Мой Ангел-Хранитель

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Yulia27 Просмотров: 82 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 09:57 by

Случилась эта история много лет назад, на тот момент мне исполнилось 6 лет. Мы с семьей (мама, папа, младший брат и я) поехали в гости к тете в Алтайский край.Был жаркий летний день, взяв двоюродную сестру, мы поехали искупаться на речку. Надо добавить, что река Чумыш, которая протекает в той местности, не очень большая, но довольно коварная: с омутами и местами сильным течением. Каждый год эта река мелеет по-разному: иногда оставляет песчаные береговые полосы, а иногда и нет. В том году на нашем берегу песчаный пляж отсутствовал, и папа, увидев на другом берегу песок, решил нас туда перенести, что благополучно и сделал. Мама осталась присматривать за вещами на том берегу. На тот момент никто из нас, детей, не умел плавать, мы играли в песок, заходили по щиколотку в воду и т.д. Но тут у меня возникла идея отойти чуть подальше от берега, измерить глубину, сестра была выше и старше, и я ее позвала с собой. Только я успела зайти в реку по пояс, как меня подхватило течение и стало уносить от берега. За считанные секунды я оказалась под водой.Каким-то чудом мне удалось повернуться к берегу лицом и, несколько раз подпрыгнув, попытаться попросить о помощи. Я видела, что сестра стоит на берегу и ничего не предпринимает, а папа сидел спиной к реке и играл с братом. Видимо от нехватки кислорода у меня начались галлюцинации: вода стала прозрачной, песок чистым и золотистым, а вокруг появились водоросли. Собрав волю в кулак, я попыталась подпрыгнуть вверх максимально вытянув руки, на этом последнем рывке силы меня окончательно покинули. Ко мне пришло четкое осознание, что я умираю, это мой конец. Я стала опускаться на дно. И в этот момент меня подхватил папа и вынес на берег.Я наглоталась воды и находилась в шоковом состояния. На мой вопрос, почему сестра не позвала папу, она сказала, что думала будто я ее разыгрываю. Этот день мне запомнился на всю жизнь, мама говорила, что она себе места не находила, пока ждала нас на том берегу, а обратную дорогу мы ехали в полной тишине, молча: все отходили от этого происшествия.И только совсем недавно я узнала подробности моего спасения. В тот момент, когда я делала последнюю попытку попросить о помощи, моего папу, сидевшего спиной к реке, что-то очень сильно толкнуло в спину, да так, что он повернулся к реке и увидел, как моя рука уходит под воду. Буквально одним рывком он бросился в реку и успел меня подхватить. Думаю, без моего Ангела-Хранителя здесь точно не обошлось, папа был увлечен игрой с братом, сестра думала, что ее разыгрывают, шансы на мое спасение отсутствовали, если бы не этот загадочный толчок в спину.

Ключевые слова: Ангел-Хранитель спасение река авторская история

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