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Истории из жизни

Эпизод в городке высоких технологий в ночь суперлуния

13 июля сего года, вдоволь намолившись в древних церквях острова - града Свияжска, мы к вечеру прибыли в Иннополис. Это искусственный город под Казанью, научный студенческий, типа Сколково. Город будущего и высоких технологий. Он пока ещё очень маленький, в нем меньше 4000 жителей. А летом немногочисленные студенты разъезжаются по домам, и город становится практический пустой.
В городе ездят бесплатные такси- беспилотники и повсюду суетятся роботы, сначала я подумала, что это уборщики, поскольку внешне они напоминают большие пылесосы на колесиках, но потом поняла, что это доставщики еды. Я сама видела, как они ОБЩАЮТСЯ с людьми.
В вечернее и ночное время город представляет собой фантастическое зрелище. Людей ноль, зато многочисленные фонари и иллюминации на зданиях ярко освещают пустынные улицы. Как мы поняли, все это работает на солнечных батареях, поэтому электричество здесь не экономят.

Мы сидели втроём - я, мой муж и Друг- в съемной квартирке, пили вино, было уже за полночь. Муж прочёл нам статью про суперлуние сегодня ночью. Решили выйти на улицу, взглянуть на луну. Жара, мы полураздетые. Муж сказал: "Штаны надевать не будем, не в театре. Все равно первого человека мы сможем встретить не раньше, чем через 15 минут". Я сказала: "Спорим, что на это уйдет 3-5 минут?!" (я люблю всех втягивать в споры). А Друг сказал: "Встретим сразу, как только выйдем на улицу", - и надел штаны. Ну лузер, понятно. Откуда тут люди?
Вышли. И сразу увидели молодую женщину. Справа от нас, в нескольких шагах, - ступеньки, которые ведут на огромный плац, общественное пространство с маленькими ещё деревцами, скамейками и велодорожками. Вот по этим ступенькам она поднялась и выпала из нашего поля зрения. Мы за ней следом, буквально секунд через семь, вышли на площадь. Видно вокруг, как на ладони. А женщины нет! Растворилась. Собственно, и идти-то ей среди ночи с этого поля некуда. И куда вообще она могла направляться в такое время? Эти вопросы мы озвучили друг другу, озадаченные.
Через несколько секунд бежевое тело зашевелилось в траве метрах в 10 от нас. "Ты хотела кота", - сказал Друг. Муж прищурился: "Это не кот". И перед нами явился Он... Огроменный Заяц. Поднялся из травы. Размером с большую собаку. Просто ирреальный Заяц.

Ну не знаю... Может, оборотень. Может ли оборотень женского пола превратиться в зверя мужского пола? (Заяц точно был мужик, даже нет сомнений). Или более правдоподобная версия - портал. Точно! Женщина ушла туда, откуда прибыл Заяц.

Заяц был очень здоровый и мускулистый, просто брутал. Мне удалось его рассмотреть. И он, с-ка, заигрывал со мной! Откровенно и бесстыдно флиртовал, а я, как дура, ходила за ним по всему полю. Пока мужики беседовали о проблемах мирового масштаба, Заяц уводил меня все дальше и дальше, заманивал в свою кроличью нору. Лишь на секунду я отвела глаза, обернувшись на слегка истеричный зов Друга. Ему показалось, что мое изображение стало постепенно растворяться в воздухе! И все. Исчез Заяц. Минут сорок мы бесполезно шукали вокруг.

Как бы хотелось написать про огромную красную луну суперлуния. Что все события происходили под ее влиянием. Но никакой луны в небе не наблюдалось. Татарстан находился в области низкого давления.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:41 by СабелькаПросмотров: 660Комментарии: 12
+6

Ключевые слова: Муж друг квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 20:39
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 883
История красивая, но что-то не сходится в расстояниях. Женщина исчезла сразу за поворотом, а заяц уводил всё дальше и дальше. Портал передвижной?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: Hecate
Вчера, 22:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Начало истории очень понравилось. Полезла читать про Иннополис. Но потом что-то все перемешалось. Если трава была такая высокая , что в ней спрятался заяц размером с большую собаку, то может и женщина в траве скрылась? А остальные видели этого зайца? Если видели, почему их внимание не привлёк такой здоровый заяц и они стали беседовать на отвлеченные темы?
Зарегистрирован: 7.08.2022
#3 написал: Сабелька
Вчера, 23:09
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 21
Комментариев: 306
Цитата: Kinigos
История красивая, но что-то не сходится в расстояниях. Женщина исчезла сразу за поворотом, а заяц уводил всё дальше и дальше. Портал передвижной?

