Таланты на продажу (продолжение-6)Мрачные мысли и переживания вымотали Михаила настолько, что за деньгами в домоуправление он пришёл весь выжатый и смертельно-уставший. У дверей его уже ждала Света. Мужчина совсем забыл об этой милой девушке и, увидев её, оттаял душой и сердцем.
Большие карие глаза пытливо посмотрели на него. В них отразилось участие и сочувствие.
- Вы сильно устали. Много было работы? – спросила она с тёплой улыбкой.
- Физической работы я не боюсь, вот работа духовная – она действительно выматывает.
- Я понимаю. Вы творческий человек, а люди с богатым внутренним миром ни на минуту не дают себе отдыха.
- Всё не так просто, Света. Подождите меня, я получу деньги, и мы с вами поговорим.
Михаил вдруг подумал, что этой девушке можно рассказать страшную правду. Она ещё молодая, у неё нет склонности к стереотипному мышлению, а самое главное – она видит в нём достойного человека, поэтому должна поверить той невероятной истории, которую он ей поведает. Ему обязательно нужно выговориться: он не может хранить в себе все эти ужасные догадки и предположения. К тому же Света может посоветовать что-нибудь дельное. Женский ум всегда отличался изворотливостью: его мышление обладает большей гибкостью и пластичностью, нежели мужское.
Получив заработанное, Михаил вернулся к девушке.
- Мне показалось, вы хотели сказать мне что-то важное? – карие глаза выражали теперь уже не сочувствие, а любопытство.
- Да, Света. У меня к вам серьёзный разговор. Только сразу вас предупреждаю, что я в добром здравии и абсолютно адекватен. Вы мне верите?
- Ну вы скажете! Конечно верю.
- Тогда давайте пройдёмся немножко и поговорим.
- С удовольствием.
Они медленно пошли по тихой улице в сторону дома Михаила. Прохожих было мало. Туда-сюда сновали редкие машины. Мир как бы оберегал эту пару от шума и городского гама, давая возможность людям спокойно поговорить.
- Всё началось около недели тому назад, - начал Михаил своё повествование, всё-таки сомневаясь глубоко в душе, правильно ли он делает, намереваясь рассказать молодой девушке такие невероятные и страшные вещи. В конце концов, он стряхнул с себя все сомнения, так как никакого другого выхода просто не видел.
Он поведал Свете о странном чёрном человеке, о его фантастическом предложении. Объяснил, что вначале соблазнился на огромные деньги, но вовремя почувствовал всю низость и мерзость своего поступка. Незнакомцу было отказано – тот ушёл, и всё, казалось, забылось. Но сегодня утром Михаил встретил своего старого друга. Когда-то это была яркая, незаурядная и очень талантливая личность. Будущее этого человека должно было состояться самым наилучшим образом, а дарования принести несомненную пользу искусству. Однако перед Михаилом предстала серая, недоразвитая личность с убогим мышлением, примитивными желаниями и косноязычной речью. Мужчина был потрясён до глубины души и выяснил, что причиной деградации стал чёрный человек. Он купил талант у друга Михаила, превратив того в полное ничтожество. Нет сомнения, что эта ужасная личность проделала подобное уже со многими людьми. Всё это надо как-то остановить. Но вот как?
Излагая свою информацию, Михаил внимательно наблюдал за девушкой. Он искал в её глазах иронию, насмешку, удивление, непонимание. Это могла быть и досада на то, что она зря теряет время, выслушивая всю эту белиберду.
К своему несказанному облегчению, ничего подобного он не увидел и не почувствовал. Большие карие глаза были наполнены вниманием и доверием. Они испытующе смотрели на Михаила, и тот вдруг понял, что эта девушка – его союзник. Она верит каждому слову, ничуть не сомневается в реальности этой невероятной ситуации и станет ему надёжным помощником.
Как бы в подтверждение его мыслей Света нахмурила брови и спросила:
- Вы говорите, Михаил, что талант – дар божий?
- Конечно, Света. Он даётся нам при рождении вместе с жизнью.
- То есть нам его дают высшие силы, которые мы называем богом?
- Если честно, я безбожник. Не верю я во всё это, но в данной ситуации поверишь и в бога, и в чёрта.
- Всё это чрезвычайно интересно. Вам не кажется, Михаил, что к вам приходил сам Дьявол?
- Дьявол!? Для полноты счастья мне только этого и не хватало.
- Ну подумайте сами, Михаил, какой простой смертный может купить талант. Кому это по силам. Да пусть у вас будут миллиарды, пусть вы будете самый крутой олигарх. Сможете вы приобрести дар, ощутить который никак невозможно? Он неосязаем, берётся из ниоткуда. Вернее, он приходит из какого-то тонкого мира. О его существовании мы можем лишь догадываться, но пощупать, потрогать эту невидимую материю нам не дано.
- Света, вы очень умная девушка, но то, что сейчас говорите – это, пожалуй, чересчур.
- Вы про Дьявола?
- Про него, родимого.
- Вы его видели собственными глазами и не хотите верить в то, что он существует.
- Тогда объясните мне: человечеству уже тысячи лет, оно всегда славилось талантливыми людьми, но Дьявол никогда не появлялся среди них. По-крайней мере история не знает случаев, чтобы талант у кого-то покупали, чтобы целые народы деградировали.
- Это неправда. Вспомните хотя бы Римскую империю. Она пала под ударами варваров. Могучая страна и «вечный город» превратились в развалины. Почему это произошло? Потому что римляне перевоплотились в похотливых существ. Секс и голод – всё, больше никаких интересов. А Византийская империя выстояла, потому что там уже набрало силу христианство. Православная церковь спасла этот народ, и он просуществовал ещё тысячу лет. Вот! Вы понимаете, Михаил. Теперь я знаю, кто нам поможет.
- Кто?
- Церковь. Её служители - слуги бога на земле.
- Вы думаете, Света, они нам поверят?
- Поверят те, кто служит сердцем. Идёмте!
- Куда?
- В храм божий.
- Прямо сейчас?
- А когда же! Вы же сами говорили, что эта чёрная личность неустанно покупает таланты. Она, может, каждый час делает пять-шесть человек несчастными. Я так думаю, что промедление смерти подобно.
Михаил вдруг вспомнил, что к нему должна через час прийти Марина. За такое короткое время он не успеет дойти до церкви, пообщаться со святым отцом и успеть вернуться домой. В то же время мужчина прекрасно понимал, что Света права. Медлить ни в коем случае нельзя. Так что скорее всего он любимую женщину этим вечером не увидит. А придёт ли она завтра? Должна прийти, он очень будет надеяться и ждать.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ!!!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 3
Ключевые слова: Мрачные мысли фантастическое предложение незнакомец медлить нельзя