Я видел свою смерть...

Летяга Просмотров: 136 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 09:02 by

Много историй в нашей жизни начинается со слов "так получилось", удивительный и загадочный случай пугает и даже в корне меняет нашу жизнь. Вторая ключевая фраза в таких ситуациях "кто бы мог подумать". Вот и у меня недавно случилось нечто странное и непонятное, а началось все с того, что я купил себе еще одну машину...Volkswagen Passat B3 1989 года выпуска - серьезно! Я сам удивляюсь, как стал обладателем этого легендарного авто. Автомобиля немецких работяг и русских бензиновых контрабандистов. Моя основная машина - пикап, вдруг неожиданно звякнула сателлитной группой дифференциала заднего моста, и уперевшись задними колесами в дорогу, как щенок, на которого впервые одели поводок и ошейник, отказалась ехать. Совсем. Неожиданно, трагично и бесповоротно. Машина мне очень нужна, мы живем в такой местности, что без железного коня никак, а починка пикапа стоила огромных денег и по срокам затягивалась на неопределенное время. В общем, я принял решение купить у своего друга его Пассат. Все произошло стремительно, в один день я его уговорил продать машину (собирался продавать, но через полгода), кинул денег на карточку, и вечером мы поехали забирать "Бодрого Дедугана", как я успел заочно окрестить машинку.Машина была мне знакома и встретила нас на парковке, рядом с панельной девятиэтажкой, в которой Леха снимает квартиру, как старый товарищ. Справедливости ради, стоит сказать, что почти 30-ти летняя машина находится в отличном состоянии, все работает, и фирменная краска VAG "Морская волна" придает и без того легендарной рабочей лошадке, этакого бюргерского шарма.Перегружаем вещи старого хозяина в его новую машину, я, уже в качестве хозяина сажусь в Пассат, и тут Леха вдруг подкидывает умную идею:- Ден, а чего-то левое переднее колесо вроде как подспущено, давай качнем, там сзади насос есть..- А ты их вообще подкачиваешь? Может, на шиномонтаж докатиться, пусть посмотрят, что с ним?- Да никогда не подкачивал, насос так, ради страховки лежит. Ну, давай хоть давление посмотрим им, там же манометр то есть.Ну, чего бы нет, откручиваем колпачок, втыкаем китайский насос (а что в нашей жизни сейчас не китайское?), делаем пару качков, да не, показалось, нормально все - "двоечка" в колесе. При снятии шланга, золотник у нас не возвращается, его наглухо клинит и колесо теперь реально спускается. Стоим, смотрим, чешем репу. Леха бормочет что-то вроде того, что вот даже не помнит когда качал-то, что за фигня?! В общем Леша едет в автомагазин за новым золотником, я стою рядом с Пассатом, рассуждаю о смысле жизни. Лехи долго нет, как он потом рассказывал, ни в одном ни в другом магазине, чудесным образом не было такой финтифлюшки дешевой.Тут мне звонят, номер не знакомый, отвечаю - сбрасывают, потом опять звонок. Звонила страховой агент, вежливо так величает меня по имени отчеству, а это всегда напрягает и ничего хорошего не сулит... Посмотрите, говорит в свой полис, ничего странного не замечаете? Пригляделся, едрит, а там реально ошибка на ошибке, что делать? Приезжайте срочно в офис, мы все исправим. Тут Леха подъезжает, погнали мы в офис, а по дороге обсуждаем, как так-то, щас бы поехал и под ментов попал бы капитально. Ну, конечно - сразу подумалось, что мистика, так все совпало, что вроде как машина не отпустила ехать с испорченными документами.Все исправили, послушали как девочка извиняется, как этого никогда не бывает, она сама в шоке и все в этом духе. Вернулись к машине, накачали колесо и в путь. Еду и думаю, надо не забыть рассказать, как все странно получилось, дома. И вдруг оп - пробка, стоим на Окружной, в это время и в этом месте - странно. Ну, думаю, что-то приключений много, ладно, тащимся еле-еле "привыкаю к педальной группе" как я сам себя успокаивал - оптимизму нагонял.А впереди авария, свеженькая, еще не приехала скорая помощь даже, потихоньку объезжают ее, не только потому, что проехать сложно, а человеческое любопытство - куда без него? Рассматривают, матерятся, охают -ахают, вздыхают. Смотрю, легковушка влетела под грузовик, подъезжаю ближе и волосы начинают шевелиться на голове!На дороге, в крошеве стекла и пластика, в луже масла раскорячился искореженным передком... мой Пассат. Цвета "Морской Волны", причем под грузовик он вошел так капитально, что передка там практически нет, от водителя осталось кровавое месиво, из двери вытекает кровь, вперемешку с какой-то жидкостью, не отвожу глаза, смотрю на водителя, а он... Он одет в точности как я, возраст понять нельзя, но сходство настолько сильное, что создается впечатление полного сюрреализма происходящего. Я со стороны смотрю на себя, в своей машине, размолотого в кровавый фарш!!! В голове каруселят мысли, скажем прямо - "разные", самая жуткая, которая тащит за собой мысль о помешательстве: "Ден, это не реально! Ден, это онейроидный синдром, ты галлюцинируешь!". Трудно словами описать, что я чувствовал в эти мгновения, оказывается я остановился и перегородил дорогу, и никакие сигналы клаксонов не могли вывести меня из состояния ступора - Я УВИДЕЛ СВОЮ СМЕРТЬ!Очнулся от того, что трясут меня, бьют по щекам, подбежавшие автомобилисты, слышу как матерятся, какие-то обрывки фраз: "Что, баба в обморок упала что ли?", "Да нет, мужик...", "Что завис-то?", "Да тут такое дело, сам погляди..", "На что смотреть то?" "Да на машину его погляди и на этого вон, жмурика" " Ой, бл@@@, чувак, чувак, подъем!"В общем, по морде похлестали, водой умыли, нашатыря нюхнул, послушал, что все это фигня и кое-как поехал домой, по дороге продуло конечно, думать стал. Странная череда случайностей, странная... не находите?Автор - DenBlues.

Ключевые слова: Машина задержка авария совпадения

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