Темная сущность

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шерри Просмотров: 206 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 09:17 by

В нашем мире происходит много необъяснимых явлений. Про один случай, произошедший две недели назад, я и хочу вам рассказать. Живу я в квартире на 12 этаже с мужем, сыном и со свекровью. Свекор умер недавно, года еще не прошло. Две недели назад как раз была бы дата его дня рождения.Я пошла в церковь, отдала продукты на помин, поставила свечку, написала поминальную записку. Придя домой, сказала свекрови, чтобы она зажгла свечку и помянула его, когда кушать будет.Утром, вся трясясь, свекровь мне рассказала, что произошло ночью. Далее с ее слов:Я не спала всю ночь, чуть со страха не померла. Легла я спать, смотрю в окно, а там он. Летает, на ветру колышется, из глаз слезы черные льются и руки какие-то черные. Стал стучаться мне в окно и кричать: «Открой, я войти не могу! У вас все двери и окна закрыты. Пусти меня». Долбится и кричит, я рот открыла, пошевелиться не могу. Потом залезла под одеяло и так до рассвета пролежала.Свекровь моя верующая, но воспитана в советское время, молитвы ни одной не знает, икон в комнате не имеет. Случались с ней случаи, что видит она уже не первый раз разных сущностей. Не верить ей у меня оснований нет, женщина в здравом уме.Произошедшим я с вами поделилась, чтобы пояснить, что это было. Так уж имеет место быть, что нас окружают эти странные сущности, некоторые их видят, некоторые нет. Стучался в окно, конечно, не муж моей свекрови, а слабая темная сущность, принявшая его облик. Такие темные силы без приглашения войти в дом не могут. Питаются они нашей энергией страха, в данном случае энергией скорби.Рассказ получился достаточно коротким, но зато, возможно, кому то данная ситуация и мои пояснения помогут понять происходящие вокруг нас странные явления.За ошибки я, как всегда, извиняюсь, знаю, их наверняка много. Любителей фантастики и реалистов, прошу комментарии мне не писать. Не каждый человек верит в то, что никогда не видел, и это правильно. Я сама всю жизнь занимаюсь наукой. Но так случилось в моей жизни, что я часто сталкиваюсь с такой вот мистикой. Иногда и сама много чего вижу.Спасибо, что уделили время моей истории. Если есть вопросы, всегда пишите.

Ключевые слова: Темная сущность церковь покойник авторская история

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