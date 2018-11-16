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Истории из жизни

Сидящее у ног

Мой прадед Иван не был религиозным человеком. Будучи ещё молодым - работал в колгоспе, не пил, держал небольшое хозяйство и пасеку. Короче, был обычным сельским трудягой. Жена его, Елена, была верующей, в храм ходила, перед сном и едой молилась, все как надо и все в этом роде. Прадед же с этого всего посмеивался и относился несерьёзно.

Но однажды с ним произошел случай, который в корне изменил его позицию в жизни.

Однажды ночью он проснулся от того, что какая-то хрень сидела у него в ногах. Лежал он ровно на спине с вытянутыми ногами. Домашних животных в доме не было, уличные или дикие зайти не могли, так как на ночь все двери и окна запирались.

Прадед в этот момент немного очканул, как говорится, и ещё больше очканул, когда эта хрень стала медленно двигаться к нему. Лицом дед был направлен в потолок и увидеть "это" не мог ещё по той причине, что мгновенно деда сковал страх и паралич. Ни слова сказать, ни пальцем шевельнуть.

И значит ползет это существо по его ногам так неторопливо, что казалось бы как будто специально пугает. Еще как бы чувствовал, что лапами передними за ногами об кровать опирается. Вес был существенным, потому что койка прогибалась нехило да ещё и скрипела.

У прадеда аж виски запульсировали. Несмотря на темноту, комната слегка освечивалась луной с окна, когда он попытался направить взгляд вниз, то едва ли удалось разглядеть чёрное круглое пятно. Ещё ему почему-то показалось, что это существо было мохнатое. Как будто сам черт ползет по нему.

Молиться дед не умел, ничего кроме "Господи помилуй" не знал. Да и сказать тоже было трудно, страх не давал открыть рот, язык не слушался.

Когда это нечто уже подползло к уровню пояса, дед не выдержал и изо всех сил громко крикнул лишь одно единое слово: "Лена!"

Лена, жена его, спала в соседней комнате на печи. Любила там отдыхать и ночевать. Благо, что двери друг к другу на ночь они не запирали, и она, проснувшись от зова, нервно и встревожено спросила:

- Гооосподи, помилуй, ну что такое?

Она всегда на тревожные и резкие обращения отвечала, добавляя в самом начале это "Господи помилуй". Для современно сленга это было что-то вроде вместо "Да... блин".

Как раз-таки, видимо, эта фраза и спасла прадеда Ивана, ведь как только она её сказала - это существо тут же растворились, а с ним страх и паралич пропали.

Больше подобного случая не происходило. Но прадед тогда изменил своё решение по поводу веры и стал молиться перед сном... как минимум.

Я же сам не особо религиозен, но каждый раз, когда вспоминаю данную историю, с ужасом представляю себя на его месте.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10 by Evan ColdПросмотров: 1 065Комментарии: 17
+10

Ключевые слова: Дед существо жена авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:27
+3
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 353
Вашего деда настиг обычный сонный паралич. При нем вполне такое может привидиться. А развеяло этот морок его сила воли , когда он смог позвать жену, а не её "господи помилуй".
Но за пережитый страх +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: DRUID
Сегодня, 12:43
0
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Репутация: (219|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 174
"это "Господи помилуй". Для современно сленга это было что-то вроде вместо "Да... блин". "

+++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Tasy
Сегодня, 13:22
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 107
Сила молитвы???
Зарегистрирован: 28.06.2019
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:30
+1
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Репутация: (122|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 309
Если человек верующий, то должен знать, что нельзя поминать имя Господа в суе! И произносить "Господи помилуй" со смыслом "да блин" я приравниваю к богохульству.
Это единственный момент, который прям задел, а в остальном норм.
Плюс
Зарегистрирован: 1.02.2019
#5 написал: DRUID
Сегодня, 13:41
+2
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Репутация: (219|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 174
Цитата: Мать_Драконов
Если человек верующий, то должен знать, что нельзя поминать имя Господа в суе! И произносить "Господи помилуй" со смыслом "да блин" я приравниваю к богохульству.
Это единственный момент, который прям задел, а в остальном норм.
Плюс


Автор видимо решил просто добавить перчика в стори.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Evan Cold
Сегодня, 13:44
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Мать_Драконов
Если человек верующий, то должен знать, что нельзя поминать имя Господа в суе! И произносить "Господи помилуй" со смыслом "да блин" я приравниваю к богохульству.
Это единственный момент, который прям задел, а в остальном норм.
Плюс

Тут ты немного не права.
Ведь в суе нельзя произносить только "Господи", по этому нужно добавлять "помилуй", дабы был какой-то смысл обращения.

А вместо "да блин" я имел ввиду что для неё лучше было сказать "Господи помилуй" чем "да блин" или того хуже как откликаются многие люди сейчас.
Зарегистрирован: 13.07.2019
#7 написал: DRUID
Сегодня, 13:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (219|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 174
Цитата: Evan Cold
Цитата: Мать_Драконов
Если человек верующий, то должен знать, что нельзя поминать имя Господа в суе! И произносить "Господи помилуй" со смыслом "да блин" я приравниваю к богохульству.
Это единственный момент, который прям задел, а в остальном норм.
Плюс

Тут ты немного не права.
Ведь в суе нельзя произносить только "Господи", по этому нужно добавлять "помилуй", дабы был какой-то смысл обращения.

А вместо "да блин" я имел ввиду что для неё лучше было сказать "Господи помилуй" чем "да блин" или того хуже как откликаются многие люди сейчас.


