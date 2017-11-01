Таланты на продажу (продолжение-10)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:01 by

Возле массивной железной двери уже стояло несколько человек, когда Михаил быстрым шагом подошёл к домоуправлению. Он оказался восьмым в очереди, что было совсем неплохо. Работу он получит в любом случае, а значит заработает деньги и обеспечит себе хоть какое-то существование на ближайшее время.Народ подходил, толпа постепенно росла. Ближе к восьми часам из-за угла показалась большая группа людей. Было их человек пятнадцать. Испитые, небритые лица, вороватые глазки. Воздух огласила речь, щедро сдобренная матом. От этой публики за версту веяло агрессией, злобой и опасностью.Недоброжелательно настроенные личности подошли поближе, и Михаил увидел среди них Андрея. Тот уже не выглядел робким и забитым. Гордо-поднятая голова, наглый взгляд. По всей видимости он являлся заводилой в этой компании явных подонков и отморозков.- Эй, мужики, быстро убрались отсюда. Сегодня мы работаем, и завтра, и послезавтра – всегда, - эти слова Андрей произнёс веско, важно, ни секунды не сомневаясь, что никто не посмеет ему возразить.- С чего это вдруг!? - раздался голос из толпы тех, кто уже почти час стоял на лёгком утреннем морозце в ожидании такой необходимой и нужной работы.- Потому что я так решил. Ясно да? – голос Андрея поднялся до злобного визга, а глаза налились кровью и бешенством.Михаил счёл своим долгом вмешаться и выступил вперёд.- Андрей, успокойся. Здесь давно сложились свои правила. Существует очередь. Согласно ей люди работу и получают. Приходи к семи часам – будешь первым, какие проблемы.- Ты это, не учи меня. Да, тебе я разрешаю остаться. Все остальные пусть уходят, - не вняв голосу разума, агрессивно ответил Андрей.- Никто из нас никуда не уйдёт - уйдёте вы, - голос Михаила налился силой, он сделал несколько шагов вперёд и оказался совсем рядом с мрачной, источающей угрозу, публикой.Он вдруг почувствовал, как ладанка на его груди как будто ожила. Маленький серенький мешочек шевельнулся, потеплел, от него стала исходить целительная энергия. Она проникла в душу, наполнило тело лёгкостью, сделала движения уверенными, очистила сознание от всего ненужного и мешающего. Михаил отчётливо ощутил злобу и агрессию, окружившую его со всех сторон. В то же время он явственно почуял страх, который прятался за этими внешними угрожающими факторами. От страха шёл резкий запах пота. Он щекотал ноздри, начал пощипывать щёки, лоб.Михаил сделал ещё один шаг вперёд. Неприятный запах усилился, а его носители настороженно затихли. Их искажённые злобой лица находились совсем рядом. До них был метр – не более. Мужчина ещё сократил расстояние и оказался лицом к лицу с Андреем. Глаза у того неожиданно побелели, закатились, с губ потекла слюна. Послышалось шипение – это рот бывшего товарища раскрылся в злобном оскале, но вместо слов получился неразборчивый звук. Напоминал он собой прощальную песню проколотого надувного мяча. Сам же певун сделал поспешный шаг назад. Посмотрел на Михаила с ужасом и ненавистью, повернулся спиной и, расталкивая своих сообщников, бросился прочь.Остальные последовали за ним. Их тёмные сутулые спины очень быстро исчезли за углом, а толпящиеся возле домоуправления люди разразились одобрительным гулом голосов. Михаил в их глазах был героем. Сам же он не испытывал никакой радости от победы. Уже невооружённым глазом было видно, что силы зла заполонили город. Всё это, несомненно, являлось происками Дьявола. Начинать борьбу надо было немедленно. В противном случае очень скоро Михаил мог остаться в городом одиночестве среди шныряющей повсюду нечисти.

Ключевые слова: Большая группа людей от страха шёл резкий запах пота нечисть

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