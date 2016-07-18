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Истории из жизни

Мутная "святая" вода

Это случилось в начале девяностых, когда моя мама поженилась с отцом, и они переехали в новую квартиру.

Как вы знаете, свекрови, близкие и дальние родственники, к сожалению, очень часто пытаются сжить своих невесток с этого света...

Однажды в дом пришла бабушка отца. Она сказала, что была в церкви, принесла молодым святую воду. Мама с благодарностью приняла этот подарок, однако в связи с работой немного забыла о нём и поставила его в ванну.

А потом начались нехорошие чудеса.

Буквально через неделю по квартире стал кто-то ходить. Он приходил и начинал ходить от ванной и до зала, где спали молодожены. В начале эти шаги были тихими, но слышными. С каждым днем они становились всё более громче. Мама перестала спать, её мучали кошмары.

Через месяц шаги стали невыносимыми. Тогда она нашла ту самую воду, которую ей с таким трепетом преподнесли. Она заметила, что "святая вода" стала мутной, почти черной, и покрылась какой-то слизью.

Когда вода была унесена из дома, "чудеса" прекратились.

Будьте аккуратнее с подарками... Особенно от тех неизвестных и не особо близких людей, которые якобы желают вам блага.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:57
Причина: Стилистика автора частично сохранена.
Сегодня, 09:52 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 794Комментарии: 17
+15

Ключевые слова: Вода свекровь шаги авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:07
+1
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 209
Блин, а есть история, где тёща пытается зятя так жёстко извести?))) Я не встречала, правда.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:16
+6
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Репутация: (1663|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 906
Поди воду от покойника вместо святой подарила) озорница)) +
Мы как то очень давно нашли дома мешочек с землей, свекровь сказала, что это с могил ее родителей, типа память о них, до сих пор думаю - то ли я дура, то ли кто)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: murikns
Сегодня, 10:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 315
Цитата: Tigger power
Мы как то очень давно нашли дома мешочек с землей, свекровь сказала, что это с могил ее родителей, типа память о них, до сих пор думаю - то ли я дура, то ли кто)))


у меня родственники ездили в гости в другой регион и привезли немного земли с могилы моего дяди, потом отнесли на кладбище на могилу бабушки..сказали, что вроде когда к бабушке ходим и дядю заодно проведываем..так-что в народе всяких традиций и предрассудков полно...не разберешься что и как!
Зарегистрирован: 19.12.2011
 
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 206
Цитата: Tigger power
Поди воду от покойника вместо святой подарила) озорница)) +
Мы как то очень давно нашли дома мешочек с землей, свекровь сказала, что это с могил ее родителей, типа память о них, до сих пор думаю - то ли я дура, то ли кто)))

И она не думала, что этой водички и ее внучок мог хлебнуть? Или на это и рассчитывала - выпьет, станет козленком, или козлом, и выгонит жену.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: DRUID
Сегодня, 10:36
+4
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Репутация: (66|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 369
У меня водица святая уже пол года стоит, кристально чистая.

Скажу вам, как пострадавшая от свекрухиных козней, лучший муж это сирота.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#6 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 10:51
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 6
Цитата: Fleur Delacour
Блин, а есть история, где тёща пытается зятя так жёстко извести?))) Я не встречала, правда.

полагаю, такое случалось...мир велик и в нём многое происходит smirk

Цитата: DRUID
У меня водица святая уже пол года стоит, кристально чистая.

Скажу вам, как пострадавшая от свекрухиных козней, лучший муж это сирота.


