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Истории из жизни

Железный Ангел-хранитель

История вообще не страшная, долгая, нудная и не факт, что мистическая, но все же.
О собственном автомобиле я мечтал всю жизнь. Но в Союзе так повелось, что автомобиль был не средством передвижения, а роскошью. Не скажу, чтобы у меня не было денег на покупку, все-таки инженер на авиазаводе был не последним человеком, плюс наскрести в долг по сусекам у родственников, друзей и знакомых не было проблемой, но вот собственно с наличием в продаже самих автомобилей была проблема. Я стоял в очереди на машину где-то в начале третей сотни.
Рухнул Союз, мечта осталась мечтой – какой автомобиль, даже мясо кушал по большим праздникам, зарплату задерживали на 3 месяца, а то и полгода. И вот 93 год, зима. Мой друг, который крутился в каких-то кооперативах, решил обзавестись машиной. Но не сверхпрестижной на тот момент 8-й или 9-й, а чудом немецкого автопрома. И решил он авто пригнать сам. Но полное отсутствие элементарных знаний об устройстве автомобиля (ну историк он) и «нулевое» знание немецкого или на крайний случай любого другого языка + сложная ситуация на дорогах подвигли его искать напарника. Я сопротивлялся недолго, на второй бутылке «беленькой» сдался. Тем более, что он оплачивал все расходы и обещал шикарную «поляну» по возвращении. Немецкий я знал в идеале. Так сложилось.
Все перипетии по поездке упущу, кто знает, содрогнется, вспомнив, кто не знает – и не надо.
Приехали мы на площадку. Выбор – мама не горюй. Кругом русская, украинская, белорусская речь. Друг хотел VW Passat – II, в простонародье «крокодил», цена - две квартиры в Москве на то время. Ходим, присматриваемся, и вдруг я слышу немецкую речь:
- Возьми друга, не купи, а возьми, не пожалеешь.
Смотрю – типичный бюргер, лет 70 -80, продает гольф II, предлагает:
- Купи машину РУС.
Говорю:
- Спасибо, но друг ищет Пассат.
Вот здесь и начинается самое интересное. Наш диалог:
- Не для друга, для тебя, бери. Это не машина – это друг на всю жизнь. Посиди в салоне, проедься, а там решишь.
Ради интереса сажусь в салон и чувствую что-то невообразимое. Смесь восторга, восхищения, какого-то непонятного щемящего чувства и, не поверите, что-то родное, знакомое с детства. Выхожу из машины, ноги подкашиваются, говорю:
- Спасибо, разбогатею – куплю, - а у самого слезы на глазах.
- Для тебя дешевле отдам, в полцены. Главное - береги его.
Дальше помню смутно. Уговаривал друга одолжить деньги, обещал вернуть через полгода. Самое интересное, что немец реально отдал машину за половину цены, а друг одолжил деньги, зная, что я на мели, и не купив себе автомобиля.
А дальше…
Деньги отдал за четыре месяца, начал таксовать, реально посыпалось, как из рога изобилия. В конце 90-х возил шмотки с Польши и Прибалтики и ни разу не попал на «братву». Никогда, реально никогда на этой машине меня не останавливали сотрудники ГАИ. Возил около 50 свадьб, из тех, кого я знаю, никто не развелся. ДТП не было, кроме одной, ученица автошколы задела слегка бампер – теперь она моя жена и у нас трое детей.
Непонятных историй уйма. Сгорел стартер. Поменял – на шроте б/у нашел. Опять сгорел. Заехал в сервис – проверили цепь, поставил новый – опять сгорел. Перемотал статор родимого, поставил – 7 лет проблем нет. Также с генератором похожая история. Автомобиль категорически не принимал «донорских запчастей».
Наездил на машине без капремонта около 700000 + 100000 родимых тис. Не завелась машина за всю историю всего ТРИ раза. Первый – после полугода семейной жизни, страшно поссорился с женой, решили ехать в ЗАГС, подать заявление на развод. Второй – поссорился опять же с женой, сел пьяный за руль первый и единственный раз. Третий – когда решил ехать в салон выбирать новое авто.
Сейчас у меня LAND CRUISER PRADO, но он стоит на улице. В гараже почетное место занимает «Фарик» – так мы с женой называем мой первый автомобиль. И когда мне предстоит важное в жизни событие, я еду на нем. Плевать, что подумают люди. Ангелы-хранители бывают разные. И я верю, что мой «Фарик» – наш семейный ангел-хранитель.
P. S. Друг, с которым мы ездили в Германию, живет в США, отлично себя чувствует и на мой вопрос, зачем одолжил денег нищему, низменно отвечает:
- Верил в тебя...
Вчера, 16:00 by DetrenПросмотров: 1 080Комментарии: 13
+46

