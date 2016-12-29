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Истории из жизни

Скупой платит дважды

В конце 90-х мы с женой купили дом у пожилой глухонемой пары, которые прожили в нем более 50 лет. Дом находился на окраине города, рядом с кладбищем, и окна выходили прямо на него. Цена недвижимости была очень привлекательной, нам срочно нужно было жилье, поэтому соседство с могилами нас не смущало. Тем более, мы были не из пугливых.

Однако первая ночь в новом доме оказалась кошмаром. В полтретьего ночи я проснулся от странных звуков и воплей. Они пронзали тишину ночи, заставляя сердце биться быстрее от тревоги. Я начал ходить по дому в поиске источника шума, стараясь не разбудить жену. В голове крутились мысли о том, что это может быть просто плод моего воображения, но страх не отпускал.

К своему ужасу я обнаружил, что звуки доносились из подвала. Я стоял у двери, стараясь угадать, что могло вызвать такие жуткие крики. Внутри меня боролись любопытство и страх. Я глубоко вдохнул и решился спуститься.

С трудом открыв тяжелую дверь, я спустился по скрипучим ступеням. Темнота подвала была густой, и лишь слабый свет от фонаря, который я взял с собой, пробивался сквозь нее. Звуки становились все громче, и я почувствовал, как холодок пробегает по спине.

Когда я дошел до конца лестницы, то услышал какие-то визги и яркий крик: «Помогите!» Это было полное отчаяния обращение, которое заставило меня замереть от ужаса на месте. Я не знал, что делать, и в панике выскочил из подвала, вернувшись в спальню, где жена все еще спала.

На следующий вечер, когда мы легли спать, крики раздались вновь. На этот раз жена проснулась и, испуганно глядя на меня, спросила: «Ты это слышал?» Я кивнул, и мы оба поняли, что это не просто плод моего воображения. Эти звуки повторялись каждую ночь, и с каждым разом становились все громче и настойчивее. Ночи стали бессонными. Мы пытались закрыть окна, включали музыку, но ни одно из этих средств не помогало. Странные крики, полные боли и страха, не давали нам покоя, заставляя нас чувствовать себя беззащитными.

Мы, всегда будучи скептиками и не веря ни во что потустороннее, столкнулись с чем-то, что не поддавалось объяснению. В отчаянии мы обратились за советом к знакомым, и один из них предложил позвать священника, чтобы освятить дом и подвал. Мы решили попробовать всё, лишь бы избавиться от этих жутких звуков. На следующий день священник пришел к нам с молитвой и святой водой. Он обошел весь дом, включая подвал, читая молитвы и окропляя всё вокруг.

После его визита странные звуки из подвала прекратились. Ночь стала тишиной, и мы, наконец, смогли уснуть спокойно. Тем не менее, осознание того, что мы столкнулись с чем-то, что не поддается объяснению, оставило глубокий след в наших сердцах.

Спустя некоторое время, поднакопив денег на новое жилье, мы решили продать этот дом. Несмотря на его привлекательную цену, мы понимали, что он стал для нас источником страха и тревоги. Мы нашли покупателей, которые были рады приобрести недорогое жилье, не подозревая о тех ужасах, с которыми нам пришлось столкнуться.

Теперь, живя в другом месте, я понимаю, что в нашем мире не так всё просто, и он полон загадок. Как говорится, скупой платит дважды, и в нашем случае это оказалось более чем правдой.


Новость отредактировал Летяга - 25-12-2024, 10:15
Причина: Стилистика автора сохранена
25-12-2024, 10:15 by OdissayПросмотров: 1 155Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Дом кладбище крики авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сергей Фомин
25 декабря 2024 16:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Хорошая и интересная история!
Зарегистрирован: 29.12.2016
#2 написал: ПИК НИК
25 декабря 2024 21:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (763|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 181
Опа! Творчество!
Унылая проба пера....
Што поделать, реальные привидения похоже остались в далёком прошлом.
P.s.
Никогда не понимал желания людей ( а как иначе можно назвать этих персонажей? Есть только нецензурные выражения.) которые в случае чего ( призрака в доме, коррозии кузова автомобиля, любой проблемы с собственностью) сразу стремятся продать ЭТО кому-то другому!!!
" Друг, покупай - не бит, не крашен!!! Никто в ней не умер, всё окей, просто деньги нужны срочно!!!
Чё за желание "впарить какую то дичь©"
(Константин Ступин), ничего не знающим людям?!!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#3 написал: Talisha
26 декабря 2024 22:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 448
Цитата: ПИК НИК
Опа! Творчество!
Унылая проба пера....
Што поделать, реальные привидения похоже остались в далёком прошлом.
P.s.
Никогда не понимал желания людей ( а как иначе можно назвать этих персонажей? Есть только нецензурные выражения.) которые в случае чего ( призрака в доме, коррозии кузова автомобиля, любой проблемы с собственностью) сразу стремятся продать ЭТО кому-то другому!!!
" Друг, покупай - не бит, не крашен!!! Никто в ней не умер, всё окей, просто деньги нужны срочно!!!
Чё за желание "впарить какую то дичь©"
(Константин Ступин), ничего не знающим людям?!!