Или в таком почтенном возрасте, когда родители уже погибли confused
Зарегистрирован: 5.03.2017
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 437
Какой-то странный подарок - святая вода. Тут бы насторожиться, вылить эту водицу, а при удобном случае благодарить за столь чудесный подарок, говорить, что всей семьей пьем и пьем эту воду! И смотреть на реакцию подлых людишек. Но, как всегда, умная мысля приходит... Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:00
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 139
Быть осторожнее, но совсем параноить тоже уже перебор. Тогда путь в дурку.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:15
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 90
Да уж, ох и свекрови бывают. Что ж не живётся им в мире и согласии. Я б у нее в лоб спросила про эту воду, заставила бы рассказать все как на духу, выяснила бы за что?!
У меня тоже раз святая крещенская вода помутнела и воняла. Осталось у меня немного крещенской воды, набирали сами в храме, использовали при необходимости, а остатки я перелила в маленькую бутылочку и поставила к иконам. А через неделю решила дочке дать, приболела она. Взяла и увидела, что она мутная, понюхала, воняла болотом. Почему? Не пойму. Дома все хорошо, не ругаемся, здоровы вроде.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#10 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 11:38
0
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Репутация: (31|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 108
Интересно, а внука ей не жалко было?
Зарегистрирован: 13.12.2017
#11 написал: npoxopova
Сегодня, 12:16
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 134
Обычно мамы выходят замуж, а не женятся с отцами. Аж глаз резануло первое предложение
Зарегистрирован: 8.03.2018
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 12:55
+2
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Комментариев: 2 906
Цитата: Штурман Жорж
Интересно, а внука ей не жалко было?

Обычно ненависть глаза застит, а потом ведь сын найдет себе достойную и нарожает ей еще кучу внуков, не беда))
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#13 написал: Joss
Сегодня, 12:58
+2
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Репутация: (117|0)
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Комментариев: 518
Ну, и свекровки пошли!!!
У моей одной знакомой свекровь так развести их хотела, что аж порчу на смерть на родную внучку навела.
Та, об этом узнала, когда с ребенком к цыгану ездила...

Вот сама когда нибудь стану свекровкой, и постоянно говорю: "Господи убереги, такой злобной су.... стать!"
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#14 написал: Pmariam
Сегодня, 13:03
+3
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 783
ох уж эти свекрови... но в данном рассказе речь идет о бабке мужа на сколько я поняла. ей то что неймется?
я бы эту воду ей в глотку бы залила!

Цитата: npoxopova
Обычно мамы выходят замуж, а не женятся с отцами. Аж глаз резануло первое предложение


В разговоре вполне допускается такая постановка слов: "мама с папой поженились". или нужно писать "мама с папой вышли замуж"?
откидываем вариант "мама вышла замуж за папу"

в данном контексте "мама поженилась с отцом" - видимо опечатка в окончании :)
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 13:14
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1663|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 906
Цитата: murikns
немного земли с могилы моего дяди, потом отнесли на кладбище на могилу бабушки..сказали, что вроде когда к бабушке ходим и дядю заодно проведываем..так-что в народе всяких традиций и предрассудков полно...не разберешься что и как!

Это да) с могилы на могилу я могу понять и допускаю, что это как то помогает им там, хотя не представляю как. Но, храни землю своих родителей у себя в квартире - разумно? Почему у меня?)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#16 написал: Минди
Сегодня, 13:16
0
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Репутация: (90|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 804
Цитата: Tigger power
Цитата: Штурман Жорж
Интересно, а внука ей не жалко было?

Обычно ненависть глаза застит, а потом ведь сын найдет себе достойную и нарожает ей еще кучу внуков, не беда))

Во-во! И моя свекровь так рассуждала одно время. И про меня и про другого своего сына. Та невестка её тоже не устроила. Че только не творила она (свекровь) . Так и тут, только бабка творит. Дочего ж злобные люди. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#17 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 14:15
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 6
Цитата: Штурман Жорж
Интересно, а внука ей не жалко было?

Отец в то время очень часто ночью работал механиком на заводе, так что шаги и кошмары его не затронули.

Цитата: npoxopova
Обычно мамы выходят замуж, а не женятся с отцами. Аж глаз резануло первое предложение

Да у меня со всеми этими церемониями сумбур в голове. я как-то привык упрощать, подобно германским и скандинавским примерам...хотя и генеалогию знаю, но все эти дядья, татья и т.д. считаю ни к чему. Я больше за упрощение в этом вопросе blush
Зарегистрирован: 5.03.2017
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