Ключевые слова: Машина судьба друг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 349
Какая чудесная история) бывает такое, я тоже со своим железным конякой дружу+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: Elinor
Вчера, 16:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Ух, хорошая история) Такая прям близкая мне по духу) Я уже несколько лет езжу на тазике, разговариваю с ней как с человеком) Ни разу не подвела меня за это время)
Зарегистрирован: 29.08.2016
#3 написал: adder
Вчера, 17:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 78
+++ много слышу историй о том, что у авто есть душа и характер. Реально с одним автомобилем можно хоть в огонь и в воду - не подведет, а иной артачится на мелочах
Зарегистрирован: 19.10.2015
#4 написал: Karl Georglin
Вчера, 17:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 68
Как раз вчера смотрел пару роликов по теме "живем ли мы в матрице"... Автор - профессиональный мужик, не зазнался и продолжает присматривать за своим немецким корешем. Только... я бы фотографию залил, несколько, а так. Мало ли, вдруг автор позавидовал "В.В.Пукину" и тренируется графоманить))))
Хотя... если были бы фото - сглазят же, тематика сайта обязывает.
Всегда, читая про сглаз и порчи вспоминаю братву политиков - никакой колдун не может ничего сделать им. То ли лыжи не едут судьба у всех определена("программа" действий), то ли брешут или лгут о всех этих порчахsmile
Зарегистрирован: 25.10.2016
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 18:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 228
История вовсе не нудная. Мне понравилась. Плюс, естественно. У меня когда-то давно производственная машина не запускалась. Киповцы ничего сделать не могли, другие операторы с наладчиками тоже прикладывали знания и способности - бесполезно. Я решил попробовать последний шанс. Под смех наших девушек стал разговаривать с машиной. Назвал её ласточкой, приобнял пульт управления, погладил, нежно уговаривал её запуститься и работать. Помолчал секунд тридцать. Благо, никто мне не мешал и не совался в процесс, потому что все всё уже попробовали. Аккуратно и не спеша на мониторе машины открыл стартовый лист и нажал на старт... . Машина запустилась. Почему-то девушки наши запрыгали, а киповцы и наладчики находились в недоумении. Есть что-то в железных наших помощниках из категории эмоциональности.
В автомобилях заметил ещё вещь одну, словно характер есть в легковом автомобиле. Иной послушный и ручной, иной бесшабашный и дикий.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#6 написал: Вареньевна
Вчера, 18:53
+2
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
История вообще супер) Плюсище. Машинка Вас выбрала. Я просто завидую Вам белой завистью))) Удачи Вам автор. Как хорошо, когда у людей все хорошо)))
Зарегистрирован: 4.02.2017
#7 написал: ELEMAT
Вчера, 19:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1334|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 528
Очень шикарная история! И правда железный Ангел-Хранитель!
Я очень рада за Автора, что ему так повезло. Берегите, не предавайте своего железного друга )) Вот всем бы так!
За историю ПЛЮСИЩЕ +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#8 написал: ZurbagaN
Вчера, 19:14
+2
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Теплая история, читал и улыбался)
Спасибо автору, плюсую.
Зарегистрирован: 19.02.2017
#9 написал: Nadezhda9
Вчера, 22:15
+1
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Комментариев: 73
История хорошая, молодец, что купил друга!+++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#10 написал: Мутабор
Сегодня, 00:57
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Комментариев: 21
Чудная история, так сказать с характером))) плюсик Вам!
Зарегистрирован: 23.11.2016
#11 написал: семишна
Сегодня, 01:21
0
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Комментариев: 17
По истине настоящий друг.Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2015
#12 написал: Марфуша
Сегодня, 02:06
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Комментариев: 8
Душевная история!! Плюс однозначно
Зарегистрирован: 18.01.2017
#13 написал: PUFIK
Сегодня, 09:10
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1101|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 641
Вау, мне очень понравилось. Необычная история. Англ-хранитель в виде машины - что-то новенькое. Хотя лично я думаю, что машина это не просто средство передвижения, если любить и ухаживать должным образом за автомобилем, он не подведет. Была у меня машинка, никогда не подводила, меня с полуслова понимала, а я ее. Причем если кто-то другой садился за руль, глохла, не заводилась, начинались проблемы, поломки. Очень я ее любила. Вообще верю, что каждый автомобиль особенный, у каждого, так сказать, своя душа.
А по истории меня вот что удивило: я так поняла, не машинка выбрала хозяина, а человек, продававший ее. Откуда он знал, что именно этому парню предназначался автомобиль? Что-то с ним не чисто)) А за историю плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
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