Таланты на продажу (продолжение-8)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:25 by

Тёмная пелена уже полностью окутала город, когда Михаил вошёл во двор своего дома. Возле подъезда он увидел стоящий автомобиль. В душе шевельнулось радостное чувство: неужели любимая его ждёт. Он ускорил шаг, поравнялся с машиной. Водительская дверь открылась, и стройная женская фигура выскользнула из салона. Она метнулась к подошедшему мужчине, прижалась к его груди.- Я думала, ты не придёшь. Уже не знала, что и делать, - проворковала Марина, не скрывая радости в голосе.- Задержался немного после работы, - извиняющимся голосом объяснил Михаил. Ему не хотелось рассказывать своей возлюбленной о той страшной опасности, которая нависла над городом. У неё и так множество проблем, зачем же ещё усугублять – справедливо рассудил он.Они поднялись в квартиру. Марина зашла в комнату, а Михаил замешкался в прихожей. Он сунул руку в карман куртки и нащупал ладанку. Священник повесил её в церкви ему на шею, но Михаил снял мешочек, когда шёл по улице. Грубая бечёвка, на которой держался талисман, натёрла кожу, и мужчина решил не мучить себя раньше времени.Он положил ладанку на тумбочку, стоящую в прихожей, затем подумал, что её может увидеть Марина и спросить, что это такое. Оглядевшись, Михаил примостил защиту от нечистой силы за большим зеркалом. Там торчал маленький гвоздик, и талисман очень уютно и незаметно для постороннего глаза устроился на нём.Затем мужчина зашёл в ванную комнату, помыл руки, сполоснул лицо. Он причесал волосы, критически осмотрел себя в зеркало, отметил, что у него очень усталый вид. События последних дней навалились на Михаила непомерным грузом. В единый клубок сплелись и любовь, и заманчивое финансовое предложение, и трудовая деятельность, чуть не кончившаяся трагедией, и ужас от той правды, которую он узнал. Какие нервы всё это могут выдержать?В комнате Михаил появился минут через десять. Хотел извиниться перед Мариной, что заставил её долго ждать, но слова застряли в горле.Женщина находилась в кресле, но вовсе не сидела в спокойной, расслабленной позе. Её тело корёжила какая-то неведомая сила. Глаза были выпучены, пальцы скрючены. На губах пузырилась белая пена. Неожиданно она издала громкий хриплый вой, содрогнулась в страшной судороге, упала на пол и забилась в ужасном припадке.Михаил первым делом кинулся к балконной двери, распахнул её. Волна вечернего, освежающего воздуха хлынула в комнату. Затем он метнулся к своей любимой, даже не представляя, что нужно делать в подобной ситуации. Но то, что произошло дальше, потрясло мужчину настолько, что все прежние события показались детскими шалостями.Тело Марины изогнулось дугой – макушка почти коснулась пяток - затем распрямилось и застыло в неподвижной позе. Неожиданно оно взмыло в воздух и зависло на высоте полутора метров от пола. Хрипя и брызгая пеной изо рта, женщина развернулась ногами в сторону открытой балконной двери. Раздался дикий, животный вопль. Тело стремительно сорвалось с места и вылетело из квартиры в темноту вечерней улицы. Балконная дверь тут же с треском захлопнулась. Зазвенело стекло.Ещё совсем недавно не верящий ни в бога, ни в чёрта Михаил осенил себя крестным знамением. Он обессилено сел на пол. Его начала бить мелкая дрожь, но постепенно прошла, а вместо неё настала очередь страшной усталости. Всё тело налилось тяжестью – мужчина не мог пошевелить даже головой.Объяснить с нормальной точки зрения происшедшее было невозможно. Всё это попахивало какой-то фантастикой, каким-то наваждением. Может быть страшным сном. Михаил собрал волю в кулак и ущипнул себя за правую ляжку. Увы – это был не сон, а самая настоящая реальность. Мужчина с трудом встал на ноги, кое-как дошёл до кровати и упал на неё без сил.Этой ночью чёрный ворон не появился на балконе. Его злобное карканье раздавалось далеко-далеко от дома, где жил Михаил. Птица кружила высоко в воздухе, но зловещие волны ужаса всё так же исходили от неё. Они растекались над городом, накрывая собой крыши домов. Только церковные купола стояли неприступно, как гранитные скалы. Возле них неосязаемая стихия затихала и медленно отползала прочь, теряя силу и агрессию.

Ключевые слова: Тёмная пелена непомерный груз животный вопль зловещие волны ужаса

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