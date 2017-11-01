Таланты на продажу (продолжение-7)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:59 by

Честно говоря, Михаил знал в городе только две церкви. Они представляли собой величественные, монументальные сооружения. В них постоянно проходили службы, народ валом валил под высокие своды. Святые отцы своей важностью напоминали министров, а дорогие машины, регулярно паркующиеся возле высоких белых стен, говорили о достатке служителей. Богатые прихожане, естественно, не скупились на пожертвования. Всеобщее благоденствие отражалось и на лицах нищих, толпящихся у входа. Были они сытыми, лоснящимися и умиротворёнными, что лишний раз подчёркивало тягу народа к подобным местам. Другое дело: шли люди в храм божий по зову сердца или только для того, чтобы отдать дань моде.Света повела Михаила вовсе не в эти незыблемые цитадели православия. Они пошли совсем в другую сторону. Миновали несколько кварталов, повернули на узкую улицу. Прошли мимо длинного ряда двухэтажных деревянных домов и, завернув за угол, оказались возле непритязательной маленькой церквушки.Открыв деревянную дверь, пара попала в небольшой зал. Со стен на вошедших уставились суровые лики святых. Выразительные глаза, внимательно осмотрев мужчину и девушку, очень быстро убедились в чистоте их помыслов. Атмосфера вокруг подобрела, праведные взгляды смягчились, а пламя горящих свечей повеселело.Перед Светой и Михаилом появился высокий худой священник. Он застыл в ожидании, видимо почувствовав шестым чувством, что эти люди пришли под церковные своды не просто так.- Здравствуйте, - очень уважительно поздоровалась девушка.- Здравствуйте. Вижу, появились вы здесь не из праздности, а привела вас печаль и забота о ближних, - голос у священнослужителя был приятный, мелодичный.- Вы абсолютно правы. Мы пришли к вам по очень серьёзному делу, - озабочено промолвила Света.- Расскажите мне. Господь поможет облегчить ваши метания и укажет истинный путь к вере и стойкости.Девушка повернулась к Михаилу, ободряюще улыбнулась: «Объясните всё. Я думаю нас поймут и подскажут, что делать».Михаил огляделся по сторонам. Окружающая атмосфера была для него абсолютно новой и непривычной. Всё это смущало, несколько выбивало из колеи. В то же время других вариантов решения проблемы не было. Он нерешительно помялся, кашлянул и начал говорить.Мужчина в точности повторил свой рассказ. Только теперь он глядел в глаза не молодой девушки, а почтенного старца. Глубокие морщины, избороздившие лицо, явно указывали на то, что человеку уже далеко за шестьдесят.Служитель церкви, видимо, обладал большим жизненным опытом. Он внимательно выслушал Михаила, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Трудно было понять, поверил он рассказчику или посчитал того ненормальным. Под церковными сводами повисла тревожная тишина, нарушало её только едва слышимое потрескивание горящих свечей.- Это всё? - наконец спросил священник.- Да, святой отец, – это всё, - кивнул Михаил.- Я не знал, что он осмелится. Впрочем, этого следовало ожидать. Уж больно долго о нём ничего не было слышно. Не знающий меры погибнет от собственной жадности. Но прежде чем случится праведный суд, много зла будет сотворено на земле, - проговорил служитель церкви печальным голосом. – Подождите, я сейчас вернусь.Почтенный старец исчез за алтарём, а Михаил растеряно повернулся к Свете.- Что всё это значит?- Нам сказали подождать, будем ждать, – пожала плечами девушка.Священник вернулся минут через десять. В руках он держал два маленьких мешочка.- Ладанки, - шепнула Света Михаилу.- Что? – также шёпотом спросил он.- Потом объясню.Служитель церкви остановился перед гостями, внимательно посмотрел на них.- Я даю вам могучие талисманы. Они защитят вас от нечистой силы, но только в том случае, если вы будете их носить на груди. Это святые мощи, в них воля Господа нашего. Она удесятерится, если вы защитите других. Протянете им руку помощи, не оставляйте страждущих без поддержки. А обретя могущество, вы сможете сразиться и с нечистью.Почтенный старец сделал шаг вперёд и повесил один мешочек на шею мужчины, а второй на шею девушки.- А что же церковь, она что-нибудь сделает? – растеряно спросил Михаил.- Я буду молиться, - смиренно наклонил голову священник.- Это поможет? – в голосе мужчины явно прозвучало сомнение.- Сила зла в слове. Именно им оно соблазняет, сбивает с праведного пути, обволакивает сознание, вводит в смущение душу. Я противопоставлю другие слова. Господь вложит их мне в уста. Это будет трудная борьба, но Бог придаст мне силы.- Мы можем идти? – спросила Света.- Идите. И поможет вам Бог.- Так нам, наверное, стоит зайти через неделю, через две – узнать, как идут дела? – поинтересовался Михаил, слабо представляя, в чём вообще будет заключаться борьба со злом.- Вы всё узнаете сами, и очень скоро, - произнёс священник и перекрестил своих гостей.Оказавшись на улице, мужчина покачал головой.- Я ничего не понял. Как мы сможем одолеть Дьявола? Что значит - силы удесятерятся? Ты-то хоть что-нибудь, Света, можешь мне объяснить?- Наконец-то мы перешли на «ты», - с улыбкой отметила девушка. – Мне кажется, нужно искать талантливых людей и предупреждать их об опасности. Они должны понимать, что их ждёт, если божественный дар будет утерян. Я начну завтра прямо с утра. А вечером, когда ты освободишься, мы продолжим вместе. Согласен?Михаил кивнул и тут же вспомнил о Марине. Если завтра они займутся благородными делами, он опять не увидит свою любимую. Впрочем, что загадывать – до завтрашнего вечера ещё нужно дожить.На прощание мужчина пристально посмотрел на девушку и поинтересовался:- Света, почему ты мне поверила?- Потому что я видела твои глаза. Глаза – это зеркало души. Зеркала никогда не обманывают: они всегда отражают то, что есть, – с обезоруживающей непосредственностью ответила девушка.

Ключевые слова: Пламя горящих свечей священник тревожная тишина сила зла в слове

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