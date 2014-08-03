Темный силуэт

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 09:43

CrackerXDD Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:43 by

На прошлых выходных я решил отдохнуть от серости своей жизни и скатался к Карпатам, благо живу недалеко. Ехал я туда просто так. Я не преследовал целей покататься на лыжах. Мне просто нужна была разрядка.Вечер пятницы. Заранее мной был арендован домик у подножия гор. В спутники ко мне снарядилась моя овчарка Соня. Прежде всего нужно было посетить супермаркет.Накупив всякого рода вкусняшек, я, захваченный радостной идеей о долгожданном отдыхе, помчался на всех парах к месту. Нудная дорога утомила меня, и по приезде я решил сразу уснуть.Домик был немного трухлявый, но в целом очень даже неплохой. На часах было около 10 часов вечера. Не разложив вещи, я рухнул на кровать и начал засыпать. В ноги ко мне легла моя собака.Мой крепкий сон резко оборвал скул моей овчарки. Соня будила меня. Собака она была не из трусливых, и если уж ей стало страшно, то ничего хорошего точно не будет.В домике стояла гробовая тишина. Я же не понимал, что произошло. Каждый шорох казался чем-то таинственным и отчасти - жутковатым. Наконец моя психика не выдержала, и я прикрикнул: "Кто здесь?!". Как ни странно, но ответа не последовало.Сославшись на снег, сошедший с крыши домика, я вновь упал в свои сны. Но тут уже мне стало не до сна. Меня одолевало некое чувство тревоги. Будто за мной кто-то наблюдает. И этот взгляд словно бил мне в спину кулаком. За спиной было окно. Сразу же в голове промелькнули страшные мысли. Но я взял себя в руки и аккуратно обернулся, чтобы не спугнуть незваного гостя. За окном было спокойно. Я свалил всё это на нервы, тем более моя охранница уже сама заснула. Ко мне же сон никак не хотел идти.Так просидев до рассвета, я заварил себе кофе и сел за стол. Мои мысли переплелись, и я не мог обдумать целостную картину этой ночи.- Бред. Откуда тут люди? До ближайшего населенного пункта около 100 километров. Может, у меня просто поехала крыша? Или это всё просто из-за резкой перестановки в жизни? В любом случае, нужно сходить на свежий воздух, - размышлял я вслух.После неплотного завтрака я взял Соню и вышел на прогулку. Красота местных пейзажей поражала моё воображение. За время прогулки из головы ушли все мысли о прошлой ночи. У меня даже приподнялось настроение.Я вернулся домой в 4 часа дня. Дверь оказалась отперта. Вещи были разбросаны повсюду. На мебели были неглубокие царапины. Я пустился в истерику. Ромашковый чай оказался под рукой, я решил успокоиться. Я придумывал глупые отмазки всему происходящему. Не сильно, но всё же мне это помогло. Я привёл домик в порядок и решил себя чем-нибудь занять.Наступил вечер. Я взял книгу и уселся в кресло. Чтение тоже хорошо повлияло на моё настроение.Тьма опустилась на землю. Выпив последнюю кружку чая, я посмотрел на часы. 12 часов - пора спать. Кровать приманила меня, и я опять рухнул в ее объятия. Соня заняла свою прежнюю позицию, и мы стали засыпать.Не прошло и десяти минут, как снова послышались шорохи. На этот раз я спал к окну лицом и мог видеть этого незнакомца. Я увидел в лунном свете чей-то темный силуэт. Его тело было странным. Сломанная шея. Длинные руки. Из-за изморози на окнах его лицо невозможно было разглядеть. И даже если бы было можно, то я бы всё равно отказался. Его резкие движения были неестественными.Вдруг силуэт резко проскользнул куда-то в сторону.На секунду я успокоился. Но одна мысль сразу же растопила всё это спокойствие. Истерика затуманила мой разум, и я забыл запереть дверь. Я был уверен, что существо уже проникло в моё жилище. Соня задёргалась и начала скулить, при этом легонько гавкая. Её вес резко пропал с моих ног. Скуление прекратилось. Он унес ее. С этого момента мне действительно стало страшно. Я один в этой глуши - на пару с неведомым зверем. Одеяло - единственное, что отделяло меня от чудища.Его когти стали царапать спинку кровати. Я стал тихо плакать. Наспех вспомнив какую-то молитву, я начал твердить её. Чудище ещё ближе подошло ко мне. Я читал молитву с неумолимой скоростью. Я открыл глаза и увидел сквозь тонкое одеяло, как зверь занёс свою когтистую лапу над моей головой. Губы же уже рефлекторно твердили молитву. Ещё мгновение и... в глазах потемнело, и я отрубился.Я проснулся уже утром. На дворе было 10 часов утра. Собака как ни в чем не бывало валялась у меня на ногах. Я плюхнулся в тапки и подошёл к окну.Никаких следов на снегу не оказалось. На Соне ни единой царапины. Даже кровать оказалась в целости и сохранности. Но всё же что-то мне казалось странным. Будто что-то изменилось. Я стал оглядывать домик. Мой взгляд окинул комнату, пока я не увидел мелкий клочок бумаги. Он был похож на записку. Развернув её, я обнаружил какое-то послание. Чем-то красным было написано: "Уходи, пока не поздно". Надпись не просохла, и у меня на пальце оказалась капля той красной жидкости. Принюхавшись, я понял, что это кровь. Второго такого предупреждения мне не потребовалось. Я собрал все вещи и вместе с собакой заскочил в машину и убрался прочь.С тех пор меня стали не редко тревожить подобные кошмары. Хотя, может, это вовсе и не сны ?

Ключевые слова: Горы домик зверь силуэт авторская история

Другие, подобные истории: