Таланты на продажу (продолжение-3)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:23 by

Весь следующий световой день Михаил опять убирал снег. Работалось ему легко, весело. Он беззаботно шутил с напарниками, искренне и громко смеялся. Его приподнятое душевное состояние передалось и окружающим. Даже скупое на ласку весеннее солнце казалось подобрело. Оно сияло приветливо и доброжелательно, а хмурое серое пасмурное небо посветлело и покрылось бледной синевой с барашками облаков на горизонте.К концу рабочего дня мужчина зашёл в домоуправление получить деньги. Начальница сидел в кабинете с усталым лицом. Рядом с ней, с краю стола, устроилась худощавая девушка с миловидным лицом. Она с интересом посмотрела на Михаила, и, как ему показалось, в её больших карих глазах мелькнуло узнавание.Пачка сотенных купюр легла на стол, рядом с ней женская рука положила ведомость. Мужчина расписался за полученную сумму и пошёл к выходу. Уже открывая дверь, он услышал, как девушка назвала начальницу «мамой». Ну что же, вполне естественно: дочь пришла в конце рабочего дня навестить мать. Наверное, они сейчас куда-нибудь пойдут вместе, может быть в магазин, покупать что-нибудь для дома.У него тоже скоро будет дом и уют: всё наладится. А сейчас быстрее к себе. Надо приготовить праздничный ужин. Марина появится через два часа. Нынешним вечером он не ударит лицом в грязь. Она увидит, что он чистоплотный, практичный и энергичный человек.- Извините, можно с вами поговорить, - раздался за спиной Михаила молодой женский голос.Мужчина оглянулся. К нему быстрым шагом подходила та самая девушка, дочь начальницы. Она оказалась высокого роста, вровень с ним.- Вы же Михаил Рудаков, правда! – её глаза сияли неподдельной радостью и счастливым изумлением.- Да Рудаков, если учесть то, что моя фамилия значится в ведомости.- Я вас узнала. Вы снимались в фильме «Всем ветрам назло». Это моя любимая картина, а ваш герой для меня идеал. Мне так приятно встретиться с вами, вот так запросто, на улице!Восторженность девушки, её непосредственность, а также то, что его узнали как актёра и оценили талант – всё это целебным бальзамом вылилось на душу Михаила.Он тепло улыбнулся:- Да, вы правы. Я снимался в этом фильме. Только это было очень давно, целых восемь лет тому назад.- Ну и что, фильм же регулярно показывают по телевизору, он записан на диски. Вы даже представить себе не можете, как много людей восхищается этой картиной и вашей игрой.- Мне действительно нравилась эта роль. Она, можно сказать, шла в унисон с моим характером. Играть поэтому было очень легко, я себя чувствовал свободно, непринуждённо. Да и сама творческая атмосфера на съёмках… Впрочем, что сейчас вспоминать. Всё в прошлом.- Без прошлого нет будущего.- Вы абсолютно правы, девушка.- Меня Света зовут.- Очень приятно. Михаил.Они весело рассмеялись.- А над чем вы сейчас работаете?- В настоящее время я ничем незанят, - замялся мужчина.- Но у вас же, наверное, есть какие-то творческие планы, намётки. Вы же такой талантливый, такой настоящий, реалистичный.- Не все так считают. Некоторые люди придерживаются совсем иной точки зрения.- А вот я считаю, что вы один из самых лучших актёров. Вы должны больше сниматься, больше играть ролей. Это нужно всем нам – людям.- Да, людям. И там люди, и здесь люди… Спасибо вам, Света - вы очень хорошая, добрая, милая девушка.Михаил был растроган, приятная теплота уютно устроилась у него в груди.- Вы завтра тоже придёте на работу?- Я планирую поработать пару недель, так что завтра буду обязательно.- Тогда я подойду. Мы с вами пообщаемся. Вы не будете возражать?- Ну что вы, Света, нет конечно. Приходите, если только это общение для вас действительно интересно.- Мне очень хочется узнать о вас больше. Я так много думала о вашем герое, о его жизни, взглядах. Мне это близко – это моё.- Спасибо вам ещё раз огромное.- Ну тогда до завтра?- Конечно, я обязательно буду.Они тепло расстались, и Михаил поспешил домой.

Ключевые слова: Пасмурное небо «Всем ветрам назло» атмосфера

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