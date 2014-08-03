Таланты на продажу (продолжение-6)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 15:29 by

Мрачные мысли и переживания вымотали Михаила настолько, что за деньгами в домоуправление он пришёл весь выжатый и смертельно-уставший. У дверей его уже ждала Света. Мужчина совсем забыл об этой милой девушке и, увидев её, оттаял душой и сердцем.Большие карие глаза пытливо посмотрели на него. В них отразилось участие и сочувствие.- Вы сильно устали. Много было работы? – спросила она с тёплой улыбкой.- Физической работы я не боюсь, вот работа духовная – она действительно выматывает.- Я понимаю. Вы творческий человек, а люди с богатым внутренним миром ни на минуту не дают себе отдыха.- Всё не так просто, Света. Подождите меня, я получу деньги, и мы с вами поговорим.Михаил вдруг подумал, что этой девушке можно рассказать страшную правду. Она ещё молодая, у неё нет склонности к стереотипному мышлению, а самое главное – она видит в нём достойного человека, поэтому должна поверить той невероятной истории, которую он ей поведает. Ему обязательно нужно выговориться: он не может хранить в себе все эти ужасные догадки и предположения. К тому же Света может посоветовать что-нибудь дельное. Женский ум всегда отличался изворотливостью: его мышление обладает большей гибкостью и пластичностью, нежели мужское.Получив заработанное, Михаил вернулся к девушке.- Мне показалось, вы хотели сказать мне что-то важное? – карие глаза выражали теперь уже не сочувствие, а любопытство.- Да, Света. У меня к вам серьёзный разговор. Только сразу вас предупреждаю, что я в добром здравии и абсолютно адекватен. Вы мне верите?- Ну вы скажете! Конечно верю.- Тогда давайте пройдёмся немножко и поговорим.- С удовольствием.Они медленно пошли по тихой улице в сторону дома Михаила. Прохожих было мало. Туда-сюда сновали редкие машины. Мир как бы оберегал эту пару от шума и городского гама, давая возможность людям спокойно поговорить.- Всё началось около недели тому назад, - начал Михаил своё повествование, всё-таки сомневаясь глубоко в душе, правильно ли он делает, намереваясь рассказать молодой девушке такие невероятные и страшные вещи. В конце концов, он стряхнул с себя все сомнения, так как никакого другого выхода просто не видел.Он поведал Свете о странном чёрном человеке, о его фантастическом предложении. Объяснил, что вначале соблазнился на огромные деньги, но вовремя почувствовал всю низость и мерзость своего поступка. Незнакомцу было отказано – тот ушёл, и всё, казалось, забылось. Но сегодня утром Михаил встретил своего старого друга. Когда-то это была яркая, незаурядная и очень талантливая личность. Будущее этого человека должно было состояться самым наилучшим образом, а дарования принести несомненную пользу искусству. Однако перед Михаилом предстала серая, недоразвитая личность с убогим мышлением, примитивными желаниями и косноязычной речью. Мужчина был потрясён до глубины души и выяснил, что причиной деградации стал чёрный человек. Он купил талант у друга Михаила, превратив того в полное ничтожество. Нет сомнения, что эта ужасная личность проделала подобное уже со многими людьми. Всё это надо как-то остановить. Но вот как?Излагая свою информацию, Михаил внимательно наблюдал за девушкой. Он искал в её глазах иронию, насмешку, удивление, непонимание. Это могла быть и досада на то, что она зря теряет время, выслушивая всю эту белиберду.К своему несказанному облегчению, ничего подобного он не увидел и не почувствовал. Большие карие глаза были наполнены вниманием и доверием. Они испытующе смотрели на Михаила, и тот вдруг понял, что эта девушка – его союзник. Она верит каждому слову, ничуть не сомневается в реальности этой невероятной ситуации и станет ему надёжным помощником.Как бы в подтверждение его мыслей Света нахмурила брови и спросила:- Вы говорите, Михаил, что талант – дар божий?- Конечно, Света. Он даётся нам при рождении вместе с жизнью.- То есть нам его дают высшие силы, которые мы называем богом?- Если честно, я безбожник. Не верю я во всё это, но в данной ситуации поверишь и в бога, и в чёрта.- Всё это чрезвычайно интересно. Вам не кажется, Михаил, что к вам приходил сам Дьявол?- Дьявол!? Для полноты счастья мне только этого и не хватало.- Ну подумайте сами, Михаил, какой простой смертный может купить талант. Кому это по силам. Да пусть у вас будут миллиарды, пусть вы будете самый крутой олигарх. Сможете вы приобрести дар, ощутить который никак невозможно? Он неосязаем, берётся из ниоткуда. Вернее, он приходит из какого-то тонкого мира. О его существовании мы можем лишь догадываться, но пощупать, потрогать эту невидимую материю нам не дано.- Света, вы очень умная девушка, но то, что сейчас говорите – это, пожалуй, чересчур.- Вы про Дьявола?- Про него, родимого.- Вы его видели собственными глазами и не хотите верить в то, что он существует.- Тогда объясните мне: человечеству уже тысячи лет, оно всегда славилось талантливыми людьми, но Дьявол никогда не появлялся среди них. По-крайней мере история не знает случаев, чтобы талант у кого-то покупали, чтобы целые народы деградировали.- Это неправда. Вспомните хотя бы Римскую империю. Она пала под ударами варваров. Могучая страна и «вечный город» превратились в развалины. Почему это произошло? Потому что римляне перевоплотились в похотливых существ. Секс и голод – всё, больше никаких интересов. А Византийская империя выстояла, потому что там уже набрало силу христианство. Православная церковь спасла этот народ, и он просуществовал ещё тысячу лет. Вот! Вы понимаете, Михаил. Теперь я знаю, кто нам поможет.- Кто?- Церковь. Её служители - слуги бога на земле.- Вы думаете, Света, они нам поверят?- Поверят те, кто служит сердцем. Идёмте!- Куда?- В храм божий.- Прямо сейчас?- А когда же! Вы же сами говорили, что эта чёрная личность неустанно покупает таланты. Она, может, каждый час делает пять-шесть человек несчастными. Я так думаю, что промедление смерти подобно.Михаил вдруг вспомнил, что к нему должна через час прийти Марина. За такое короткое время он не успеет дойти до церкви, пообщаться со святым отцом и успеть вернуться домой. В то же время мужчина прекрасно понимал, что Света права. Медлить ни в коем случае нельзя. Так что скорее всего он любимую женщину этим вечером не увидит. А придёт ли она завтра? Должна прийти, он очень будет надеяться и ждать.

Ключевые слова: Мрачные мысли фантастическое предложение незнакомец медлить нельзя

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