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Стихи

Колодец сбывшихся желаний

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Во глубинах призрачных лесов,
На волшебной, ягодной поляне,
Там, где песни эльфов и ветров,
Есть колодец сбывшихся желаний.

Коль судьба - пути к нему найдёшь.
Не страшны тебе, мой друг, преграды.
Выкуп для желаний принесёшь.
И колодца духи будут рады.

Если есть заветная мечта,
Суждено ей там осуществиться!
Бескорыстность или доброта
Для того - совсем не пригодится.

Нужно, чтоб неистовой звездой
Та мечта в твоём пылала сердце!
Вызов духов явственно пропой -
И открыться в тот колодец дверце.

Но на жертву духам не скупись.
Золото и кровь - вот им оплата.
Чтоб твои мечтания сбылись -
Кровь свою им дашь, отсыплешь злата.

Примет их волшебная вода.
Духов голоса тот час услышишь.
Не случится страшная беда.
Ты желанье им своё напишешь.

Те слова в колодец опусти.
Но ведро должно быть лишь свинцовым.
И тогда - спокойно уходи.
Будешь ты счастливцем, знаю, новым!

... Почему такое может быть?
Знай, товарищ, и не сомневайся:
Надобно себя сильней любить!
Для себя мечтай ты и старайся.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:12 by ЭвиллсПросмотров: 49Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Желание духи ведро счастье авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:20
0
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Думается мне - за исполнения желаний всегда платить надо...
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:42
+1
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Комментариев: 1 309
Мой плюс третий)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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