Скупой платит дважды

Новость отредактировал Летяга - 25-12-2024, 10:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Odissay Просмотров: 1 155 Комментарии: 7 +5 25-12-2024, 10:15 by

В конце 90-х мы с женой купили дом у пожилой глухонемой пары, которые прожили в нем более 50 лет. Дом находился на окраине города, рядом с кладбищем, и окна выходили прямо на него. Цена недвижимости была очень привлекательной, нам срочно нужно было жилье, поэтому соседство с могилами нас не смущало. Тем более, мы были не из пугливых.Однако первая ночь в новом доме оказалась кошмаром. В полтретьего ночи я проснулся от странных звуков и воплей. Они пронзали тишину ночи, заставляя сердце биться быстрее от тревоги. Я начал ходить по дому в поиске источника шума, стараясь не разбудить жену. В голове крутились мысли о том, что это может быть просто плод моего воображения, но страх не отпускал.К своему ужасу я обнаружил, что звуки доносились из подвала. Я стоял у двери, стараясь угадать, что могло вызвать такие жуткие крики. Внутри меня боролись любопытство и страх. Я глубоко вдохнул и решился спуститься.С трудом открыв тяжелую дверь, я спустился по скрипучим ступеням. Темнота подвала была густой, и лишь слабый свет от фонаря, который я взял с собой, пробивался сквозь нее. Звуки становились все громче, и я почувствовал, как холодок пробегает по спине.Когда я дошел до конца лестницы, то услышал какие-то визги и яркий крик: «Помогите!» Это было полное отчаяния обращение, которое заставило меня замереть от ужаса на месте. Я не знал, что делать, и в панике выскочил из подвала, вернувшись в спальню, где жена все еще спала.На следующий вечер, когда мы легли спать, крики раздались вновь. На этот раз жена проснулась и, испуганно глядя на меня, спросила: «Ты это слышал?» Я кивнул, и мы оба поняли, что это не просто плод моего воображения. Эти звуки повторялись каждую ночь, и с каждым разом становились все громче и настойчивее. Ночи стали бессонными. Мы пытались закрыть окна, включали музыку, но ни одно из этих средств не помогало. Странные крики, полные боли и страха, не давали нам покоя, заставляя нас чувствовать себя беззащитными.Мы, всегда будучи скептиками и не веря ни во что потустороннее, столкнулись с чем-то, что не поддавалось объяснению. В отчаянии мы обратились за советом к знакомым, и один из них предложил позвать священника, чтобы освятить дом и подвал. Мы решили попробовать всё, лишь бы избавиться от этих жутких звуков. На следующий день священник пришел к нам с молитвой и святой водой. Он обошел весь дом, включая подвал, читая молитвы и окропляя всё вокруг.После его визита странные звуки из подвала прекратились. Ночь стала тишиной, и мы, наконец, смогли уснуть спокойно. Тем не менее, осознание того, что мы столкнулись с чем-то, что не поддается объяснению, оставило глубокий след в наших сердцах.Спустя некоторое время, поднакопив денег на новое жилье, мы решили продать этот дом. Несмотря на его привлекательную цену, мы понимали, что он стал для нас источником страха и тревоги. Мы нашли покупателей, которые были рады приобрести недорогое жилье, не подозревая о тех ужасах, с которыми нам пришлось столкнуться.Теперь, живя в другом месте, я понимаю, что в нашем мире не так всё просто, и он полон загадок. Как говорится, скупой платит дважды, и в нашем случае это оказалось более чем правдой.

Ключевые слова: Дом кладбище крики авторская история

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