Может, там несколько входов в портал? Заяц уводил меня в дальний
Цитата: Hecate
Начало истории очень понравилось. Полезла читать про Иннополис. Но потом что-то все перемешалось. Если трава была такая высокая , что в ней спрятался заяц размером с большую собаку, то может и женщина в траве скрылась? А остальные видели этого зайца? Если видели, почему их внимание не привлёк такой здоровый заяц и они стали беседовать на отвлеченные темы?

Зайца видели все трое. Он словно вырос из травы. Удивились все. Мужчины ленивы, им не хотелось ходить за зайцем по всему полю.
А если бы и женщина скрылась в траве, какой бы высоты трава ни была, разве это не удивительно? Женщина в траве среди ночи....
Зарегистрирован: 5.04.2016
#4 написал: lily210384
Сегодня, 00:03
+7
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 5
Курили что?
Зарегистрирован: 13.11.2020
#5 написал: Arhip
Сегодня, 00:19
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1935|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 963
Цитата: Сабелька
Зайца видели все трое. Он словно вырос из травы. Удивились все. Мужчины ленивы, им не хотелось ходить за зайцем по всему полю.

Зайцы вообще-то немаленькие. Могут и с собаку размером быть. Заяц весом в 10 кг это нормально. Это не кролик какой-то

Цитата: Сабелька
А если бы и женщина скрылась в траве, какой бы высоты трава ни была, разве это не удивительно? Женщина в траве среди ночи.

Я как-то среди ночи на даче шел домой и увидел в траве лежат мужчина и женщина. Я не стал на них фонарем светить, поэтому до сих пор не знаю, от кого они там прятались.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 00:35
+6
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Репутация: (2964|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 143
Может женщина тоже вышла на суперлуние смотреть, а там троица после вина, один вообще без штанов, мало ли чего вот и залегла в траву. Зайцы большие, да

Цитата: Arhip
Я как-то среди ночи на даче шел домой и увидел в траве лежат мужчина и женщина. Я не стал на них фонарем светить

Ты случайно не в плаще был?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Arhip
Сегодня, 01:04
+5
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Публикаций: 101
Комментариев: 1 963
Цитата: Tigger power
Цитата: Arhip
Я как-то среди ночи на даче шел домой и увидел в траве лежат мужчина и женщина. Я не стал на них фонарем светить

Ты случайно не в плаще был?

Нет, в одних трусах. Но те вообще без трусов были. Бесстыдство какое.

Цитата: Tigger power
Зайцы большие, да


У меня один охотник знакомый, из тех кто кучу бабла тратит на крутое ружжо, а потом не знает, что с ним делать, подстрелил зайца. Решил с ним сфоткаться. Поднял зайца за уши, а тот вдруг очнулся и стал ногами отбиваться. В секунды его камуфляж на груди был в лоскуты порван, так же то что под камуфляжем было, и грудь расцарапал.
Потом другие охотники сказали - держи зайца чуть пониже - он бы тебе кишки бы выпустил.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#8 написал: Сабелька
Сегодня, 06:45
0
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Комментариев: 306
Цитата: lily210384
Курили что?


Ожидала вопрос)))) мы за ЗОЖ))) бутылка сухого вина на троих
Зарегистрирован: 5.04.2016
#9 написал: Talisha
Сегодня, 06:54
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Комментариев: 5 480
Заяц и есть портал
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#10 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:45
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Вино, видать, какое-то особенное было.

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#11 написал: зелёное яблочко
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А мне понравилось. Фантастический город. Необычная ночь.
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#12 написал: ProstoЯ
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