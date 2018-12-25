Это появляется из ниоткуда

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 048 Комментарии: 5 +9 Вчера, 08:29 by

Прошу аудиторию читателей выразить своё мнение по поводу вот такой истории, которая имела место в городе Новосибирске. В ней есть начало, развитие и конец, с некоторым продолжением. Рассказ, наверное, будет долгим, поэтому я начну с раздела первого:“Знакомство с Андреем”.Андрей, почти мой ровесник, достаточно начитанный, знающий и интересный парень. Если описывать его портрет, то на вид ему лет 35-40 , всегда хорошо одет и приветлив. С ним никогда не было скучно в компании, мог пошутить, и была у него особенная манера ведения диалога, он “не тащил одеяло на себя”, давал людям высказаться, мог рассказать свою историю или случай, и было это всё очень гармонично и свежо.Наши интересы совпадали по работе, он достаточно много знал общих наших знакомых, мог с легкостью общаться как с простым строителем-стропальщиком, так и с генеральным директором организации или завода. Конкурентом мне он не был, скорее приятелем, который вполне мог войти в более тесные связи с нашей фирмой, но работал сам и был самостоятелен. В его команде были еще несколько человек, примерно одного возраста, но с ними я не особо общался, только тогда, когда Андрей был занят другими делами или находился в другом месте.Темные волосы, коротко и аккуратно подстриженные, слабое зрение. Это, наверное, единственный его минус, который ему не давал иногда нормально себя чувствовать, хотя очки ему шли, придавали солидности.Я никогда не был у него дома в гостях, только иногда можно было в ходе какого-то разговора понять, что он не одинок, и у него есть подруга, очень близкая. Деток не было.Раздел второй: “Изменения”.Так продолжалось достаточно долго, отличные дружеские отношения, иногда Андрей мог без всякого повода заехать к нам на работу и задержаться, вплоть до конца рабочего дня. Мы также с ним общались, разговаривали, но иногда мне приходила в голову одна странная мысль, что я его начинаю “разглядывать под другим углом”, и витает что-то тёмное, необъяснимое, неуловимое, а что именно, я не мог понять. Странное ощущение какой-то тревоги или опасности, которая из незаметного пятнышка начинает нарастать “серенькой тучкой” над Андреем.Разумеется, что я не акцентировал на этом внимание, но иногда аккуратно интересовался, как Андрей себя чувствует и всё ли в порядке с его работой и Семьёй. Он отшучивался, но иногда я замечал, что Андрей мог после каких-то разговоров долго смотреть в одну точку, или окно, почти не мигая, о чём-то думал. Потом снова становился как прежде – веселым.Однажды, я ехал за рулём машины и на перекрестке случайно его увидел, он по понятным причинам своей близорукости не узнал меня. Андрей стоял и ждал зеленый сигнал для пешехода, лицо было очень сосредоточенным, даже хмурым, и к моему удивлению, он выглядел очень как-то по-стариковски… ссутулившись, иногда поправляя рукой кожаный портфельчик, протирал пальцем линзы тяжелых очков… Но самое разительное – то, что я над ним каким-то “зрением” увидел эту самую тучку серого цвета, которая разрослась просто очевидно. Хотя, наверняка никто не замечал её из прохожих, я просто уверен в этом.Некоторое время мы не виделись. Прошло, наверное, несколько месяцев, уже был конец февраля или даже март наступил… И у меня раздался телефонный звонок, по голосу я узнал одного из компаньонов Андрея – Михаила, который мне сказал, что Андрея больше нет, он разбился, выпал с 9 этажа. Это известие как чёрная молния резануло пространство. Мы с другом сразу собрались и поехали туда, где жил Андрей.