Эпизод в городке высоких технологий в ночь суперлуния

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сабелька Просмотров: 660 Комментарии: 12 +6 Вчера, 19:41 by

13 июля сего года, вдоволь намолившись в древних церквях острова - града Свияжска, мы к вечеру прибыли в Иннополис. Это искусственный город под Казанью, научный студенческий, типа Сколково. Город будущего и высоких технологий. Он пока ещё очень маленький, в нем меньше 4000 жителей. А летом немногочисленные студенты разъезжаются по домам, и город становится практический пустой.В городе ездят бесплатные такси- беспилотники и повсюду суетятся роботы, сначала я подумала, что это уборщики, поскольку внешне они напоминают большие пылесосы на колесиках, но потом поняла, что это доставщики еды. Я сама видела, как они ОБЩАЮТСЯ с людьми.В вечернее и ночное время город представляет собой фантастическое зрелище. Людей ноль, зато многочисленные фонари и иллюминации на зданиях ярко освещают пустынные улицы. Как мы поняли, все это работает на солнечных батареях, поэтому электричество здесь не экономят.Мы сидели втроём - я, мой муж и Друг- в съемной квартирке, пили вино, было уже за полночь. Муж прочёл нам статью про суперлуние сегодня ночью. Решили выйти на улицу, взглянуть на луну. Жара, мы полураздетые. Муж сказал: "Штаны надевать не будем, не в театре. Все равно первого человека мы сможем встретить не раньше, чем через 15 минут". Я сказала: "Спорим, что на это уйдет 3-5 минут?!" (я люблю всех втягивать в споры). А Друг сказал: "Встретим сразу, как только выйдем на улицу", - и надел штаны. Ну лузер, понятно. Откуда тут люди?Вышли. И сразу увидели молодую женщину. Справа от нас, в нескольких шагах, - ступеньки, которые ведут на огромный плац, общественное пространство с маленькими ещё деревцами, скамейками и велодорожками. Вот по этим ступенькам она поднялась и выпала из нашего поля зрения. Мы за ней следом, буквально секунд через семь, вышли на площадь. Видно вокруг, как на ладони. А женщины нет! Растворилась. Собственно, и идти-то ей среди ночи с этого поля некуда. И куда вообще она могла направляться в такое время? Эти вопросы мы озвучили друг другу, озадаченные.Через несколько секунд бежевое тело зашевелилось в траве метрах в 10 от нас. "Ты хотела кота", - сказал Друг. Муж прищурился: "Это не кот". И перед нами явился Он... Огроменный Заяц. Поднялся из травы. Размером с большую собаку. Просто ирреальный Заяц.Ну не знаю... Может, оборотень. Может ли оборотень женского пола превратиться в зверя мужского пола? (Заяц точно был мужик, даже нет сомнений). Или более правдоподобная версия - портал. Точно! Женщина ушла туда, откуда прибыл Заяц.Заяц был очень здоровый и мускулистый, просто брутал. Мне удалось его рассмотреть. И он, с-ка, заигрывал со мной! Откровенно и бесстыдно флиртовал, а я, как дура, ходила за ним по всему полю. Пока мужики беседовали о проблемах мирового масштаба, Заяц уводил меня все дальше и дальше, заманивал в свою кроличью нору. Лишь на секунду я отвела глаза, обернувшись на слегка истеричный зов Друга. Ему показалось, что мое изображение стало постепенно растворяться в воздухе! И все. Исчез Заяц. Минут сорок мы бесполезно шукали вокруг.Как бы хотелось написать про огромную красную луну суперлуния. Что все события происходили под ее влиянием. Но никакой луны в небе не наблюдалось. Татарстан находился в области низкого давления.

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