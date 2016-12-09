Железный Ангел-хранитель

Detren Просмотров: 1 080 Комментарии: 13 +46 Вчера, 16:00 by

История вообще не страшная, долгая, нудная и не факт, что мистическая, но все же.О собственном автомобиле я мечтал всю жизнь. Но в Союзе так повелось, что автомобиль был не средством передвижения, а роскошью. Не скажу, чтобы у меня не было денег на покупку, все-таки инженер на авиазаводе был не последним человеком, плюс наскрести в долг по сусекам у родственников, друзей и знакомых не было проблемой, но вот собственно с наличием в продаже самих автомобилей была проблема. Я стоял в очереди на машину где-то в начале третей сотни.Рухнул Союз, мечта осталась мечтой – какой автомобиль, даже мясо кушал по большим праздникам, зарплату задерживали на 3 месяца, а то и полгода. И вот 93 год, зима. Мой друг, который крутился в каких-то кооперативах, решил обзавестись машиной. Но не сверхпрестижной на тот момент 8-й или 9-й, а чудом немецкого автопрома. И решил он авто пригнать сам. Но полное отсутствие элементарных знаний об устройстве автомобиля (ну историк он) и «нулевое» знание немецкого или на крайний случай любого другого языка + сложная ситуация на дорогах подвигли его искать напарника. Я сопротивлялся недолго, на второй бутылке «беленькой» сдался. Тем более, что он оплачивал все расходы и обещал шикарную «поляну» по возвращении. Немецкий я знал в идеале. Так сложилось.Все перипетии по поездке упущу, кто знает, содрогнется, вспомнив, кто не знает – и не надо.Приехали мы на площадку. Выбор – мама не горюй. Кругом русская, украинская, белорусская речь. Друг хотел VW Passat – II, в простонародье «крокодил», цена - две квартиры в Москве на то время. Ходим, присматриваемся, и вдруг я слышу немецкую речь:- Возьми друга, не купи, а возьми, не пожалеешь.Смотрю – типичный бюргер, лет 70 -80, продает гольф II, предлагает:- Купи машину РУС.Говорю:- Спасибо, но друг ищет Пассат.Вот здесь и начинается самое интересное. Наш диалог:- Не для друга, для тебя, бери. Это не машина – это друг на всю жизнь. Посиди в салоне, проедься, а там решишь.Ради интереса сажусь в салон и чувствую что-то невообразимое. Смесь восторга, восхищения, какого-то непонятного щемящего чувства и, не поверите, что-то родное, знакомое с детства. Выхожу из машины, ноги подкашиваются, говорю:- Спасибо, разбогатею – куплю, - а у самого слезы на глазах.- Для тебя дешевле отдам, в полцены. Главное - береги его.Дальше помню смутно. Уговаривал друга одолжить деньги, обещал вернуть через полгода. Самое интересное, что немец реально отдал машину за половину цены, а друг одолжил деньги, зная, что я на мели, и не купив себе автомобиля.А дальше…Деньги отдал за четыре месяца, начал таксовать, реально посыпалось, как из рога изобилия. В конце 90-х возил шмотки с Польши и Прибалтики и ни разу не попал на «братву». Никогда, реально никогда на этой машине меня не останавливали сотрудники ГАИ. Возил около 50 свадьб, из тех, кого я знаю, никто не развелся. ДТП не было, кроме одной, ученица автошколы задела слегка бампер – теперь она моя жена и у нас трое детей.Непонятных историй уйма. Сгорел стартер. Поменял – на шроте б/у нашел. Опять сгорел. Заехал в сервис – проверили цепь, поставил новый – опять сгорел. Перемотал статор родимого, поставил – 7 лет проблем нет. Также с генератором похожая история. Автомобиль категорически не принимал «донорских запчастей».Наездил на машине без капремонта около 700000 + 100000 родимых тис. Не завелась машина за всю историю всего ТРИ раза. Первый – после полугода семейной жизни, страшно поссорился с женой, решили ехать в ЗАГС, подать заявление на развод. Второй – поссорился опять же с женой, сел пьяный за руль первый и единственный раз. Третий – когда решил ехать в салон выбирать новое авто.Сейчас у меня LAND CRUISER PRADO, но он стоит на улице. В гараже почетное место занимает «Фарик» – так мы с женой называем мой первый автомобиль. И когда мне предстоит важное в жизни событие, я еду на нем. Плевать, что подумают люди. Ангелы-хранители бывают разные. И я верю, что мой «Фарик» – наш семейный ангел-хранитель.P. S. Друг, с которым мы ездили в Германию, живет в США, отлично себя чувствует и на мой вопрос, зачем одолжил денег нищему, низменно отвечает:- Верил в тебя...

Ключевые слова: Машина судьба друг авторская история

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