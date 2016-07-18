Мутная "святая" вода

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:57

Причина: Стилистика автора частично сохранена.

Наркомат_просвещения Просмотров: 794 Комментарии: 17 +15 Сегодня, 09:52 by

Это случилось в начале девяностых, когда моя мама поженилась с отцом, и они переехали в новую квартиру.Как вы знаете, свекрови, близкие и дальние родственники, к сожалению, очень часто пытаются сжить своих невесток с этого света...Однажды в дом пришла бабушка отца. Она сказала, что была в церкви, принесла молодым святую воду. Мама с благодарностью приняла этот подарок, однако в связи с работой немного забыла о нём и поставила его в ванну.А потом начались нехорошие чудеса.Буквально через неделю по квартире стал кто-то ходить. Он приходил и начинал ходить от ванной и до зала, где спали молодожены. В начале эти шаги были тихими, но слышными. С каждым днем они становились всё более громче. Мама перестала спать, её мучали кошмары.Через месяц шаги стали невыносимыми. Тогда она нашла ту самую воду, которую ей с таким трепетом преподнесли. Она заметила, что "святая вода" стала мутной, почти черной, и покрылась какой-то слизью.Когда вода была унесена из дома, "чудеса" прекратились.Будьте аккуратнее с подарками... Особенно от тех неизвестных и не особо близких людей, которые якобы желают вам блага.

Ключевые слова: Вода свекровь шаги авторская история

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