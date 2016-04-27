Колодец сбывшихся желаний

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 49 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 20:12 by

https://pp.userapi.com/c638728/v638728558/35da4/UKZzQvIHv6Y.jpgВо глубинах призрачных лесов,На волшебной, ягодной поляне,Там, где песни эльфов и ветров,Есть колодец сбывшихся желаний.Коль судьба - пути к нему найдёшь.Не страшны тебе, мой друг, преграды.Выкуп для желаний принесёшь.И колодца духи будут рады.Если есть заветная мечта,Суждено ей там осуществиться!Бескорыстность или добротаДля того - совсем не пригодится.Нужно, чтоб неистовой звездойТа мечта в твоём пылала сердце!Вызов духов явственно пропой -И открыться в тот колодец дверце.Но на жертву духам не скупись.Золото и кровь - вот им оплата.Чтоб твои мечтания сбылись -Кровь свою им дашь, отсыплешь злата.Примет их волшебная вода.Духов голоса тот час услышишь.Не случится страшная беда.Ты желанье им своё напишешь.Те слова в колодец опусти.Но ведро должно быть лишь свинцовым.И тогда - спокойно уходи.Будешь ты счастливцем, знаю, новым!... Почему такое может быть?Знай, товарищ, и не сомневайся:Надобно себя сильней любить!Для себя мечтай ты и старайся.

Ключевые слова: Желание духи ведро счастье авторский стих

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