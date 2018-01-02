Переехали из Якутска

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:03

Nik_dk Просмотров: 426 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 17:03 by

Я родом из Якутска, сейчас живу в Краснодарском крае. Переехали, купили домик. Соседкой оказалась одинокая бабушка. Жила она себе и жила, мы с ней здоровались, она с нами. Утром однажды встаю, выхожу во двор, а у соседей траур - бабушка скончалась. Так ее когда везли на кладбище,столько ворон в небе кружилось, как в фильме ужасов.Ни до этого, ни после этого такого количества ворон в нашей станице не было. Бабушку похоронили. Через какое-то время ее дом купила семья молодая с двумя мальчишками. Я с соседкой новой познакомилась,стали друг другу в гости ходить. Сидим у меня, она говорит, что иногда в доме своем шаги слышит, или вечером в темноте как будто во дворе кто-то ходит. Собака лает на кого-то, а выходят они с мужем во двор - никого нет. А однажды сидим у нее, болтаем, и обе четко слышим, как ее со двора женщина зовет: "ЮЛЯ!" Выходим - никого нет. Но мы обе хорошо слышали, что ее кто-то звал.А другая соседка, когда с ней познакомилась, позвала меня к себе, на пороге говорит: "Ты не пугайся, у нас живет домовой, я его Тимошей зову". У соседки трое детей, и все они головами кивают и маме поддакивают. Ну, ладно, думаю, Тимоша и Тимоша. Мало ли, какие у людей странности. Никак этот Тимоша себя не проявлял, я уже и забывать начала про это. Пришла к соседке в гости, сидим, болтаем, заходит ее муж со двора и ворчит, что не может свои ножницы хирургические найти. Разгунделся, что дети все берут, ничего на место не кладут, а ему вот срочно ножницы нужны. Соседка мужу говорит: "А ты у Тимошки спроси, может, это он взял?" Муж на подругу посмотрел, как на больную, и что-то там нелицеприятное про этого Тимошку брякнул. Разворачивается уходить во двор, и мы все видим, как эти самые ножницы практически из ниоткуда ему под ноги падают. Я хоть и не сильно в мистику верю, но стояла тогда с отвисшей челюстью. Иногда у нее тоже посуда гремит в сушилке, вещи пропадают, а потом в разных местах находятся.Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Краснодарский край домовой переезд странности ножницы

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