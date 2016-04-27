Колодец сбывшихся желанийhttps://pp.userapi.com/c638728/v638728558/35da4/UKZzQvIHv6Y.jpg
Во глубинах призрачных лесов,
На волшебной, ягодной поляне,
Там, где песни эльфов и ветров,
Есть колодец сбывшихся желаний.
Коль судьба - пути к нему найдёшь.
Не страшны тебе, мой друг, преграды.
Выкуп для желаний принесёшь.
И колодца духи будут рады.
Если есть заветная мечта,
Суждено ей там осуществиться!
Бескорыстность или доброта
Для того - совсем не пригодится.
Нужно, чтоб неистовой звездой
Та мечта в твоём пылала сердце!
Вызов духов явственно пропой -
И открыться в тот колодец дверце.
Но на жертву духам не скупись.
Золото и кровь - вот им оплата.
Чтоб твои мечтания сбылись -
Кровь свою им дашь, отсыплешь злата.
Примет их волшебная вода.
Духов голоса тот час услышишь.
Не случится страшная беда.
Ты желанье им своё напишешь.
Те слова в колодец опусти.
Но ведро должно быть лишь свинцовым.
И тогда - спокойно уходи.
Будешь ты счастливцем, знаю, новым!
... Почему такое может быть?
Знай, товарищ, и не сомневайся:
Надобно себя сильней любить!
Для себя мечтай ты и старайся.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:12 by ЭвиллсПросмотров: 49Комментарии: 2
Ключевые слова: Желание духи ведро счастье авторский стих