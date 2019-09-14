Нечто рычащее

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аннемария Просмотров: 501 Комментарии: 4 +3 Вчера, 21:25 by

Вечером мы с матерью засиделись и легли спать позже остальных членов семьи. Была уже полночь, когда мы разошлись по комнатам и выключили свет.Я лежала на боку, спиной к двери. Только начала засыпать, как ощутила, что что-то изменилось. Комната увеличилась в размерах. Показалось, что вся мебель исчезла. Темнота загустела и сконцентрировалась вокруг. Пространство расширилось, и в нём осталась лишь кровать со мной. Исчезли другие звуки: жужжание мошек и комаров, стрекотание ночных насекомых за окном. Я словно оказалась в вакууме. Все чувства обострились.На ногах и даже мягком месте возникло странное давление: будто что-то тяжелое забралось на меня. Не лежало, напротив, скорее стояло или сидело. В каждую ногу вцепился один острый коготь (ассоциация только с кошкой). Ощущение когтей даже сквозь ночную рубашку было немного болезненным.Нечто начало тягать меня за ноги вперёд-назад по кровати. Оно не пыталось стащить на пол, но тянуло туда-сюда, и я ощущала, как всё тело двигается. Пыталась открыть рот и подать голос, но не могла пошевелить губами. 2 раза начинала мысленно читать молитву – мысли путались.Странные движения продолжались, и тут рядом с моими ногами раздалось рычание. Оно было похоже на кошачье, но громче и мощнее, чем у среднестатистической кошки. Тянуть меня перестало, но рычание усилилось и стало то приближаться, то удаляться. Это нечто явно ходило рядом с кроватью. Моя кровать стоит поперёк комнаты и упирается прямо в письменный стол. С другой стороны окно с батареями. То есть пространства свободно ходить там нет. А это передвигалось свободно, будто никакого стола не было.Тело налилось свинцом, голова тяжёлая, всё занемело. Правда, я ощущала в себе силы открыть глаза и посмотреть на ЭТО, но желание разглядывать сие чудо не возникло. Чувства опасности, злобы от посетителя не было совсем. Рычание скорее выражало досаду и сильное недовольство чем-то.И тут раз – всё прекратилось. Исчезли рычание, когти, движения. Я открыла глаза и поняла, что комната стала прежней: темнота не такая густая, зажужжали комары, застрекотали насекомые на улице. Вернулась вся мебель. Будто я совершила переход из параллельного мира назад в свой.Я думала, что это состояние длилось минимум 20 минут. А по часам прошло не более 5 минут, как мы легли. Оно будто ждало, когда все улягутся и выключат свет.Знаю, что есть такое явление, как «сонный паралич». Похожее состояние случалось со мной уже несколько раз за мою жизнь. Ранее бывало ощущение удушения чем-то. В этот раз ничего не душило, но острые когти и рычание хорошо запомнились. Животных у нас нет.У матери моей такой «паралич» бывает раза 3 в год. Она жалуется на присутствие чего-то, удушения на шее или груди, словно что-то сидит на ней. Последний приступ был довольно пикантный: словно рядом с ней лежит высокий волосатый мужчина и прижимает к себе, а после начинает душить.А вот мужчины нашей семьи с таким не сталкиваются. Дедушка уже старенький, ему такого и не надо. Папа всегда крепко спит.Сейчас я немного жалею, что не осмелилась посмотреть на это чудо. Может, что-то бы разглядела. Может, домовой приходил, а может, что-то со здоровьем. Кто знает?

Ключевые слова: Рычание когти ночь домовой авторская история

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