеку, обделённому женским вниманием. Вы должны были влюбиться в неё, потерять разум и волю. Чтобы сделать её счастливой и независимой, вам бы понадобились деньги. Вы знали, где их взять, и вы бы пожертвовали талантом ради своей любви. Я в этом ничуть не сомневался и ждал, когда же наконец вы скажете в полный голос, что готовы продать свой дар, взять деньги и положить их к ногам любимой женщины. Вы очень тонко чувствуете людей, мгновенно распознаёте фальшь, поэтому я наделил Марину талантом великой, но всеми забытой, умирающей в нищете, актрисы. Я купил этот дар по случаю, и он бы отплатил мне сторицей. Я даже спас вам жизнь, когда вы падали с крыши. Нельзя же было допустить, чтобы ваш талант так глупо ушёл в небытие. Впрочем, всё было зря. Вмешались обстоятельства. С учётом этого, я пересмотрел свои взгляды и предлагаю совсем иное соглашение. Ну так как, Михаил Степанович?- То, что вы предлагаете – подло и мерзко, - неожиданно подала голос Света.Дьявол вперил в неё свои пронзительные чёрные глаза. Он кажется хотел раздавить девушку своим взглядом, смести её с пути.- Очаровательное дитя, - начал говорить владыка преисподней отеческим тоном.- Я вам не дитя! Я учусь в университете на втором курсе! – оборвала его Света и гордо вскинула голову.- Для меня дитя, - с едва заметной грустью в голосе сказал Дьявол. – Вы юное домашнее создание и даже представить себе не можете всю степень подлости и мерзости, которая таится в человеческих душах. Люди – это животные. Впрочем, нет – не будем обижать братьев меньших. Они гораздо благороднее двуногих существ, от которых и произрастает всё зло на этой земле. Вы думаете – это я сею порок и разврат. Нет. Я никого не неволю, никому насильно не навязываю своего мнения. Однако моя рать растёт, ей уже несть числа. Человек сам виноват в том, что я силён и могуществен. Именно от него зависит моя власть над миром. Я не причина – я только следствие. Но заметьте, милая девушка, фатально-необратимое следствие. Поэтому ваши обвинения в мой адрес беспочвенны. Претензии нужно предъявлять не мне, а людям.- Это неправда. Люди гораздо лучше и чище, чем вы пытаетесь тут представить, - убеждённым голосом произнесла Света. – И не следствие вы, а самая настоящая причина. Вы искушаете, вы соблазняете, вы вводите в смущение, а многие не могут устоять, потому как слаб человек. Только в этом и состоит его вина.Михаил почти не прислушивался к той полемике, которая велась между Дьяволом и Светой. В его душе металась буря, сверкали молнии, ревел ураган. Предложение владыки преисподней прозвучало, как гром среди ясного неба. Своя киностудия! Огромный комплекс павильонов, съёмочных площадок, современное оборудование, финансовые потоки. Это же какие возможности для творчества. Можно набрать самых лучших актёров и актрис, блестящих сценаристов, ярких режиссёров. Создать шедевры любых жанров для различных слоёв населения. Сеять разумное, светлое, доброе. Нести в массы животворящую силу искусства. Стоп! В какие массы, а самое главное, кто это всё понесёт? Он же видел в кого превратился Саша, кем стала учительница Светы. Это были не люди – это были монстры. Так кто же будет сниматься в кино, и кто его будет смотреть? И что вообще это будет за кино? Уже через год Михаил сам превратится непонятно в кого, так как студия просто обязана приносить прибыль. Значит, нужно будет снимать фильмы для дебилов, чтобы обеспечить кассовый сбор. Да, хитёр Дьявол – недаром его называют Лукавым. Да ещё эта Марина – порочная, бездушная красивая самка - лишённая чувств, любви, сострадания. Естественно, она за ним будет присматривать и докладывать владыке преисподней о каждом его шаге. Впрочем, года через два Михаил уже полностью деградирует и ничем не будет отличаться от других.