Таланты на продажу (продолжение -1)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:06 by

Прошло три дня. Катастрофическое безденежье заставило Михаила покинуть своё «логово» (именно так он называл доставшуюся от родителей квартиру) и искать способы заработать себе на жизнь. Впрочем, за последние годы он преуспел в этом деле, а в начале каждой весны смело шёл в домоуправление.Здесь по утрам формировались бригады из таких же как он неприкаянных личностей. Их отправляли на крыши убирать снег. Платили сразу, наличными – по окончанию работ. Неделя такого труда обеспечивала более-менее приемлемое существование на пару месяцев.Уже в семь утра Михаил оказался возле массивных железных дверей ближайшего домоуправления. Он с удовлетворением отметил, что пришёл первым – значит без работы не останется. Следующий желающий появился минут через пять, затем народ пошёл более бойко. Вскоре собралось довольно большое количество самой разнообразной и разношерстной публики.Судя по внешнему виду, были здесь и вполне приличные люди, испытывающие временные денежные трудности, и откровенные любители зелёного змия, и пенсионеры, которых бог здоровьем не обидел, зато государство обделило достойным денежным содержанием.В восемь утра подошла начальница. Женщина сравнительно ещё молодая, но с нездоровым цветом лица и мешками под глазами. Она по-хозяйски оглядела оживившуюся при её появлении толпу, повозившись с замком, открыла дверь и скрылась в тёмном зеве служебного коридора.На улице она появилась минут через двадцать. Быстро и профессионально отсчитала первых в очереди двадцать человек, разбила их на бригады, сказала, где получить необходимый рабочий инструмент, напомнила, что необходимо расписаться в журнале по технике безопасности и ушла к себе.Оставшиеся без работы стали расходиться. Глядя на их понурые спины, Михаил лишний раз убедился в действенности пословицы: «Кто рано встаёт – тому бог даёт».Попал он в бригаду из трёх человек. Высокий худой мужик неопределённых лет и коренастый шустрый коротышка с испитым лицом стали в этот день его коллегами по работе. Объектом же оказался старый пятиэтажный дом с покатой железной крышей.Снега было много, но под твёрдой верхней коркой находилась белая лёгкая сыпучая масса. Она без труда поддавалась лопате, весело сыпалась вниз с пятнадцатиметровой высоты, и работники надеялись очистить крышу гораздо раньше назначенного срока.Михаил счищал снег почти у самого края кровли. От многометровой бездны его отделяло только невысокое металлическое ограждение, не доходящее даже до колен. Страховочный пояс мужчина никогда не надевал, полагая, справедливо или нет, что если не думать о высоте, то и не упадёшь, а если бояться – никакие меры безопасности не помогут.Он поддел широкой деревянной лопатой очередную снежную кучу, приподнял её и резким движением рук отправил в полёт. В то же самое мгновение его правая нога поскользнулась на обледенелом покрытии, тело потеряло равновесии и беспомощно зависло над низким ограждением.Михаил попытался удержаться на кровле и неуклюже взмахнул руками. Но перехитрить силу земного притяжения ему не удалось. Тело кренилось всё больше и больше в сторону мёрзлой мостовой, находящейся где-то далеко внизу. Перед его взором мелькнули расширенные от ужаса глаза напарников, а затем он увидел ледяную корку на краю крыши, тихий двор, притулившийся к дому, и широкую полосу асфальта, припорошенного грязным подтаявшим снегом.Ноги мужчины отделились от металлического покрытия, и тело полетело вниз, навстречу вечности. В мозгу, как молния, почему-то промелькнул и пропал образ таинственного гостя, посетившего Михаила на днях. Очертания этой загадочной фигуры возникли опять в сознании, стали отчётливыми, а большие чёрные глаза, казалось, впились в падающего человека взглядом, наполненным магической силой.Неожиданно обречённое тело замедлило полёт и плавно опустилось в рыхлую снежную массу, которую бригада уже успела набросать возле стены дома. Правда, этой полуметровой подушки было совсем недостаточно, чтобы смягчить удар восьмидесятикилограммового тела о землю. Но в данном случае законы физики, по непонятным причинам, дали сбой.Михаил вытянулся в рукотворном сугробе, его щека почувствовала колючее касание холодного снега. Он всей грудью вдохнул в себя свежий весенний воздух. Пошевелил одной рукой, другой. Согнул поочерёдно ноги в коленях. Конечности слушались идеально. Тогда мужчина сел, покрутил шеей. Никаких болей он не ощутил.Хлопнула дверь подъезда. На улицу выбежали коллеги по работе. Они остановились возле сидящего в снегу Михаила, ошалевшими глазами уставились на него.- Ты как!? – спросил коротышка севшим от волнения голосом.- Живой !? – хрипло поинтересовался долговязый.- Да вроде всё нормально, - неуверенно пробормотал Михаил.Он встал, пару раз подпрыгнул, присел.- Это тебе повезло, что ты в сугроб упал, он тебя спас, - с долей удивления и облегчения в голосе произнёс коротышка.- Чудеса! – заметил долговязый, прикинув взглядом высоту дома, а затем критически осмотрев кучу снега.- Бывает, - согласно кивнул головой Михаил.Люди ещё немного потоптались у места падения, поохали, поохали, высказали всё, что думают по этому поводу, и пошли работать дальше.Виновник происшествия на этот раз изменил своим принципам. Он надел страховочный пояс, а к краю крыши старался близко не подходить. Всё время, пока он кидал снег, в душе у него сидел немой вопрос: как и почему он остался невредимым. Логичного и понятного ответа не было. Те же смутные подозрения, которые одолевали душу, казались настолько невероятными и фантастическими, что Михаил боялся заострять на них внимание. В конце концов он решил списать всё на поразительную удачу – ведь должно же ему было хоть в чём-то повезти.

Ключевые слова: «логово» расширенные от ужаса глаза смутные подозрения

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