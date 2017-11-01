Таланты на продажу (продолжение-2)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:17 by

Как мужчины и предполагали, работу они закончили раньше установленного срока. Получив деньги в домоуправлении, Михаил попрощался со своими напарниками и направился в «Супермаркет». Домашний запас продуктов уже иссяк, поэтому необходимо было его пополнить, чтобы в ближайшие дни голова не болела о хлебе насущном.Приятный шелест купюр в кармане успокаивал, вселял уверенность, а мир казался более приветливым и доброжелательным по сравнению со вчерашним. Даже охранник у входа в торговое заведение не вызвал у Михаила чувства неприязни своим сытым хищным лицом и маленькими подозрительными глазками.В просторном зале народу было мало. Мужчина стал неторопливо ходить среди продуктового изобилия, рассматривая красочные упаковки и прицениваясь. Он клал в тележку то один понравившийся ему товар, то другой. Остановившись возле мясного прилавка, выбрал упаковку сосисок, попросил взвесить ему большой кусок варёной колбасы.Его тележка с продуктами стояла справа. Неожиданно она поехала, ударилась о прилавок и завалилась на бок. Содержимое вывалилось из неё, рассыпалось по полу.Ах, извините! - раздался женский голос. Михаила повернул голову. Роскошная молодая женщина с пышными белокурыми волосами, в короткой, до бёдер, шубке растеряно застыла на месте. Она вцепилась холёными руками в тележку со своими продуктами. Видимо это средство на колёсиках и стало причиной того, что так тщательно выбранный Михаилом товар оказался на полу.- Засмотрелась, случайно толкнула вашу тележку. Давайте я помогу вам всё собрать, - промолвила незнакомка очень искренне, с нотками смущения и извинения в голосе.Эффектный вид женщины, её неподдельное замешательство и готовность загладить свою вину произвели на мужчину самое благожелательное впечатление. Михаил давно забыл те времена, когда прекрасный пол обращал на него своё внимание. Вернее, вначале дамы смотрели на него с интересом, но узнав, что он из себя представляет, тут же вспоминали о неотложных делах и поспешно ретировались.Что же касается роскошных женщин, к которым несомненно относилась прекрасная незнакомка, то они не удостаивали Михаила даже взглядом. У них были совсем иные интересы, другой круг знакомых и недосягаемые для его понимания критерии оценки. Неудачный актёр не мог занять в их жизни сколь-нибудь крошечного места, не говоря уже об общении или взаимной симпатии.Виновница инцидента поставила опрокинутую тележку на колёсики, присела на корточки и стала собирать вывалившиеся из неё продукты. Михаил устроился рядом. Он испытал чувство неловкости от того, что такая красивая и хорошо одетая женщина почти ползает по полу на четвереньках и всячески старается оправдаться в его глазах.Они одновременно потянулись за пакетом с кефиром, и их ладони коснулись друг друга. По телу мужчины пробежала приятная дрожь. Он поспешно убрал руку, успев заметить, что и женщина испытала лёгкое волнение.- Ну вот вроде всё и собрали. - Дама выпрямилась, мило улыбнулась Михаилу. Тот мысленно отметил её мягкий овал лица, высокий чистый лоб, тонкие брови, большие синие глаза, чувственные губы, прямой, с небольшой горбинкой, нос. Незнакомка действительно была красива.- Ой, посмотрите, пакет с молоком порвался. Не переживайте, я вам сейчас возьму новый и заплачу деньги за этот, - опять с искренней улыбкой проговорила она.Михаил совсем засмущался, когда женщина поспешно ушла и вернулась с новым пакетом молока. Её взгляд излучал неподдельную теплоту и симпатию, а мужчина вдруг почувствовал себя очень счастливым и совсем не одиноким человеком.Они вместе направились к кассе, заплатили за покупки. Михаил подхватил оба пакета с продуктами в руки, и они, как старые хорошие знакомые, вышли из торгового заведения, провожаемые пристальным взглядом охранника.- Раз уж я виновата, то довезу вас до дома, - проговорила дама и лёгким движением руки подтолкнула мужчину в сторону стоянки для автомашин.- Ну что вы. Мне право неудобно, - стал слабо сопротивляться Михаил. В действительности же он совсем не хотел расставаться с этой очаровательной женщиной. Слабый огонёк надежды, что у них что-то получится, загорелся в его душе.Они подошли к иномарке. Машина была совсем новая, дорогая. По-крайней мере так решил Михаил, разбиравшийся в марках автомобилей очень плохо.