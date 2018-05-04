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Истории из жизни

А что, если - да?

Пару недель назад заметил я, что время от времени, словно чьи-то горячие пальцы, хватают меня за локоть. Разумеется, рядом никого не было. А за окном +15 – горячему воздуху браться неоткуда. Но ощущения были очень реальными. Иногда невидимые пальцы словно касались моей руки. А иногда – хватали, как человек хватает другого, пытаясь удержать.

«Здравствуй, белочка», - ухмылялся я в очередной раз, оглядываясь в пространство. Разумеется, позади меня никого не было. А тут надо отметить, что в это время я размышлял над статейкой в блог. И тема статейки: «А существуют ли тайные общества? Может, мы сами себе жизнь творим?» Разумеется, я оборжал эту идею, написав вывод, что никто над нами не довлеет, а только мы сами себе жизнь портим. Статейку опубликовали. Набрались полторы сотни лайков, десятка два репостов и ветка комментариев. Да и поутихло всё.
Однажды днём, вдруг раздался звонок в дверь. Удивлён. В это время приходить некому. Посмотрев в дверной глазок – не увидел никого. Просто пустая лестничная площадка.

– Ну, чего ждёшь-то? Открывай, раз начал, - донёсся из-за спины голос супруги.

А меня ещё бабушка учила: не открывать дверь на пустые стуки или звонки. Я оторопел: как открывать-то? Беду ж в дом пущу – за дверью никого не было.

– Открывай-открывай, – приободрила супруга: - слышал же звонок. Что он, сам собой звякнет?

Открыл… за дверью никого не было. И шагов, спускающихся или поднимающихся, тоже. Значит, не доставщики интернетов. Надеялся, что загудит лифт. Но лифт молчал. «Ничосе, распахнул дверь неизвестно кому», - подумал я, чувствуя, как на затылке вскакивают мурашки…

Но в этот день ничего страшного не случилось. Да и в последующие. Невидимые пальцы перестали хватать меня за локти. В один из вечеров, после работы, я зашёл в тамбур. И вновь возникло это ощущение: чья-то горячая ладонь держала меня за плечо и явно не пускала к домашней двери. «Привет, - ответил я, - давно не виделись». И повёл плечом, как бы высвобождаясь из невидимой хватки. Пальцы ослабли, жжение прекратилось. Я вошёл в дом.
На следующий день с утра уехал на работу. Спустя час мне стало нехорошо: давление скакало от 106 до 138, пульс не опускался ниже 100 ударов в минуту. Насморка не было. Кашля тоже. Я хорошо знаю симптомы гриппа – это был не он. Кое-как дождавшись вечера, приполз домой. От ужина отказался. Достал градусник: температура подбиралась к 39 градусам. «Парацетамол» не помогал – даже на градус ниже ртутный столбик не опускался. Ушёл в комнату – хотелось просто отдохнуть. С закрытыми глазами я видел яркие цветные… сны? Нет, не сны – я же точно слышал, о чём говорили домашние. Но эти видения были настолько реалистичными: вот я ныряю в зелёное озеро. Вода – чистейшая. Но зелёная, как изумруд, и подсвечивается, словно на дне бассейна включили мощный прожектор. Чайки? Откуда чайки в бассейне? Ах, это море? А вода, почему не синяя? Да нет же! Оказывается, я уже плыву в чистейшей лазурной воде. И та же ослепительная бело-голубая звезда где-то глубоко-глубоко. Но мне надо до неё доплыть. Я знаю, что доплыву: такую лёгкость и умиротворение я уже лет пять не испытывал – с последней поездки к морю.

Почему-то мне не хватает воздуха. Всплывать на поверхность? Но ведь я уже столько проплыл на пути к звезде – ведь так я её никогда не достигну! Вон, кстати, мимо проплывают рыбы: они же обходятся без воздуха. Надо просто сделать вдох – долой предрассудки!

В это время какая-то тень накрывает воду, превращая её из лазурной в свинцово-серую. Огромная растопыренная пятерня с поверхности устремляется ко мне, хватает за грудки и вытаскивает наверх. Шумно, со свистом, делаю вдох – как же мне не хватало воздуха!

Просыпаюсь… мокрая футболка, лицо в липком поту. Я дома, на кровати. Куда же делись двухцветные бассейны? Чья это была рука? Решаю измерить температуру: наконец-то заветные 37,8 – устал чувствовать себя вареной картошкой.

Пытаюсь связать всё произошедшие и найти в этом логику: горячая пятерня явно останавливала меня от написания статьи про тайные мировые сообщества. Она же потом не пускала домой, где уже притаилось нечто… но всякий раз я игнорировал явное. Что если нечто тайное существует?

PS. Сегодня я решил записать всё произошедшее со мной. Результат не заставил себя долго ждать: опять озноб, опять температура 38,8. Я не Джордано Бруно. Мне, оказывается, сгорать страшно. Теперь-то я точно знаю: не следовало затрагивать то, с чем совладать не сможешь…

А что, если - да?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:25 by RudoznatetzПросмотров: 315Комментарии: 2
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Ключевые слова: История из жизни тайные общества невидимое предостережение болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Alena A
Сегодня, 11:38
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Публикаций: 2
Комментариев: 45
Конечно существует! Нужно не игнорировать, а прислушиваться. Даже если это наше подсознание с нами шутит - стоит научиться его слышать. Оно гораздо умнее, чем сознание и логика)))
Зарегистрирован: 4.05.2018
#2 написал: Шерри
Сегодня, 12:15
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 216
У вас были знаки и предупреждения. Постарайтесь в следующий раз обращать на них внимание.
История написана сложновато, + поставлю за тему для обсуждения.
Зарегистрирован: 3.06.2019
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