Шаги в недостроенном доме

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 462 Комментарии: 1 +13 Сегодня, 13:59 by

У меня дом в Краснодарском крае, но с работой в глубинке печаль печальная. Дочь ещё подросла, и тоже с работой никак. Взяла ссуду в банке и в апреле 2014 купила в Краснодаре студию-смарт в строящемся доме. А через 3 месяца закрыли учреждение, где я работала, и попала я под сокращение. Другую работу найти не удалось и пришлось мне перебираться в Краснодар. Нашла там работу не по специальности и не очень хорошо оплачиваемую. Но зато платят ежедневно. Как вариант на первое время сойдёт. Вот только денег после выплаты кредита на аренду жилья уже не остаётся. Пришлось обратиться к застройщику и просить разрешения заселиться, в качестве исключения, в недостроенный дом. Там оставалось внутреннюю отделку сделать и коммуникации подключить. В первый же вечер начались “чудеса”.Оговорюсь сразу: дом многоэтажный, многоквартирный и совершенно пустой, я в нём одна. Но в подъезде железная входная дверь и ключи от нее только у меня и прораба. Дверь всегда заперта от всяких алкашей, наркоманов и несунов. Квартира моя на шестом этаже. В первый же вечер раздались в гулком пустом подъезде поднимающиеся шаги. Звук как от тяжёлых ботинок. Идут неспешно. И как будто не с первого этажа, а с третьего-четвертого подниматься начали. Идут ко мне, то есть наверх. Время 23 часа. Думаю – кто в такое время тут может быть? Стою у двери, слушаю, затаив дыхание. Шаги поднялись на мой 6 этаж и замерли. И тут ещё не разложенная, стоящая стопочками посуда, чашки, тарелки начинают бренчать, как если бы под ними шаткий стол кто-то раскачивал.Я просто застыла от страха. Примерно через минуту все прекратилось. Обратных, спускающихся шагов не было слышно. Тишина. Я в угол кровати забилась как ребенок, одеяло до ушей натянула и сидела как мышка. Как уснула - не помню. И начались эти хождения каждый вечер. Шаги, а потом то посуда гремит, то из ниоткуда струя ледяного воздуха в лицо дуть начинает. На три буквы пошлёшь и всё прекращалось. Дочь через месяц ко мне переселилась, и мы каждый вечер обе “наслаждались” этими визитами.Как услышим шаги, ворчим: ну вот, опять прётся! Называли мы его между собой погибшим таджиком. Не знаю почему. Больше-то вроде некому. Ходил он к нам с 4 этажа. Этот этаж вызывал чувство страха. Дом коридорного типа и на том этаже всегда перегорали лампочки. Хоть я и старалась, бегала туда со стремянкой в светлое время суток, меняла лампы постоянно. Потому что возвращаясь с работы, особенно если на нем свет не горит, очень страшно мимо него проходить, а уж спиной поворачиваться и вовсе жутко – чувствуешь взгляд во след. А иногда ещё и шаги к тебе пристраиваются. Слышишь, что кто-то за тобой во след идёт, чуть ли не в затылок дышит, а никого не видно.И ещё кошки “нашего подъезда”, если им удается выскочить из квартиры и улизнуть от хозяев, пулей бегут прямиком на 4 этаж и там бегают, подпрыгивают, словно играют с кем-то невидимым. Через три месяца семья с двумя детьми на втором этаже поселилась. Они тоже эти шаги слышали и их кот, как и моя кошка, постоянно норовил удрать на 4 этаж. Дочь очень сильно боялась этого “таджика”. Я её успокаивала, что бояться не надо. Он ведь вреда не причиняет. Просто что-то сказать нам хочет, а мы не понимаем.Вот заселится дом, и он к нам ходить перестанет, у него свои соседи на четвертом этаже будут. Так, в общем-то, всё и произошло. И это не единственное непонятное явление в этой квартире, но это уже другая история.Январь 2016 года. Дом наш заселялся неспешно. Превратился он в долгострой: ни внутренней отделки, ни отопления. Из коммуникаций электричество, холодная вода и канализация. На застройщика завели уголовное дело, как оказалось, таких недостроенных домов у него пара десятков. Поднимал коробку, крыл крышу, продавал квартиры, а дальше кормил народ обещаниями. До сих пор отапливаемся электрообогревателями. Благо это Краснодар, зимы теплые. Этой зимой, к слову, снега совсем не было и минусовые температуры (-4-5°С) лишь по ночам опускались. Лужи и те не промерзали, лишь покрывались тонкой корочкой льда, которая утром таяла.