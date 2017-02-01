Между сном и явью

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 149 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 06:39 by

Большая часть наших встреч с неизведанным происходит в моменты между сном и явью, у буддистов и эзотериков он называется «кристалл сознания». Когда мы можем видеть, слышать и чувствовать иной мир.Таких историй в моей жизни большое множество, вот парочка из них.Первая — про сущность мужского рода.Однажды мы с друзьями поехали в гости на дачу к одному знакомому. Когда вечеринка закончилась, мы с моим молодым человеком легли спать в отдельной комнате. Уснули.Я как бы просыпаюсь от того, что мои руки кто-то сильно держит над головой и придавливает меня к кровати своим весом. Понимаю, что эти действия явно с сексуальной целью. Глаза открыть не могу, но слышу, как рядом дышит мой мужчина. Я начала паниковать, прикована к кровати и сделать ничего не могу, ни рукой, ни головой пошевелить. Такое жуткое ощущение беспомощности. В итоге вспомнила, что надо молитву "Отче наш" сказать про себя. Как только начала ее мысленно произносить, так окончательно и проснулась.С тех пор в таких случая эта молитва и помогает, правда, в некоторых случаях тебе как будто память блокируют и слова не можешь вспомнить, которые наяву знаешь назубок.Вторая добрая — греческий домовой.В Афины я часто прилетала к своему возлюбленному греку. Во второй мой визит я прилетела уставшая, рейс задержали, и я по прилету рано утром сразу «упала» спать, а мой грек уехал на работу. Сплю я и чувствую, как на одеяло в ногах, как кошка прыгнула (а животных в квартире он не держал) и идёт по ногам так мягко. Я на спине лежала. Потом это нечто мягко прошло вдоль тела и остановилось у груди. И вдруг я чувствую, как теплая маленькая рука с очень нежной, шелковистой кожей касается моей кисти и проводит мягко до локтя.Вечером, улыбаясь, я сказала своему греческому другу, что его house keeper приходил знакомиться. Тот не сразу меня понял, пришлось рассказать и объяснить. Тем же вечером я оставила на кухонном столе, по древней русской традиции, моему «новому невидимому другу» стакан молока и печеньки. До сих пор мы дружим с тем прекрасным греком и он мне всякий раз при общении докладывает, что домового подкармливает исправно.Автор: Лиза.

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