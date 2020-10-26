Выбор Судьбы

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:00

Славянин777 Просмотров: 173 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 11:00 by

Здравствуйте, уважаемые читатели и поклонники сайта 4Stor.ru!Хочу поделиться с Вами пережитым.Было мне в ту пору 7 лет. У моих родителей тем летом совпал отпуск на работе. И решили мы всей семьей поехать на родину моего папы на две недели.Природа в тех местах бесподобная. За деревней, в которой родился мой папа, начинается широкий луг, по которому, извиваясь, бежит река с кристально чистой водой и быстрым течением.На следующий день после приезда, в обед выехали мы на природу, чтоб возле речки с удочкой в руке вечернюю зорьку проводить и утреннюю встретить. Яркий и солнечный день. Время около двух часов дня. Жарко. Подъехали мы к реке.Папа и мама на берегу ставят палатку возле машины. Я решил искупаться. Бегу на пологий песчаный пляж и с ходу ныряю в воду. Плыву над самым дном. Гребок, ещё гребок... Дно как на ладони. Вода чистейшая, как слеза. Воздуха в лёгких не хватает, нужно всплывать. Остаётся пол метра до поверхности и, не выдержав, я делаю вдох под водой...И моё мироощущение резко меняется...Я замираю и плавно начинаю опускаться на дно, сносимый течением...Вижу, как лучи от солнца с красивым преломлением пробивают толщу воды и освещают дно, к которому я неумолимо приближаюсь.В метре от меня проплывает небольшая стайка окуней, не обращая на меня ни какого внимания, словно я свой.Вот это да!!! В душе у меня восторг и удивление! Как же красиво вокруг! Мир приобрёл насыщенные краски. Страха нет!В душе спокойствие и чувство непередаваемой эйфории!Вдруг я ощущаю мертвую хватку на своей руке и резкий рывок, который выбрасывает меня на поверхность, вырывая из только что увиденного мной Сказочного Мира. Это был папа.Увидев, что я плыву под водой в несвойственной для пловца позе, и, смекнув в чём дело, папа сразу бросился вызволять сына из "невода Нептуна".Я на берегу... Делаю вдох на поверхности и... Мир для меня резко рушится... Грудь разрывают жжение и боль. Кашель неимоверный. Прихожу в себя... Поднимаю глаза...Светит солнышко. Рядом родители. Мама перепуганная, а вот папа смотрит на меня и улыбается.Следующие его слова я запомнил на всю жизнь:- Пузыри надумал попускать в гордом одиночестве, Ихтиандр ты наш?!После этих слов, папа откровенно захохотал!!!Я, услышав его смех, и, увидев его радостное лицо, тут же успокоился, толком даже не осознав, что произошло...Дальше была рыбалка, костер и уха на берегу реки в вечерних сумерках. Воспоминания папы о детстве. Его лучезарная улыбка и мамин смех.О происшествии, связанным с моим дневным "купанием", не прозвучало ни слова.Спустя время, до меня дошло, что я тонул, а папа меня спас. Шутил он и смеялся после моего спасения специально, чтоб меня успокоить и отвести испуг...Через 17 лет папа один поехал к себе на родину и утонул в той же реке, почти на том же самом месте, где когда-то меня спас... Словно сама Судьба вела папу к той поездке.За три дня до отъезда моей маме приснился сон.Будто папа собирается в командировку, а мама его пытается всеми силами отговорить от поездки.Как она не старалась, но он всё равно уехал, сказав маме на прощание:- Я не могу остаться дома и заменить меня другим человеком не смогут...Перед поездкой мама рассказала ему свой сон. Реакция отца расплылась в откровенной улыбке.Через три дня он уехал на родину. Спустя двое суток после его отъезда, прозвучал телефонный звонок. Звонила соседка по улице с его родных мест:- Срочно приезжайте! Одежда с паспортом в кармане и обувь лежат на берегу реки, а его найти не можем.Собрались мы в одно мгновение и выехали. Ехал я с тяжёлым сердцем. Интуитивно я чувствовал, что папы уже нет в живых. Нашли мы его быстро.От того места, где мы обнаружили тело папы в реке, до пляжа, на котором я в далёком детстве "пускал пузыри", оставалось не более двухсот метров...Меня до сих пор не покидает чувство, что за мою спасённую жизнь, спустя годы, мой отец своей жизнью расплатился...Низкий поклон папе за всё, и Царствие Ему Небесное!С огромным к Вам Уважением!Берегите себя и близких!

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