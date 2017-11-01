Таланты на продажу (продолжение-9)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:29 by

Михаил проснулся рано: не было ещё и шести часов. К своему удивлению, он обнаружил, что его тело и мозг не испытывают никакой усталости. От вчерашнего недомогания и разбитости не осталось и следа. Мысли были ясными, руки и ноги переполняла энергия.Мужчина легко соскочил с кровати, пружинистой походкой прошёлся по квартире. Его настроение тут же испортилось, когда он увидел висящий в прихожей плащ Марины. Жуткая метаморфоза, произошедшая с любимой женщиной, не находила какого-либо приемлемого объяснения. Здесь явно просматривалось что-то мистическое, потустороннее и таинственное.В голову пришла мысль, что может быть в карманах плаща лежат документы. Узнав адрес Марины, Михаил мог вернуть дорогую вещь да и попытаться узнать заодно подоплёку этого фантастического и необъяснимого происшествия.Он проверил карманы, но они оказались пусты. Он поискал глазами сумочку женщины, но вдруг вспомнил, что его возлюбленная вообще не имела при себе никакой сумочки. Этой необходимой принадлежности женского гардероба не было у неё ни в «Супермаркете» при их знакомстве, ни позже – во время второй встречи, ни вчера вечером. Марина напрочь игнорировала сумочку. Где же она тогда хранила ключи от машины, деньги, права, паспорт, косметические принадлежности? Право всё это было странно и не находило никакого объяснения.Умывшись и позавтракав, Михаил стал собираться в домоуправление. Ему надо было поработать хотя бы ещё дней пять. Заработанной суммы хватит, чтобы протянуть до лета. Там он подвяжется на какие-нибудь дачные объекты, а ближе к осени займётся сбором ягод и грибов. Всё это также принесёт ему деньги, и он сможет пережить зиму.Накинув куртку, мужчина шагнул к зеркалу, критическим взглядом окинул свою внешность. Он уже хотел выходить, повернулся к входной двери, как вдруг вспомнил о ладанке. Маленький мягкий мешочек мирно висел за зеркалом.Михаил снял его с гвоздика, подумав, решил одеть. Встреча с нечестью может состояться в любую минуту, и могучий защитный талисман будет совсем нелишним, если, конечно, в нём действительно сосредоточена магическая сила.Вешать шершавую бечёвку на голую шею мужчина не стал. Он решил спрятать тонкую верёвку под воротник рубашки, а уж сам мешочек разместить на груди. Он поднял руки, ухватил пальцами воротник сорочки.Бечёвка была накинута на большой палец левой руки. При резком движении мешочек качнулся и коснулся кожаного плаща Марины, который висел совсем рядом. Раздался громкий шипящий звук, в прихожей неприятно запахло ацетоном. Гладкая кожа дорогого изделия в месте соприкосновения с магическим талисманом поменяла цвет с чёрного на грязно-жёлтый, вздулась и покрылась мелкими пупырышками.Нечего не понимая, Михаил прикоснулся мешочком к плащу в другом месте. Результат был тот же самый. Шипение, в ноздри ударил резкий запах ацетона, а кожа поменял цвет и покоробилась.Осенённый внезапной догадкой мужчина опустил мешочек в карман дорогого кожаного изделия. Плащ стал съёживаться на глазах, а отвратительная вонь заполнила всю квартиру. Жалкие остатки когда-то хорошей и добротной одежды упали на пол грязной обугленной массой. Она стала уменьшаться на глазах, пока не пропала совсем. На полу осталась лежать только ладанка. От неё исходило слабое сияние. Оно стало блекнуть и постепенно затухло. Мешочек принял свой обычный сероватый цвет, а резкий запах ацетона вдруг сменился свежим ароматом весеннего леса.- Ну ничего себе! – пробормотал Михаил. – Это что же получается: Марина - ведьма! Да как же это – я же любил её!Он нагнулся, осторожно взял в руки могучий талисман. Тот казался обычной, непримечательной вещицей. Ничто в нём не говорило о магической силе, способной уничтожать нечистую силу и очищать мир от грязи и мерзости.Мужчина бережно повесил ладанку себе на грудь, истово перекрестился на пустой правый угол неухоженной и бедно обставленной комнаты. Божественное откровение невидимой дланью коснулось его сознания, и Михаил вдруг всей душой почувствовал, что верует.

Ключевые слова: Недомогание и разбитость потустороннее и таинственное невидимая длань

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