Картину его гибели описать достаточно сложно, но суть в том, что он, падая с 9 этажа жилого дома, покалечился и погиб. Тело его напоминало мешок, на вид он даже выглядел очень крупным, каким-то надутым, что я при первом взгляде даже не узнал его в таким ужасном состоянии. Он лежал на боку, в руке был какой-то обрывок бумаги, который он сжимал, свитер и брюки были изорваны, наверняка, при падении об торчащие подоконники и металлические выступы здания. Он скатился в выемку подвала, и там часть снега была в его крови.Андрея долго не доставали оттуда, ждали, когда приедет наряд милиции. Они приехали, и вместе с ними приехал отец Андрея… который и попросил сотрудников и тех, кто был рядом, погрузить тело в газель. Его достали и уложили на носилки, отец вместе с одним из милиционеров обыскал карманы его брюк, достал оттуда какие-то предметы, скомканный листок бумаги тоже поместили в целлофановый мешочек. Отец снял крестик с шеи Андрея и каким-то тихим голосом сказал: “Ну что, ты добился своего… Тебе лучше стало… Как теперь нам всем жить-то, сынок?..” - заплакал и ушел в машину.Мы еще долго стояли, разговаривали с его бывшими коллегами по работе, Михаилом, кто-то из родственников Андрея сказал, что не верит в то, что мы все видим. Я тоже с трудом всё это воспринимал. ШОК…К нам подошла его девушка, которая нас спросила, как давно мы с Андреем виделись, я ей назвал примерное время и дату. Нас пригласили в дом, в ту квартиру, чтобы мы посмотрели. Удивительно, но милиция вообще не проявила никакого интереса к расследованию, просто осмотрели бегло место падения и кухню, откуда он выпал. Окно было открыто, и дома гулял ветер и залетали снежинки.У меня не выходило из головы то, что я видел накануне смерти Андрея, эту сереющую пелену, которая витала над ним. Я не рассказал об этом никому, просто решил поговорить с его близкими людьми, что они замечали странного в его поведении и когда. Выяснилось, что Андрей мог несколько дней просто уйти в себя, ни с кем не общаться и девушке говорил о неком предчувствии, которое его одолевает. Рассказывал о нарастающей тревоге, ужасе, который его охватывает. И самое странное, что стал бояться оставаться дома один, просил, чтобы хоть кто-то был рядом, пусть в другой комнате, но поблизости.Однажды он решил выпить, в этот раз выпил изрядно и в разговоре сказал, что за ним всё равно “придут”, он очень боится этой встречи. Говорил, что это появляется из ниоткуда, просто появляется и начинает его “давить”. Шизофренией он не страдал, и в родне никогда никто не страдал этим недугом.Странный однажды я услышал комментарий от моего друга – цыгана Дербиша Михайловича, что… Андрей уже не тот, кто ЕСТЬ… Его убьет какая-то СИЛА, которая ходит рядом с ним.Несколько раз к нам заходил Михаил, тот, кто по телефону звонил и сообщил, пытался решить какие-то вопросы, мы ему помогали, это было связано с деятельностью Андрея, незавершенка. При последнем посещении он обронил несколько слов по поводу случившегося, сказал, что Андрей подолгу не хотел ехать домой и как будто искал причину задержаться, смотрел иногда на часы и говорил: “Всё меньше времени мне остаётся”.Такое ощущение, словно знал, чувствовал исход.Прошло несколько лет, и я вижу сон, в котором Андрей заходит в наш офис. Как всегда полон жизни. Садимся за стол, пьем чай, разговариваем, я понимаю, что это сон… Спрашиваю у него “Как ты там? Что случилось у тебя тогда?”Андрей посмотрел на меня, поправил очки и тихо сказал: “Меня вышвырнуло из окна, я хотел написать записку, даже этого не дало сделать. Ладно, пойду, постараюсь извиниться перед отцом и мамой, может, они простят.”Что это было такое? Он сказал – тьма какая-то, но она сильная и беспощадная. Только он еще сказал вот что – она как туча, заполняет всё твоё пространство, у неё нет лица, есть какие-то полосы, больше я ничего не могу сказать, прости.Вот такая история про Андрея. Что это было, почему именно он… я не знаю.Светлая память.Автор - Святослав.

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