Мягкий уютный салон отгородил парочку от шумного мира, создал между новыми знакомыми интимную доверительную обстановку. Они наконец познакомились друг с другом поближе. Женщину звали Мариной, она была замужем, не работала, так как супруг приносил в дом достаточную сумму денег и обеспечивал жену всех необходимым.Михаил сказал, что разведён, временно сидит без дела в силу определённых обстоятельств. Он не стал распространяться о своих провалах на актёрской ниве, о том, что еле сводит концы с концами, что по жизни считается неудачником и не имеет никаких перспектив на будущее. Такая откровенность могла сразу отпугнуть от него эту очаровательную женщину, и их отношения прекратились бы, ещё не успев начаться.Машина мягко остановилась у подъезда дома, где жил Михаил. Новая знакомая предложила подняться в его квартиру вместе. Мужчина без женского присмотра, как ребёнок без материнского внимания, поэтому будет совсем нелишним помочь бедняге приготовить ужин – именно так мотивировала Марина своё предложение. К тому же она виновата перед ним и должна полностью загладить свою вину.Михаила такая инициатива застала врасплох. Он подумал о своей нищей, убогой «берлоге», представил, как эта очаровательная женщина окажется в неприбранной, захламлённой квартире, и его охватил ужас. Поэтому он начал лепетать о том, что в доме у него беспорядок, что ему стыдно демонстрировать всё это безобразие новой знакомой, что гораздо благоразумнее будет перенести визит хотя бы на завтра.Марина внимательно выслушала его доводы, а затем с мягкой улыбкой заметила, что всякое видела. Её беспорядком удивить невозможно, тем более если он царит в квартире холостого мужчины.Делать было нечего. Кляня себя последними словами за бесхарактерность, безволие, за то, что так запустил свой дом, Михаил поднялся на лифте вместе с новой знакомой и с тяжёлым сердцем впустил её в свою квартиру.Впрочем, вскоре он успокоился. Марина действительно оказалась удивительным человеком. Она и бровью не повела, увидев пыль, мусор, занавески не первой свежести, туалет с ванной в ужасном состоянии, откровенную нищету и неухоженность.Женщина деловито скинула шубку, взяла в руки тряпку, налила в ведро воды и принялась за уборку. Через два часа квартира сияла. Жалкие остатки пыли были найдены в самом дальнем углу и беспощадно уничтожены. После этого новая знакомая быстро приготовила вкусный ужин, и Михаил, впервые за долгие годы, попробовал настоящей сытной домашней пищи.Время уже было позднее. На город опустились сумерки. Пора было расставаться. Мужчина испытал чувство сожаления. Он почувствовал, что Марина тоже не хочет от него уходить.- Странно, мы знакомы всего несколько часов, а кажется, что знаем друг друга уже много лет, - проговорила женщина со смущённой улыбкой уже в прихожей.В душе Михаила поднялось тёплое и нежное чувство к своей новой знакомой. Он вдруг почувствовал, что жизнь совсем не кончилась, что проблемы надуманы: их можно решить - даже не можно, а нужно. Наладится творческая карьера, поднимется материальный достаток, и он наконец-то станет самодостаточной личностью. Михаил искренне порадовался тому, что не продал свой талант, не соблазнился огромной суммой, остался верен себе и тому дару, которым наградил его бог.- Ты знаешь, - Марина доверчиво посмотрела ему в глаза, - я так одинока.Эти слова оказались последней каплей для Михаила. Он остро ощутил родство их душ. Ведь он тоже одинок и никому не нужен в этом огромном неприветливом мире.Повинуясь внутреннему порыву, мужчина прижал к себе Марину и поцеловал её в губы. Она ответила также страстно и нежно. Их тела слились в одно целое, огромный вал нежности и любви накрыл их с головой…Марина ушла через два часа. Когда они прощались, в её глазах стояли слёзы счастья. Сухие губы шептали нежные слова, руки гладили его лицо. Они договорились встретиться завтра вечером у него на квартире. Их связь не должна прерваться, ведь они нужны друг другу.Михаил долго не мог уснуть, ворочался в постели, вставал, уходил на кухню пить чай. Будущее казалось прекрасным, а простое человеческое счастье вполне реальным и осязаемым.Он уснул уже далеко за полночь и не видел, как на перила балкона сел большой чёрный ворон. Тёмные глаза хищной птицы, прекрасно видящие во мраке, долго и внимательно смотрели сквозь стекло в комнату. Наконец, мрачное существо тяжело взмахнуло крыльями и взмыло в воздух. Громкий зловещий клёкот огласил окрестности. Он пронёсся над спящим городом как предвестник чего-то нехорошего и зловещего, отразился эхом от высотных зданий и затих на дальних окраинах.

Ключевые слова: Хищное лицо незнакомка убогая «берлога» зловещий клёкот

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