Лесная жуть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:15

зелёное яблочко Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:15 by

Я зарабатываю ремонтом и отделкой. Работаю обычно один – так мне проще. Беру недорого, и новые клиенты ко мне обычно приходят по рекомендации старых. Так было и в тот раз. Обратился парень, надо было ему привести в порядок дачку – домик крепкий, но внутри он хотел его обновить. Обсудили всё, съездили, посмотрели, закупили материалы, да и отправился я работать.Надо сказать, дачка была довольно далеко от города, километров тридцать. И, чтобы не мотаться лишний раз, решил я в первый же день заночевать прямо на «объекте». Тем более, лето на дворе, погода тёплая, воздух свежий – красота.Часов до десяти вечера я провозился, снимая старые обои. Быстро поужинал и устроился на топчанчике с книжкой. В одиннадцать, когда я уже почти заснул, в дверь постучали. Да так, что задребезжали стёкла в окнах. Мне это здорово не понравилось – вряд ли можно ждать хорошего от ночных гостей. Тут стук повторился – ещё сильнее, ещё громче. Почему-то я почувствовал, как желудок ухнул вниз, а горло сжалось – хоть я и не из пугливых, стук этот меня здорово напугал.Подошёл к двери, спросил: «Кто там?» А в ответ – снова стук, будто за дверью великан – она даже затряслась. И непонятное бормотание. Храбрость моя на этом закончилась. Я огляделся, понял, что гость мой даже если через дверь не сможет зайти, то легко проникнет внутрь через окна – достаточно стекло камнем разбить. И решил я, что надо сматывать удочки. А куда их смотаешь среди ночи, когда у единственной двери бормочет что-то непонятное?Хорошо, на той дачке был чердак, и ход на него был прямо из комнаты. Поднялся я туда, лестницу втянул за собой, на люк придвинул сундук какой-то и сам сверху уселся для верности. И пары минут не прошло, как я услышал шум внизу – значит, прорвался гость внутрь. Часа три он там куражился, гремел, звенел, топал. И все три часа я слышал всё то же неразборчивое, но явно злобное бормотание. Уже и заря занялась, на улице посветлело, когда внизу затихло. Я тихонько пробрался к слуховому окну и увидел, что от домика по дорожке к лесу уходит непонятное существо. Вроде и человек, а не совсем – слишком длинные руки, слишком большая голова. И рост большой. Весь в каких-то лохмотьях. Двигается скачками. Одного взгляда мне хватило, чтобы забиться в угол и просидеть в нём, пока солнце совсем не поднялось.Медленно, осторожно я спустился вниз с чердака. Огляделся и обомлел – комната внизу была разгромлена. Мебель сломана. Посуда вся побита. Дверь нараспашку, висит на одной петле. Нечего сказать, славно порезвился гость.Решил дождаться девяти утра и звонить моему заказчику – рассказывать о происшествии. Заварил пока кофе, вышел на крыльцо. А на соседнем участке в грядках уже копается пожилая женщина. Окликнул её, спросил, не слыхала ли она ночью чего странного? Женщина оглядела меня, приметила косо болтающуюся дверь и велела мне подождать пару минут.Она ушла в свой дом и скоро вернулась с большим мешком – соли, как выяснилось. Велела рассыпать вокруг дачки. Конечно, я её начал расспрашивать, и вот что выяснил – дачи эти построены на месте старого леса. Посёлок как раз в него упирается, но, чтобы освободить участок, много деревьев вырубили. И ходят слухи, что лес тот непростой, что его охраняют духи. И верное средство от них только одно – соль.Как в такое поверить? Да только я же сам своими глазами всё видел. А когда созвонился с моим заказчиком, он даже и не удивился особо. Сказал только не волноваться – мол, приедет к вечеру и побольше соли привезёт. В общем, проработал я неделю там, и больше такого не повторялось. Вот только на улицу после наступления темноты я старался не выходить. И с огромным облегчением вздохнул, когда закончил ремонт и уехал с той дачи.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дача лес стуки существо соль

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