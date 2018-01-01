Мистический случай

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:08

Kitrudachok Просмотров: 55 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 07:08 by

Один раз,ещё в советское время (1987 год) мы пошли с мамой летом купить мороженое.Было 7 часов утра.Мы взяли денег и пошли покупать обычный ванильный пломбир.Всё было обычно.Когда мы стали подходить к ларьку,мы увидели,как машина (Вроде бы Запорожец) появляется прямо из воздуха!И мама,и я,и мороженщик были в ступоре.Автомобиль вскоре скрылся.Мы купили мороженое и пошли домой.Через день я пошел в гости к друзьям и рассказал им про этот случай.Они сказали,что никогда не видели подобного.Где-то год назад я видел мистическое видео с авторегистратора автомобиля,как другой автомобиль появляется из воздуха на дороге и чуть не делает аварию.Я помню этот случай очень хорошо.Может,у кого-нибудь ещё было что-нибудь подобное?

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