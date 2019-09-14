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Истории из жизни

Нечто рычащее

Вечером мы с матерью засиделись и легли спать позже остальных членов семьи. Была уже полночь, когда мы разошлись по комнатам и выключили свет.
Я лежала на боку, спиной к двери. Только начала засыпать, как ощутила, что что-то изменилось. Комната увеличилась в размерах. Показалось, что вся мебель исчезла. Темнота загустела и сконцентрировалась вокруг. Пространство расширилось, и в нём осталась лишь кровать со мной. Исчезли другие звуки: жужжание мошек и комаров, стрекотание ночных насекомых за окном. Я словно оказалась в вакууме. Все чувства обострились.

На ногах и даже мягком месте возникло странное давление: будто что-то тяжелое забралось на меня. Не лежало, напротив, скорее стояло или сидело. В каждую ногу вцепился один острый коготь (ассоциация только с кошкой). Ощущение когтей даже сквозь ночную рубашку было немного болезненным.
Нечто начало тягать меня за ноги вперёд-назад по кровати. Оно не пыталось стащить на пол, но тянуло туда-сюда, и я ощущала, как всё тело двигается. Пыталась открыть рот и подать голос, но не могла пошевелить губами. 2 раза начинала мысленно читать молитву – мысли путались.

Странные движения продолжались, и тут рядом с моими ногами раздалось рычание. Оно было похоже на кошачье, но громче и мощнее, чем у среднестатистической кошки. Тянуть меня перестало, но рычание усилилось и стало то приближаться, то удаляться. Это нечто явно ходило рядом с кроватью. Моя кровать стоит поперёк комнаты и упирается прямо в письменный стол. С другой стороны окно с батареями. То есть пространства свободно ходить там нет. А это передвигалось свободно, будто никакого стола не было.
Тело налилось свинцом, голова тяжёлая, всё занемело. Правда, я ощущала в себе силы открыть глаза и посмотреть на ЭТО, но желание разглядывать сие чудо не возникло. Чувства опасности, злобы от посетителя не было совсем. Рычание скорее выражало досаду и сильное недовольство чем-то.

И тут раз – всё прекратилось. Исчезли рычание, когти, движения. Я открыла глаза и поняла, что комната стала прежней: темнота не такая густая, зажужжали комары, застрекотали насекомые на улице. Вернулась вся мебель. Будто я совершила переход из параллельного мира назад в свой.
Я думала, что это состояние длилось минимум 20 минут. А по часам прошло не более 5 минут, как мы легли. Оно будто ждало, когда все улягутся и выключат свет.
Знаю, что есть такое явление, как «сонный паралич». Похожее состояние случалось со мной уже несколько раз за мою жизнь. Ранее бывало ощущение удушения чем-то. В этот раз ничего не душило, но острые когти и рычание хорошо запомнились. Животных у нас нет.

У матери моей такой «паралич» бывает раза 3 в год. Она жалуется на присутствие чего-то, удушения на шее или груди, словно что-то сидит на ней. Последний приступ был довольно пикантный: словно рядом с ней лежит высокий волосатый мужчина и прижимает к себе, а после начинает душить.
А вот мужчины нашей семьи с таким не сталкиваются. Дедушка уже старенький, ему такого и не надо. Папа всегда крепко спит.
Сейчас я немного жалею, что не осмелилась посмотреть на это чудо. Может, что-то бы разглядела. Может, домовой приходил, а может, что-то со здоровьем. Кто знает?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:25 by АннемарияПросмотров: 501Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Рычание когти ночь домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 22:05
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Как по мне, то больше на сон похоже. Иногда чего только не приснится.
Но момент с мамой гг заставляет задуматься, а не завелось ли в квартире что?
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Natashechka
Вчера, 23:15
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Комментариев: 36
Сами себе ответили же- сонный паралич
Зарегистрирован: 6.10.2015
#3 написал: Talisha
Сегодня, 08:24
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Комментариев: 5 065
Та же причина, что и у сонного паралича. Тело физическое уснуло, а астральное не отделилось. В итоге вы видели и слышали астральное измерение, но пошевелиться не могли. А астральные сущности с этим развлекались. Тут либо выйти из тела усилием воли, либо уснуть, либо думать о чем-то приятном и позитивном, чтоб с этого уровня уйти на более высокий.
А сонный паралич возникает из-за перенапряжения нервной системы, страхов, а также часто из-за сильной привязки к материальному, страх потерять его, потерять контроль над этой частью своей жизни.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 11:19
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Нужно было спросить: "К добру иль к худу?"
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