Как сами получили, так и другим отдают. noknow не бросать же дом. А по такой цене стоит предполагать, что там что-то не так. И, возможно, однажды его купит человек, который знает, что с этим делать.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: LudaM
Вчера, 16:35
+4
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 948
Когда мне было 13, умерла моя горячо любимая бабушка. Это была первая смерть родного человека в моей жизни. Ужасы ночей, страх оставаться одной всё я прошла на полную катушку самостоятельно. Психологом выступила моя мама, сказав, что если еще раз кого-нибудь разбужу - получу ремня как следует. Отходила я очень долго, но время шло, прошло три или четыре года, я стала жить в бабушкином доме, но как только темнело - уходила с ночевой к тетушке. Родители жили в городе.
И вот как-то в один из вечеров пошла закрывать все двери. А у бабушки три сарая было, старые, темные, в них давно никакой скотины не было. И в одном из саранв был погреб, он тоже уже к тому времени обвалился. И вот из этого погреба слышу кто-то воет. Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Уже темно, а в этих сараях глаз коли ничего не видно. До сих пор удивляюсь зачем я туда поперлась, но я пошла с фонарем смотреть что там. И более того, спустилась в этот погреб. И там сидел и выл кутеночек. Маленький, толстый, пушистый кутенок. Я его вытащила и он убежал на конец улицы в дом один. Спустя месяц мы шли на кладбище могилки прибрать, стали проходить последние дома на улице и этот щенок выбежал со двора и ко мне побежал))) поласкался и убежал в дом.

А ведь я могла бы тогда убежать. Страшно было до жути. Но я почему-то пошла туда.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#5 написал: Talisha
Вчера, 21:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 448
Цитата: LudaM
Когда мне было 13, умерла моя горячо любимая бабушка. Это была первая смерть родного человека в моей жизни. Ужасы ночей, страх оставаться одной всё я прошла на полную катушку самостоятельно. Психологом выступила моя мама, сказав, что если еще раз кого-нибудь разбужу - получу ремня как следует. Отходила я очень долго, но время шло, прошло три или четыре года, я стала жить в бабушкином доме, но как только темнело - уходила с ночевой к тетушке. Родители жили в городе.
И вот как-то в один из вечеров пошла закрывать все двери. А у бабушки три сарая было, старые, темные, в них давно никакой скотины не было. И в одном из саранв был погреб, он тоже уже к тому времени обвалился. И вот из этого погреба слышу кто-то воет. Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Уже темно, а в этих сараях глаз коли ничего не видно. До сих пор удивляюсь зачем я туда поперлась, но я пошла с фонарем смотреть что там. И более того, спустилась в этот погреб. И там сидел и выл кутеночек. Маленький, толстый, пушистый кутенок. Я его вытащила и он убежал на конец улицы в дом один. Спустя месяц мы шли на кладбище могилки прибрать, стали проходить последние дома на улице и этот щенок выбежал со двора и ко мне побежал))) поласкался и убежал в дом.

А ведь я могла бы тогда убежать. Страшно было до жути. Но я почему-то пошла туда.

Ого! Видимо, на уровне души вы почувствовали, что там живое существо, а не что-то инфернальное innocent Кутенку повезло winked
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 04:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 035
А днём сходить, посмотреть, что там могло орать, не пробовали? Ждали ночи, ещё и несколько суток?
Ну хз, как-то не верится...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#7 написал: Talisha
Сегодня, 08:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 448
Цитата: serg-kil-inc
А днём сходить, посмотреть, что там могло орать, не пробовали? Ждали ночи, ещё и несколько суток?
Ну хз, как-то не верится...

Ну, священник же вроде подвал обошел днем.
Кстати, раз потом все прекратилось, чего не остались жить?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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