Таланты на продажу (продолжение-5)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:23 by

Андрея Михаил увидел возле домоуправления. Тот неуверенно и как-то робко подошёл к толпе, ожидавшей начальницу. Сероватого цвета лицо, двухдневная щетина, под глазами мешки, преждевременные морщины. Мужчина выглядел явно старше своих лет, ему смело можно было дать все сорок пять или даже пятьдесят, хотя с Михаилом они были ровесниками.Когда-то, почти полтора десятка лет назад, они вместе учились. Андрей обладал удивительным даром общения - с ним всегда было легко и весело. Он писал стихи, сочинял песни, являлся душой любой компании. Ему пророчили блестящее будущее и феноменальный успех. Он действительно стремительно начал свою карьеру, взлетел вверх, как яркая ракета. Затем следы его затерялись, и Михаил не слышал о своём сокурснике долгие годы.Сейчас это был потрёпанный жизнью человек – без блеска в глазах, без живости в движениях. Окружающие так и восприняли его, как серую заурядность. Один грубо ответил на его вопрос, другой сказал, чтобы он топал отсюда, так как работы мало, и берут только тех, у кого уже есть определённые навыки.- Андрюха, привет! – Михаил сорвался с места, быстро подошёл к бывшему другу. – Не ожидал тебя здесь увидеть. Какими судьбами?- Прости, не узнал. Хотя что-то знакомое в твоём лице есть. Нет, не могу я тебя вспомнить, мужик.- Ты что – это же я, Михаил. Мы с тобой вместе учились. Ну - вспомнил меня, старик?- Да какой я старик. Сорока нет. Может выгляжу немножко того, но так я ещё о-го-го. Бабу-то заломаю спокойно.- Господи, что за косноязычность. Да он ли это вообще? – с удивлением подумал Михаил, пристально рассматривая хоть и значительно постаревшее, но знакомое до боли лицо.Андрей бросил по сторонам вороватый взгляд, затем посмотрел на Михаила.- А вообще-то да, я тебя помню. Учились, да. Бухали конечно: время было болдовое. С бабами там разными – это точно.- Да при чём тут какие-то бабы. Мы с тобой не виделись, считай, лет десять. Может даже чуть побольше. Я даже и не знаю, как судьба у тебя сложилась. Честно говоря, мне казалось, что ты уехал за границу. И тут на тебе – нарисовался. Какие-то временные трудности?- Чего? А, трудности. Нет. Бабло надо. Мои-то кончились. Ну я погулял, это. Там кабаки, бабы там, классно вообще. Мне же, знаешь, сколько дед отвалил. Ты в штаны наложишь, да, если скажу.- Я ничего не понимаю, Андрей. Какой дед, какое бабло? Что с тобой вообще произошло? – не скрывая тревоги в голосе спросил Михаил.- Со мной-то. Так это, я же тут продал кое-что. А дед мне отстегнул двести штук зелёных. Во кайф! Полгода гудел. Тёлки, вообще, классно. В кабак там заходишь такой весь, в понтах весь такой. Перед тобой там все на цырлах, понял, да. Я так кидаю штуку небрежно, так то мне, это, тащат – классно вообще.Михаила пронзила внезапная догадка. С болью и жалостью глядя на Андрея, он почти крикнул:- Что ты ему продал!? Скажи мне сейчас же, что ты ему продал!?- Так это, как его – талант. Так и зачем он мне. Одна боль головная. Зато сейчас живу – спокойный, как слон, понял, да. Бабло вот только кончилось, жалко. Бабу без бабла не найдёшь, и водки охота.- Что за дед – человек в чёрном?- Ну это, да. Чёрное всё на нём. Нет, рубашка белая, а так всё остальное - чёрное.- Понятно, дружище. Теперь мне ясно, что значит продать талант. Спасибо.- Так за что – это. Я тебе ничего и не делал. Да ладно, короче, пойду. В овощной пойду ларёк, там заработаю, раз здесь не светит.- Конечно иди, прощай, - вздохнул тяжело Михаил.Он смотрел в сутулую спину почти старческой фигуры до тех пор, пока та не скрылась за углом. На душе было тяжело и паршиво. Андрею уже ничем нельзя было помочь. Это был конченный человек, по своему умственному развитию равный разве что пятилетнему ребёнку. И то при условии, что этот ребёнок воспитывался в семье хронических алкоголиков.- Ловко этот господин всё закрутил. Он забирает не только талант, он забирает интеллект. Хотя, скорее всего, эти два понятия неразрывно связана друг с другом. Отдавая божий дар, отдаёшь и уровень своего умственного развития. Превращаешься в примитивное животное – у которого только два инстинкта: секс и голод, – размышлял Михаил, стоя возле дверей домоуправления.Внезапно его мысли приняли другой ход. Мужчину вдруг осенило, что таких, как Андрей, может быть очень много. Их может быть целая сотня, а может быть даже и тысяча. Ведь этот чёрный человек сам сказал, что в подобных случаях никогда не представляется. А что, если уже полгорода превратилось в идиотов. Ведь в каждом человеке сидит маленькая крупица божьего дара. У каждого есть талант, пусть мизерный, но талант. Любой имеет к чему-то призвание, склонность, предрасположенность. Один - хороший слесарь, другой - опытный шофёр, третий - отличный фермер. Если всё это у людей купить, то что с ними станет?Конечно, не все имеют материальные трудности, чтобы вот так сразу продать свой божий дар, но желающих, наверное, найдётся много. Тем более что чёрный человек щедр, платит сразу и никогда не обманывает. Получить же лёгкие деньги согласится каждый второй. Ну заснул на час, ну потерял ты свой талант, зато приобрёл много-много зелёных бумажек. Людям и невдомёк, что они полностью деградируют, теряют своё «Я», свою душу, всё то, чем наделяет человека при рождении божественное провидение.Михаил покосился на стоящих рядом людей. Кто знает, может среди них тоже уже есть те, кто продал свой талант. Им уже ничего не надо в этом мире, кроме водки и баб. Их желания сводятся к самому примитивному и животному, они перестают быть людьми, превращаются в скотов.Убирая снег с крыши, Михаил неотступно думал о той страшной опасности, которая нависла над городом. В конце концов он пришёл к выводу, что так это дело оставлять нельзя. Нужно принимать какие-то меры, как-то бороться с чёрным человеком. Но вот как ему воспрепятствовать? Обратиться в полицию, в ФСБ, в мэрию – да кто ему поверит? Его просто сочтут сумасшедшим, отправят в психиатрическую больницу. Скажут, допился актёр-неудачник, мерещится вообще непонятно что. Так как же быть, что делать? Ответа на этот вопрос у мужчины не было.

Ключевые слова: Преждевременные морщины старческая фигура страшная опасность

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