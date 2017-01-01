Подозрительные кошмары

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:32

Причина: Стилистика автора сохранена

Заманчук Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:32 by

В дошкольном возрасте у меня часто снились кошмары. Многие мной забыты, но есть те, которые остались в памяти. Я хочу рассказать два из них, которые мне кажутся предсказаниями.Мне было четыре года вроде, поэтому он может показаться глупым, но ведь у детей не такое полное мировоззрение.Я со своей мамой оказался в каком-то месте, мы хотели оттуда выбраться, но вокруг были "речки" (на самом деле было наводнение, просто я думал, что все, что связано с водой (моря, озера, реки и так далее) называются речками). Мы шли куда попало, но вокруг были "речки", потом появилась волна, и она на нас обрушилась, потом я проснулся.Прошло несколько лет. Я вспомнил об этом сне и подумал, что везде пишут и говорят о будущем Всемирном потопе. Мне кажется, что этот сон-предсказание.Мне было примерно пять лет. Мне снилось, что я сижу за компьютером и играю в какую-то игру. Сидел я за столом, а сзади меня стоял какой-то взрослый человек (не помню его лица) и смотрел на компьютер. Потом из компьютера вылезли какие-то руки и начали отталкивать меня от компьютера, затем тот человек схватил за руки и вытащил кого-то. Оказалось, что это был мой папа. Они начали драться, потом неизвестный задушил отца. Я заплакал и проснулся.Прошло несколько лет. Я познакомился с какой-то игрой и начал упорно в неё играть, пока я не вспомнил этот сон. Меня удивило, что эта игра приснилась мне во сне, хотя я вообще не играл в неё, её вообще ещё не было. Я подумал, что тот неизвестный - был сам я. Позже я решил, что пора забросить эту игру, пока не поздно.

Ключевые слова: Сны кошмары игра нетзвестный потоп авторская история

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