И после этого Вы говорите , что не особо религиозны.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#8 написал: Evan Cold
Сегодня, 14:07
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Комментариев: 9
Цитата: DRUID
Цитата: Evan Cold
Цитата: Мать_Драконов
Если человек верующий, то должен знать, что нельзя поминать имя Господа в суе! И произносить "Господи помилуй" со смыслом "да блин" я приравниваю к богохульству.
Это единственный момент, который прям задел, а в остальном норм.
Плюс

Тут ты немного не права.
Ведь в суе нельзя произносить только "Господи", по этому нужно добавлять "помилуй", дабы был какой-то смысл обращения.

А вместо "да блин" я имел ввиду что для неё лучше было сказать "Господи помилуй" чем "да блин" или того хуже как откликаются многие люди сейчас.


И после этого Вы говорите , что не особо религиозны.

Не религиозный.
Я поправляю ее мысль "если человек верующий, то должен знать..."
Я ведь немного шарю в этих вещах благодаря части моего окружения. В истрии указано об этом.
Зарегистрирован: 13.07.2019
#9 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:08
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Цитата: DRUID
И после этого Вы говорите , что не особо религиозны.

Кстати говоря..
Цитата: Evan Cold
Тут ты немного не права.
Ведь в суе нельзя произносить только "Господи", по этому нужно добавлять "помилуй", дабы был какой-то смысл обращения.

Спорить не буду. Пусть так. Значит оговорка в истории про "да блин" была лишней.
Спасибо за живой диалог!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#10 написал: abgel1985
Сегодня, 14:50
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Публикаций: 5
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Охотно верю. Моя мама мне подобное рассказывала. Но не исключаю и сонный паралич! +
Зарегистрирован: 29.01.2015
#11 написал: Шерри
Сегодня, 15:06
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При сонном параличе идёт скованность, чувство тяжести, но от этого кровать до пола не провисает. Ещё и издавая скрип.
Это была сущность. Но просто так и у кого попало она не появляется. Что то с прадедом происходило в дни до этого. Любая, но сильная, плохая эмоция: скорбь, злость, зависть и т.д.
Возможно и домовой. Он тоже может так себя вести, если очень злой.

За историю +
Зарегистрирован: 3.06.2019
#12 написал: Joss
Сегодня, 15:31
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Цитата: Мать_Драконов
Если человек верующий, то должен знать, что нельзя поминать имя Господа в суе! И произносить "Господи помилуй" со смыслом "да блин" я приравниваю к богохульству.
Это единственный момент, который прям задел, а в остальном норм.
Плюс


Полностью поддерживаю.
"...Она всегда на тревожные и резкие обращения отвечала, добавляя в самом начале это "Господи помилуй". Для современно сленга это было что-то вроде вместо "Да... блин"..."
Не упоминай Господа в суе.

Третья заповедь гласит: «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе». Что? Разве есть такие, кто смеет поминать всуе страшное и таинственное имя Господа Бога Всевышнего? Когда на небе произносится Его имя, то склоняются в страхе небеса, звезды сияют ярче, Архангелы и Ангелы воспевают: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля Славы Твоея», а святые угодники Божии падают ниц. Как же тогда смертные уста дерзают поминать наисвятейшее имя Божие без душевного трепета?! (Святитель Николай Сербский (Велимирович)
Пусть же имя Господне, как неугасимая лампада, непрестанно теплится в нашей душе, но не касается нашего языка без значительного и торжественного повода.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#13 написал: Fantom2015
Сегодня, 16:09
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Публикаций: 16
Комментариев: 612
Сонный паралич - там и звуки воображение может дорисовать, и ощущения, и тем более зрительные образы. К тому же он на спине лежал - самая "хорошая" поза для этого дела. У меня периодически эта хрень бывает, с разными вариациями - иногда кажется, что тяжесть с ног наваливается, иногда холод, иногда ощущение, что затягивает куда-то. Выход всегда один - пошевелиться или издать хоть какой-то звук, как вариант - постараться вздохнуть очень-очень глубоко
Зарегистрирован: 27.10.2015
  
#14 написал: t.eir
Сегодня, 16:41
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
В детстве помню пугали истории про пятна, ползущие по телу, а потом душившие жертву
Зарегистрирован: 18.05.2018
#15 написал: Старичок-лесовичок
Сегодня, 17:17
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Публикаций: 0
Комментариев: 39
Ну, в суе или нет помянула имя господне, а результат на лицо. У меня был похожий случай, отмечали новый год в доме подруги ( сразу оговорюсь - пью я очень умеренно) . Компания собралась большая, мы с ней больше суток не спали практически , еду готовили , дом украшали и т.д. Так вот, под утро я просыпаюсь от того, что на моих ногах какая- то тяжесть (именно просыпаюсь, могу шевелится, говорить, т.е. точно не сонный паралич) Поднимаю я голову и в полутьме вижу что- то размером с трехлетнего ребёнка. Я эту неведомую фигню с ног стряхнула, повернулась на другой бок и захрапела. Утром пришло осознание....!!!
Зарегистрирован: 8.05.2018
#16 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:04
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Публикаций: 9
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Цитата: Старичок-лесовичок
Я эту неведомую фигню с ног стряхнула, повернулась на другой бок и захрапела. Утром пришло осознание....!!!

Ибо не фиг lol

Действительно в суе, не в суе, а когда посреди ночи муж кричит помянешь кого угодно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#17 написал: просто Вася
Сегодня, 21:30
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Похоже на сонный паралич, но ещё напоминает истории про домовых. Чтоб утверждать что именно там было, надо почувствовать на себе, но Боже упаси нас от этого.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
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