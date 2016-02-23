Лукьяновское кладбище

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:24

грустное_облачко Просмотров: 121 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:24 by

Всем привет! Долго думал, делиться ли данной историей с общественностью, но одна хорошая подруга сказала, что да.Прошлым летом много любил гулять по кладбищам. Обошел множество кладбищ в Киеве. И вот на одном из них меня «накрыло».У нас есть такое место как Бабий Яр – место расстрела фашистами как евреев, так и граждан других национальностей. Погибло дофига народу (можете загуглить). Вот захотелось мне там погулять. А рядом с ним есть Лукьяновское кладбище. Как я прочитал в описании, там очень много захоронено неидентифицированных людей, которых убивало НКВД. Некоторых привозили туда живыми и там возле могил убивали. В общем, место с ужасной энергетикой.И вот решил я там погулять, то есть - сначала Лукьяновское кладбище, а затем Бабий Яр. С самого начала мне на кладбище не нравилось, такое ощущение, что с тебя вытягивают всю жизненную энергию.Дошел я до места, где похоронены неидентифицированные тела, так называемые «расстрельники».Выглядит оно обычным пустырем, заросшим травой, нет ни памятников, ни крестов. Вы знаете, на меня там напала такая тоска... Я в один момент вспомнил все негативные моменты в жизни, все проблемы... У меня просто выпили всю радость. Подобный эффект Джоан Роулинг описывала в момент встречи с дементором в Гарри Поттере.У меня началась истерика, я тупо иду и реву, а, самое главное, не понимаю, что происходит…В общем, я еле вышел с того кладбища. У меня было ощущение, что из меня выпили все жизненные силы: кружилась голова, была слабость, было даже трудно идти.Кое-как дополз в супермаркет, купил сладкий йогурт и бананы - думал, что хоть это поможет. Как вы думаете, куда я пошел есть бананы? Правильно, на Бабий Яр.Я посидел там на травке, поел, отдохнул. И вроде меня отпустило.Что было странным – возле Бабьего Яра мне было нормально, ну, как в обычном парке, а вот на кладбище – просто жесть. Хотя в Бабьем Яру расстреляли до 100 000 человек, а на кладбище - значительно меньше. Возможно, это объясняется тем, что тел в Бабьем Яру нет, их сжигали. А вот на Лукьяновке они есть. Хотя на Байковом гулял весь день – все было ок. Немного тоска была, но я думаю, что это навеяла сама атмосфера кладбища.Ни на одном из кладбищ, которые посещал до этого или после, таких ощущений не было.Пока все.

Ключевые слова: Бабий Яр кладбище захоронения энергетика авторская история

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