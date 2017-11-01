Таланты на продажу (продолжение-4)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:35 by

Марина опоздала на семь минут. Для Михаила это было вечностью. Он не мог найти себе места. В голову начали лезть разные нехорошие мысли. Ему вдруг подумалось, что он напридумывал себе непонятно что. Вчера у женщины было одно настроение, а сегодня совсем другое. Она могла охладеть к нему или совсем забыть о своём новом знакомом. А может для неё это ничего не значащее рядовое приключение.В то же время, в недрах подсознании сидело предчувствие, что Марина обязательно придёт. Михаил помнил выражение её глаз, слова, поведение. Искательницы приключений, легкомысленные особы так себя не ведут. Его новая знакомая была цельной личностью: человеком с глубокими чувствами, с устоявшимся мировоззрением, с большим жизненным опытом и, скорее всего, очень несчастным в личной жизни. По-крайней мере ему так показалось.Такой желанный звонок в дверь развеял все сомнения и метания. В этот раз на Марине был надет длинный кожаный плащ, шея повязана светлым шёлковым платком. Чёрная кожа удачно гармонировала с белокурыми волосами, лишний раз подчёркивала бездонную глубину голубых глаз. В них плескалось ничем не прикрытое счастье от встречи.Михаил испытал невольный стыд, вспомнив свои подозрения и душевные колебания. От Марины не укрылось его смущение.- Ты думал, я не приду? Ты, наверное, решил, что я легкомысленная особа, ищущая приключений на стороне?Мужчина поразился проницательности и уму этой женщины. Он почувствовал в ней тонкую незаурядную натуру, очень ранимую и близко принимающую к сердцу всё то мерзкое и грязное, что в изобилии присутствует в окружающем мире.Это лишний раз убедило Михаила в родстве их душ, в том, что судьба наконец-то смилостивилась над ним и подарила после всех мытарств и унижений простое человеческое счастье.В эту встречу Марина много говорила о себе. Её муж богатый и обеспеченный человек. Но в их семейной жизни нет счастья, нет радости, а искренность и доверительность – это те слова, о которых её благоверный вообще не слышал.Она подозревает, что у него множество любовниц. Эти постоянные командировки, отлучки. Какие-то сауны, кабаки – он называет такое времяпровождение деловыми встречами. Естественно, они не обходятся без женского пола. Не могут же здоровые мужики при деньгах чинно сидеть и всё время рассуждать о каких-то экономических вопросах. Конечно их потянет на клубничку, особенно если выпить пару-тройку рюмок коньяка.Самый лучший вариант – развестись с мужем. Но с чем она останется в этой жизни. У неё нет профессии, нет никаких навыков. А самое главное – нет денег. Оказаться на улице без средств к существованию – это самое ужасное, что только может случиться. Нищета ужасна, она омерзительна в своей откровенности и убогости. Поэтому остаётся терпеть и влачить жалкое никчемное существование, безропотно снося все унижения, которым подвергает её муж.Такая откровенность произвела на Михаила сильное впечатление. Он остро почувствовал, что не может оставаться равнодушным к судьбе этой удивительной женщины. Но чем он мог ей помочь. У него не было денег: судьба обошлась с ним жестоко. Его существование – это как раз та самая нищета, о которой с таким неприкрытым ужасом и отвращением говорила Марина. Хотя… Финансовый вопрос решить можно очень просто. Ему предлагали огромную сумму денег. Она бы навсегда избавила и его, и Марину от нищеты. Но где сейчас искать этого странного чёрного человека. Он же не оставил никаких своих координат. Может, этот господин ещё и появится, но когда это будет?- Только ты. пожалуйста, не думай, что я пытаюсь озадачить тебя своими проблемами, - Марина посмотрела на Михаила полными слёз глазами, - я вижу, что ты небогат. Это для меня не играет никакой роли. От тебя я хочу получить только душевную теплоту и внимание. Мне так одиноко и неуютно на этой земле, а с тобой мне хорошо: я начинаю чувствовать себя женщиной.Михаил ничего на это не сказал. Он крепко обнял Марину, прижал к себе и подумал, что если бы сейчас появился странный чёрный человек, то он бы, не задумываясь, продал свой талант ради их общего счастья.Но в дверь никто не позвонил, таинственная и загадочная личность не появилась на пороге квартиры, а слёзы в глазах Марины высохли. Они наполнились теплотой и любовью к мужчине, который сидел напротив неё. Её искренний ласкающий взгляд говорил больше слов. Её губы жадно потянулись к его губам, и порыв страсти заглушил все мысли и благие намерения…Она ушла поздно вечером, нежно поцеловав Михаила на прощание. Их следующая встреча должна была состояться завтра – опять у него на квартире. Это было прекрасно, но в то же время мужчина понимал, что такое счастье недолговечно. Муж, естественно, скоро заметит регулярные отлучки жены и постарается выяснить – куда исчезает его благоверная по вечерам. Что будет, когда всё раскроется – здесь ситуация была вполне прогнозируемая. Марину изолируют, а жизнь Михаила сделают невыносимой. Его могут элементарно избить или искалечить. Так что выход один – официальный развод. Свободная женщина вольна поступать как хочет и встречаться с кем хочет. Здесь никто не может предъявить ей какие-либо требования и претензии.Так что его счастье и счастье Марины, как это не банально звучит, упирается в презренный металл. Будут деньги, будет счастье – не будет их, и счастье останется недосягаемой мечтой.Засыпал Михаил опять долго, как и прошлой ночью. Возбуждённая психика никак не хотела успокаиваться. Только в первом часу Морфей сумел-таки переломить ситуацию. Его сладостные объятия наконец-то подействовали, и мужчина тихо и равномерно засопел, отвернувшись к стене.Немного погодя большая мрачная тень скользнула вдоль окна. Чёрный ворон устроился на перилах балкона. Он долго и внимательно смотрел в тёмную комнату. Его глаза как будто впились в спящего на кровати человека.Наконец, птица взмахнула крыльями и устремилась в ночное небо. В этот раз она не издала ни звука, но тревожное ожидание чего-то нехорошего невидимыми волнами распространилось вокруг неё. Эти волны стали разбегаться, увеличиваться, могучими валами ударились в стены домов, но не проникли внутрь. Они разбились на мириады брызг и медленно опустились на стылый асфальт.

Ключевые слова: Искательницы приключений мерзкое и грязное чёрный человек чёрный ворон

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