Поэтому и заселялись в дом лишь те, кому уж совсем некому деваться. На тот момент из 42-х квартир лишь 7 были заселены. На январские каникулы, естественно, все разъехались по родственникам, что в холодном доме-то сидеть?! И я уехала в станицу. И вот, 3 января звонит мне соседка Елена со второго этажа, что первыми после меня заселились. Голос истеричный, почти кричит, переходя в рыдания. Рассказывает: увезли они своих двух дочерей к бабушкам в Ставрополь, а сами с мужем решили вернуться и заняться ремонтом. Подъехали к дому. Лена в дом пошла, а мужа со списком в магазин отправила. Дальше цитирую: “Открыла замок входной двери подъезда, поднимаюсь к себе (на второй этаж), и тут как побежит кто-то вверх по лестнице, как затопает! Никого же в доме нет!!! Все в группе отписались, что уезжают. Я пулей в квартиру, заперла дверь изнутри, мужу позвонила, чтобы быстрее обратно бежал и тебе набрала. Это “Тот”, с четвёртого бегает??? Мне страшно! Что мне делать?”Как могла успокоила её, тут и её муж Виталик пришел. Мы прервали диалог. Ничего дурного с соседкой, кроме испуга, не случилось.Прошлым летом, 2019 года, я уже поменяла работу. Арендовала маникюрный кабинет в салоне красоты. Дочь вышла замуж и переехала к мужу, а я вновь стала жить одна. График работы у меня свободный, и как часто бывает: – днём простой, а в вечернее время аврал и аншлаг. Поэтому часто возвращалась с работы в районе 23 часов. “Сосед” давно уже не ходит и не топает в подъезде, но я начала просыпаться по ночам, и неоднократно за ночь, от непонятного шума.Сначала казалось, что шум доносится из подъезда, потом что в кухонной зоне. Знаете, когда просыпаешься от грохота, вскакиваешь, прислушиваешься, а вокруг тишина, но ты точно знаешь, что сейчас что-то прогрохотало и разбудило тебя. Ну а когда нечто ясно и отчётливо стало скрестить в стену у меня в изголовье, решила, что в квартиру пробралась крыса. Следующим утром обследовала все уголки своей очень небольшой квартирки и не обнаружила следов постороннего присутствия. Списала на то, что наверное крысы шалят на чердаке (у меня мансардный этаж).Затем несколько раз мне казалось, что боковым зрением вижу что-то непонятное. Бесформенное, кляксообразное, бледно-серого цвета нечто размером с крупную собаку, которое двигалось перетекая, как если бы тесто на оладьи решило по дому попутешествовать. Опять убедила себя, что у меня глюки и надо больше отдыхать.Я человек творческий и непоседливый и в свободное время на работе то вяжу, то картины по номерам раскрашиваю, то вышивкой увлекусь. А в то время я нашла в китайском интернет-магазине алмазную вышивку в виде иконы Богоматери “Неувядаемый цвет”, ее и выкладывала в отсутствие клиенток. И вот, в очередной раз возвращалась с работы после 22 часов, на улице уже темень, да как назло ещё и в подъезде на этаже лампочка перегорела. Ключ в замочную скважину вставляла на ощупь. В подъезде темно, распахиваю дверь в такую же темную квартиру, и в этот момент прямо от двери затопали быстро-быстро маленькие шажочки. Будто ребенок двухлетний побежал, практически от порога и вглубь квартиры и там затаился.Такого возраста детей в нашем доме нет, лишь два младенца и 3 школьника. Жутко очень. Но я отшучиваюсь. Говорю:– А кто это у нас тут бегает? Чего шалим?Ответа, естественно, никакого. А вот об иконе я задумалась. Быстренько за пару дней ее выложила, убрала в красивую золоченую раму, благо багетка в соседнем доме. И в выходной поехала в свою станицу к Батюшке. Икону он мне освятил, и я ее повесила на стене в квартире. Верите, все сразу прекратилось! И ночные шумы, и непонятную дрянь видеть перестала, и не бегает в темноте никто. Больше года уже ничего необъяснимого не происходит.Автор - Стриж.

Ключевые слова: Дом шаги бренчание посуды страх странности визиты 4 этаж взгляд во след бесформенная тень

Другие, подобные истории: