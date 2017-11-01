Таланты на продажу (продолжение-8)Тёмная пелена уже полностью окутала город, когда Михаил вошёл во двор своего дома. Возле подъезда он увидел стоящий автомобиль. В душе шевельнулось радостное чувство: неужели любимая его ждёт. Он ускорил шаг, поравнялся с машиной. Водительская дверь открылась, и стройная женская фигура выскользнула из салона. Она метнулась к подошедшему мужчине, прижалась к его груди.
- Я думала, ты не придёшь. Уже не знала, что и делать, - проворковала Марина, не скрывая радости в голосе.
- Задержался немного после работы, - извиняющимся голосом объяснил Михаил. Ему не хотелось рассказывать своей возлюбленной о той страшной опасности, которая нависла над городом. У неё и так множество проблем, зачем же ещё усугублять – справедливо рассудил он.
Они поднялись в квартиру. Марина зашла в комнату, а Михаил замешкался в прихожей. Он сунул руку в карман куртки и нащупал ладанку. Священник повесил её в церкви ему на шею, но Михаил снял мешочек, когда шёл по улице. Грубая бечёвка, на которой держался талисман, натёрла кожу, и мужчина решил не мучить себя раньше времени.
Он положил ладанку на тумбочку, стоящую в прихожей, затем подумал, что её может увидеть Марина и спросить, что это такое. Оглядевшись, Михаил примостил защиту от нечистой силы за большим зеркалом. Там торчал маленький гвоздик, и талисман очень уютно и незаметно для постороннего глаза устроился на нём.
Затем мужчина зашёл в ванную комнату, помыл руки, сполоснул лицо. Он причесал волосы, критически осмотрел себя в зеркало, отметил, что у него очень усталый вид. События последних дней навалились на Михаила непомерным грузом. В единый клубок сплелись и любовь, и заманчивое финансовое предложение, и трудовая деятельность, чуть не кончившаяся трагедией, и ужас от той правды, которую он узнал. Какие нервы всё это могут выдержать?
В комнате Михаил появился минут через десять. Хотел извиниться перед Мариной, что заставил её долго ждать, но слова застряли в горле.
Женщина находилась в кресле, но вовсе не сидела в спокойной, расслабленной позе. Её тело корёжила какая-то неведомая сила. Глаза были выпучены, пальцы скрючены. На губах пузырилась белая пена. Неожиданно она издала громкий хриплый вой, содрогнулась в страшной судороге, упала на пол и забилась в ужасном припадке.
Михаил первым делом кинулся к балконной двери, распахнул её. Волна вечернего, освежающего воздуха хлынула в комнату. Затем он метнулся к своей любимой, даже не представляя, что нужно делать в подобной ситуации. Но то, что произошло дальше, потрясло мужчину настолько, что все прежние события показались детскими шалостями.
Тело Марины изогнулось дугой – макушка почти коснулась пяток - затем распрямилось и застыло в неподвижной позе. Неожиданно оно взмыло в воздух и зависло на высоте полутора метров от пола. Хрипя и брызгая пеной изо рта, женщина развернулась ногами в сторону открытой балконной двери. Раздался дикий, животный вопль. Тело стремительно сорвалось с места и вылетело из квартиры в темноту вечерней улицы. Балконная дверь тут же с треском захлопнулась. Зазвенело стекло.
Ещё совсем недавно не верящий ни в бога, ни в чёрта Михаил осенил себя крестным знамением. Он обессилено сел на пол. Его начала бить мелкая дрожь, но постепенно прошла, а вместо неё настала очередь страшной усталости. Всё тело налилось тяжестью – мужчина не мог пошевелить даже головой.
Объяснить с нормальной точки зрения происшедшее было невозможно. Всё это попахивало какой-то фантастикой, каким-то наваждением. Может быть страшным сном. Михаил собрал волю в кулак и ущипнул себя за правую ляжку. Увы – это был не сон, а самая настоящая реальность. Мужчина с трудом встал на ноги, кое-как дошёл до кровати и упал на неё без сил.
Этой ночью чёрный ворон не появился на балконе. Его злобное карканье раздавалось далеко-далеко от дома, где жил Михаил. Птица кружила высоко в воздухе, но зловещие волны ужаса всё так же исходили от неё. Они растекались над городом, накрывая собой крыши домов. Только церковные купола стояли неприступно, как гранитные скалы. Возле них неосязаемая стихия затихала и медленно отползала прочь, теряя силу и агрессию.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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