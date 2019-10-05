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Истории из жизни

Шел по воде

Этот необычный случай произошел лет 15 назад. Летом я часто гостила у своих родственников в Алтайском крае. И вот пошли мы в очередной раз позагорать с двоюродной сестрой на речку. А речка эта довольно коварная, с сильным течением и омутами. Летом на ней часто образовывались песчаные полуострова, на одном из них мы и расположились. Купаться я там не рисковала, т.к. практически в двух метрах от места нашего отдыха было уже глубоко и подхватывало течение, а я уже тонула в этой реке (история моего чудесного спасения есть на сайте).

Был солнечный летний денек, мы просто болтали и загорали, день был рабочий, людей вокруг не было ни души. И тут мы заметили, что к нам на полуостров идет парень. В метрах десяти от нас он остановился, присел и стал смотреть на реку. Я помню, что меня этот момент слегка напрягал, места было много на берегу, мы одни, а тут этот странный парень. Так он просидел минут 10-15, а потом. засучив штаны по колено, стал переходить реку. До противоположного берега было метров 20, а он шел по реке, и вода не доходила ему до колен, примерно до середины икр. Брода в этом месте никогда не было.

Мы с сестрой сидели в шоковом состоянии и наблюдали за ним. Было ощущение, что время как будто замедлилось. Помню как сейчас: он идет по реке, солнце отражается в воде, и потом он уже на противоположном берегу, а там уже растут кустарники, и он в них исчезает. Мы с сестрой не сразу отошли после увиденного. Я еще ее спросила: "Ты тоже это видела?", - и она подтвердила. Я потом несколько раз прошлась по воде вдоль нашего полуострова и того места, откуда парень вошел в воду, но практически сразу начиналась глубина, какой там по колено, там уже было по пояс, и меня начинало уносить течением. А парень прошел спокойно, просто чуть засучив штаны. Мы так и не смогли объяснить себе, как он это сделал, просто какие-то чудеса...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:12 by Yulia27Просмотров: 618Комментарии: 8
+20

Ключевые слова: Необычное явление река парень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 13:52
+8
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 684
Помимо песчаных островов образовалась песчаная отмель. "Странный парень" не просто так в воду смотрел.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 13:56
+5
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"Видишь, там, на горе, возвышается крест?" НП
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#3 написал: Yulia27
Вчера, 14:01
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 5
Комментариев: 3
Я же потом проверяла глубину, никакой отмели там не было и тем более брода в том месте, уже в метрах полтора вода доходила мне выше колена, а ростом я была с того парня, если не выше.
Зарегистрирован: 22.05.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:20
+2
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Репутация: (1709|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 6 096
Цитата: Гюльнара
"Видишь, там, на горе, возвышается крест?" НП

Повеси ка на нём
А когда надоест, возвращайся назад,
Гулять по воде, гулять по воде со мноой

Парень же не шёл по реке, аки посуху. Чуда нет
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:46
+10
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Публикаций: 42
Комментариев: 1 392
А мне напомнило "Бриллиантовую руку", когда Миронов за мальчиком шел по воде)))
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 16:13
+1
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Цитата: Light_a_dark
А мне напомнило "Бриллиантовую руку", когда Миронов за мальчиком шел по воде)))

Мне тоже. Возможно, так и было. Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#7 написал: Zero Endorphine
Вчера, 18:08
+1
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Бриллиантовая рука тоже вспомнилась))) но раз герои истории потом проверили, что трубы не было, поэтому плюс, загадочно
Зарегистрирован: 7.06.2018
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 22:20
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Удивительная техника. Плюс без сомнений. Спасибо автору.
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