Мужчина отвлёкся от своих мыслей, вернулся в жестокую реальность. Он посмотрел на Свету, на её возмущённое лицо, на пылающие гневом глаза. Потом его взгляд остановился на Дьяволе. Тот был сама невозмутимость. Но за внешней бесстрастной маской Михаил почувствовал хорошо скрываемый страх. Владыка преисподней явно опасался этих двоих ненормальных, осмелившихся бросить ему вызов. Они представляли реальную угрозу его могуществу не только потому, что за ними стояли могучие божественные силы. Эта пара была опасна сама по себе своей убеждённостью и верой в чистоту человеческой души. Их невозможно было соблазнить, смутить, сбить с правильного пути. Именно чистота помыслов и представляла главную опасность для нечистой силы.- Всё! Хватит спорить, дрянная невоспитанная девчонка, - Дьявол властно махнул рукой, – дай слово старшим. Он повернулся к Михаилу.- Уважаемый Михаил Степанович, вы принимаете моё предложение?Наступила тишина, даже рёв шабаша как будто стал глуше, затерялся где-то там внизу, у помоста. Все присутствующие уставились на Михаила. Света смотрела на него своими большими карими глазами. В них светилась надежда. Она безгранично верила в его талант, в его ум, в его стойкость и веру. Зелёные зрачки Марины излучали холодный свет. Тот пытался проникнуть в его душу, расшевелить, поднять с её дна всё самое тёмное и низменное. Бездонные чёрные глаза Дьявола не выражали ничего.- Я отказываюсь от вашего предложения, - громко и чётко произнёс Михаил.Как только он закончил фразу, раздался страшный грохот. Лысая гора содрогнулась. Страшными голосами завизжали ведьмы и черти, упыри и оборотни, лешие и водяные. Поднялся сильный ветер. Пламя факелов вначале отчаянно заметалось, а затем потухло. Не землю упала непроглядная темнота. Света крепко схватила Михаила за руку, и, в то же мгновение, какая-то неведомая сила подхватила их, завертела, закрутила и плавно опустила на что-то твёрдое.Глаз коснулся робкий рассвет. Первые лучи солнца неуверенно пробивались через оконное стекло. Михаил сидел на полу собственной кухни; Света лежала на боку рядом. Она подняла голову, огляделась.- Слава богу, наконец-то всё закончилось. Мы вернулись туда, откуда начали своё путешествие. К тому же вернулись победителями. Миша, ты понимаешь, что произошло? Мы победили самого Дьявола! Мы выстояли, не испугались, не поддались на искушение. Он понял, что никогда не покорит этот город, не сможет сделать его исчадием ада и отступил.Девушка легко вскочила на ноги, шагнула к окну, подставила лицо лучам восходящего солнца.- Весной пахнет! Как хорошо!Михаил встал рядом.- Да, Дьявол отступил. Но я думаю, что без твоего участия счастливый конец был бы невозможен, - очень серьёзно и проникновенно сказал мужчина.- Мы оба молодцы. Без тебя я тоже не смогла бы ничего сделать. Ведь ты же знаешь, что один в поле не воин. А двое – это уже сила.Девушка прошла в прихожую, заглянула за зеркало. Туда, на гвоздик, Михаил повесил обе ладанки, когда они покидали квартиру, чтобы отправиться на шабаш.- Миша, мешочки исчезли!- Как исчезли! Кто же их мог взять?- Никто. Просто они поняли, что больше не нужны и пропали. Может быть перешли к другим хозяевам. Ведь где-то нечисть всё равно осталась и продолжает творить свои чёрные дела.- Значит, всё действительно кончилось. Дьявол оставил город, и люди вскоре начнут преображаться. Они постепенно обретут таланты, станут лучше, искреннее, чище, сердечнее. Канут в небытие насилие, воровство, убийства – миром станут править доброта и справедливость, - с надеждой в голосе сказал Михаил.- Это, конечно, случится, но не так быстро, как нам хотелось бы. Видимо пройдёт ещё много-много времени, прежде чем мир улучшится. Самое главное, что он уже не будет хуже, - улыбнулась Света.- И откуда ты всё знаешь? – прищурился Михаил.- Ну я же учусь в университете на втором курсе.- И вас там этому учат?- Нас многому чему учат.Огромные карие глаза посмотрели на Михаила с любовью и нежностью. Мужчина всем своим существом потянулся к этой удивительной девушке. Их губы встретились и слились в долгом нежном поцелуе…

Ключевые слова: Шапки-невидимки мрачная чёрная фигура ненависть и зависть владыка преисподней

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