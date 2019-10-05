Шел по воде

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Yulia27 Просмотров: 618 Комментарии: 8 +20 Вчера, 12:12 by

Этот необычный случай произошел лет 15 назад. Летом я часто гостила у своих родственников в Алтайском крае. И вот пошли мы в очередной раз позагорать с двоюродной сестрой на речку. А речка эта довольно коварная, с сильным течением и омутами. Летом на ней часто образовывались песчаные полуострова, на одном из них мы и расположились. Купаться я там не рисковала, т.к. практически в двух метрах от места нашего отдыха было уже глубоко и подхватывало течение, а я уже тонула в этой реке (история моего чудесного спасения есть на сайте).Был солнечный летний денек, мы просто болтали и загорали, день был рабочий, людей вокруг не было ни души. И тут мы заметили, что к нам на полуостров идет парень. В метрах десяти от нас он остановился, присел и стал смотреть на реку. Я помню, что меня этот момент слегка напрягал, места было много на берегу, мы одни, а тут этот странный парень. Так он просидел минут 10-15, а потом. засучив штаны по колено, стал переходить реку. До противоположного берега было метров 20, а он шел по реке, и вода не доходила ему до колен, примерно до середины икр. Брода в этом месте никогда не было.Мы с сестрой сидели в шоковом состоянии и наблюдали за ним. Было ощущение, что время как будто замедлилось. Помню как сейчас: он идет по реке, солнце отражается в воде, и потом он уже на противоположном берегу, а там уже растут кустарники, и он в них исчезает. Мы с сестрой не сразу отошли после увиденного. Я еще ее спросила: "Ты тоже это видела?", - и она подтвердила. Я потом несколько раз прошлась по воде вдоль нашего полуострова и того места, откуда парень вошел в воду, но практически сразу начиналась глубина, какой там по колено, там уже было по пояс, и меня начинало уносить течением. А парень прошел спокойно, просто чуть засучив штаны. Мы так и не смогли объяснить себе, как он это сделал, просто какие-то чудеса...

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