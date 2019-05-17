Про сарай, паука и странного дядю

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:52

Лорелин Просмотров: 804 Комментарии: 4 +13 Вчера, 14:52 by

Мистика и необычные события всегда окружали меня. С раннего детства снились сны, объяснения которым я тогда не видела. Иногда мама спрашивала меня, что мне такое снилось, когда в очередной раз я с плачем просыпалась в ночи. И я, не умея объяснить всего ужаса, увиденного во сне, говорила, что приснилась Баба Яга или Бабайка. Ну, а чего вы хотите от трех-четырехлетней козявки, неизбалованной интернетом и прочими роскошествами нынешнего досуга.На самом же деле снились мне отнюдь не безобидные персонажи сказок и детских пугалок. Но об этом, возможно, расскажу в следующих статьях, если мой канал все-таки паче чаяния взлетит.Речь пойдет о мистическом случае, произошедшем со мной в возрасте трех-четырех лет. Я всегда была непоседой, а тогда еще и не умела читать (научилась года в четыре), и занять меня чем-то надолго было решительно невозможно. Матушка моя, женщина подвижная и обожавшая меня сверх всякой меры, старалась прилежно пасти свое сокровище, а когда её не бывало дома (они с отцом работали в ПТД, а мама была еще и заведующей отделением), я оставалась с няней. Но случалось и так, что мне удавалось улизнуть из-под присмотра и уйти на поиски приключений на свою маленькую тощую попку.Так было и в тот раз. Няня отвлеклась на готовку, а я улизнула в сад и направилась к сараю, который мне представлялся чем-то вроде другого мира, вход в который строго запретен для всех. Там водились огромные крестовики размером в фалангу большого пальца взрослого мужчины. Обычно они важно висели на своих страшных тенетах, прикрывая довольно узкий проход, за которым был большой шкаф, полный всяких САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ ВЕЩЕЙ.Примерно такие паучки плели свои сети рядом с нашим сараем и непосредственно в нём.Входя в сарай, я вляпалась в одну такую паутинку и потревожила её обитателя. Мы с пауком завопили и рванули в разные стороны. Вылетая из сарая, я споткнулась о какой-то инвентарь и, чтобы не упасть, ухватилась за первое попавшееся под руку. Это оказалась подпорка под надстроенную над отцовским верстаком полку, на которой кучами теснились дрели, куски моторов и прочие железяки. Не представляю, что было бы со мной, если бы я оказалась погребена под полкой.Прибежавшая на жуткий грохот няня обнаружила меня, сидящую на столе в оплетенной виноградом беседке, прилегающей к сараю и верстаку. На вопрос, как я там оказалась, и что случилось, я ответила, что меня туда перенес дядя. Рухнувшая полка не оставила бы мне шанса. Я не могла успеть убежать или отскочить, там был очень узкий проход, с другой стороны забранный сплошной стеной крыжовника и винограда. Непонятный дядя буквально выдернул меня из-под рухнувшей кучи тяжелого металла, перенес на стол (примерно семь-десять шагов по узенькому проходу и выход в беседку). Разумеется, все было обозначено матушке и отцу, но поскольку я и так была напугана дальше некуда, наказание ограничилось стоянием в углу.Но самое любопытное было позже. Спустя какое-то время мы сидели дома с тетушками, рассматривая старые фотографии из альбомов. Внезапно я ткнула пальчиком в фото, на котором были изображены молодая мама и мужчина, которого она трепала за щеку.- Вот этот дядя! - заявила я со свойственной мне бесцеремонностью, ткнув пальцем в фото.- Какой дядя? - спросила сидевшая рядом тетушка, мамина сестра.- Дядя, который меня спас, - заявила я, сгребла фото и ушла к себе в комнату.Маму пришлось отпаивать корвалолом. На фото с ней был её любимый младший двоюродный брат, умерший в возрасте 25 лет от разрыва сердца.Автор - Истории за краем Вечности.

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