Сидящее у ног

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:10

Evan Cold Просмотров: 1 065 Комментарии: 17 +10 Сегодня, 12:10 by

Мой прадед Иван не был религиозным человеком. Будучи ещё молодым - работал в колгоспе, не пил, держал небольшое хозяйство и пасеку. Короче, был обычным сельским трудягой. Жена его, Елена, была верующей, в храм ходила, перед сном и едой молилась, все как надо и все в этом роде. Прадед же с этого всего посмеивался и относился несерьёзно.Но однажды с ним произошел случай, который в корне изменил его позицию в жизни.Однажды ночью он проснулся от того, что какая-то хрень сидела у него в ногах. Лежал он ровно на спине с вытянутыми ногами. Домашних животных в доме не было, уличные или дикие зайти не могли, так как на ночь все двери и окна запирались.Прадед в этот момент немного очканул, как говорится, и ещё больше очканул, когда эта хрень стала медленно двигаться к нему. Лицом дед был направлен в потолок и увидеть "это" не мог ещё по той причине, что мгновенно деда сковал страх и паралич. Ни слова сказать, ни пальцем шевельнуть.И значит ползет это существо по его ногам так неторопливо, что казалось бы как будто специально пугает. Еще как бы чувствовал, что лапами передними за ногами об кровать опирается. Вес был существенным, потому что койка прогибалась нехило да ещё и скрипела.У прадеда аж виски запульсировали. Несмотря на темноту, комната слегка освечивалась луной с окна, когда он попытался направить взгляд вниз, то едва ли удалось разглядеть чёрное круглое пятно. Ещё ему почему-то показалось, что это существо было мохнатое. Как будто сам черт ползет по нему.Молиться дед не умел, ничего кроме "Господи помилуй" не знал. Да и сказать тоже было трудно, страх не давал открыть рот, язык не слушался.Когда это нечто уже подползло к уровню пояса, дед не выдержал и изо всех сил громко крикнул лишь одно единое слово: "Лена!"Лена, жена его, спала в соседней комнате на печи. Любила там отдыхать и ночевать. Благо, что двери друг к другу на ночь они не запирали, и она, проснувшись от зова, нервно и встревожено спросила:- Гооосподи, помилуй, ну что такое?Она всегда на тревожные и резкие обращения отвечала, добавляя в самом начале это "Господи помилуй". Для современно сленга это было что-то вроде вместо "Да... блин".Как раз-таки, видимо, эта фраза и спасла прадеда Ивана, ведь как только она её сказала - это существо тут же растворились, а с ним страх и паралич пропали.Больше подобного случая не происходило. Но прадед тогда изменил своё решение по поводу веры и стал молиться перед сном... как минимум.Я же сам не особо религиозен, но каждый раз, когда вспоминаю данную историю, с ужасом представляю себя на его месте.

Ключевые слова: Дед существо жена авторская история

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