Кошка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:49

Причина: Изменил КО.

nozo Просмотров: 430 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 12:31 by

Случилось это полгода назад.Начало осени. Живём мы в загородном доме и одно время завела я кошку, невскую маскарадную, да не одну, а с котом.И так они доняли моего бедного мужа своими проделками, мяуканьем по ночам и воровством из тарелок, что выселил он их во двор. Так и живут во дворе, ночуют в хозяйственных постройках. У нас Юг России, так что не мерзнут. А вот теперь история.Приехали мы из магазина. Зашли в дом, закрыли дверь на замок! Это важно! Всегда на замок, пунктик такой у меня. Попала как-то в историю, когда обнесли нашу квартиру, а я дома на балконе была. Дверь не закрыла тогда, лишь захлопнула. Мы и дети раздеваемся. Муж первым разделся. И тут с криками: "Кто впустил эту сволочь? Где ты, тварюга?" сорокалетний мужик бежит в ванную, ныряет под неё, шарит по углам! Дети неприкрыто ржут. Я воплю: "Что случилось?"Успокоился. Говорит: "Ищите все. Вы запустили кошку." Дети открывают дверь, на пороге сидят две кошачьи морды, ждут еды."Не может быть! - причитает муж. - Я видел! Я бежал за ним! Кот в ванную нырнул, но его нигде нет. Это был наш невак - 100%!"Вот что это было? Был вечер. И вся семья дома. Точно не кот!P.S: Сразу оговорюсь: муж непьющий, работает в структуре. Мужик важный и ни разу не глюканутый.

Ключевые слова: Кошка Дом ванная комната муж

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