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Истории из жизни

Кошка

Случилось это полгода назад.

Начало осени. Живём мы в загородном доме и одно время завела я кошку, невскую маскарадную, да не одну, а с котом.
И так они доняли моего бедного мужа своими проделками, мяуканьем по ночам и воровством из тарелок, что выселил он их во двор. Так и живут во дворе, ночуют в хозяйственных постройках. У нас Юг России, так что не мерзнут. А вот теперь история.
Приехали мы из магазина. Зашли в дом, закрыли дверь на замок! Это важно! Всегда на замок, пунктик такой у меня. Попала как-то в историю, когда обнесли нашу квартиру, а я дома на балконе была. Дверь не закрыла тогда, лишь захлопнула. Мы и дети раздеваемся. Муж первым разделся. И тут с криками: "Кто впустил эту сволочь? Где ты, тварюга?" сорокалетний мужик бежит в ванную, ныряет под неё, шарит по углам! Дети неприкрыто ржут. Я воплю: "Что случилось?"
Успокоился. Говорит: "Ищите все. Вы запустили кошку." Дети открывают дверь, на пороге сидят две кошачьи морды, ждут еды.
"Не может быть! - причитает муж. - Я видел! Я бежал за ним! Кот в ванную нырнул, но его нигде нет. Это был наш невак - 100%!"
Вот что это было? Был вечер. И вся семья дома. Точно не кот!
P.S: Сразу оговорюсь: муж непьющий, работает в структуре. Мужик важный и ни разу не глюканутый.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:49
Причина: Изменил КО.
Сегодня, 12:31 by nozoПросмотров: 430Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Кошка Дом ванная комната муж

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:03
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2061|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 166
Мужик важный и ни разу не глюканутый.
laughing Ок, тогда к нему претензий не имеем))
Ну уж классика, домовой вид одной из кошек, шоб не спалили, принял и шастает. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:03
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (20|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 520
Да, да, домовик. Хорошо, что он от внезапности в виде какого-нибудь огромного животного не проявился))) +
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#3 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 157
Блин, зачем всегда в историях это пишут?
P.S: Сразу оговорюсь: муж непьющий, работает в структуре. Мужик важный и ни разу не глюканутый.

Не помню ,чтоб тут кого-то обвиняли в алкоголизме, если по тексту истории что-то такое заподозрить нельзя было.

Не знаю, кого там видел муж героини, но когда привыкаешь к вертящемуся под ногами животному, то иногда ты боковым зрением как будто его видишь, а на самом деле там никого нет. Подсознание подкидывает такие странные фишки.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#4 написал: Sniff
Сегодня, 14:07
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 306
Кошкофоб этот муж))
Зарегистрирован: 20.01.2019
#5 написал: nozo
Сегодня, 14:24
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 7
Не то слово blush
Если животное побольше б оказалось, я б наверное лишилась мужа. По крайней мере его адекватной части smile
Зарегистрирован: 9.02.2016
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