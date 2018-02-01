Нежданный гость

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:10

JackTheRipper Просмотров: 73 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:10 by

Моё имя Джей. Мне 24 года. Работаю я в офисе. Живу обычной жизнью: зарабатываю немного, жены нет, девушки тоже. Каждый день повторяется. Работа - дом, дом - работа. Свои выходные люблю проводить в полнейшей изоляции от городской суеты. Обычно я выезжаю в свой загородный домик, который расположен в лесу, и провожу все свое время там. Что может быть лучше красивой природы, реки и пения птиц? Ничего.И вот настал тот самый день (как сейчас помню, это было 23 октября, пятница). После своего рабочего дня я быстренько отправился домой в надежде поскорее приехать в свой лесной домик. Собрав дома все свои вещи и подготовившись к двум дням отдыха, я сел в машину и отправился в путь. Примерно в 19:00 я уже был около своего домика. Поставив машину около него, взяв ключи, я открыл дверь и без сил зашел внутрь. Хотелось жутко спать и есть одновременно, но чувство сна было сильнее, чем чувство голода. Я бросил свои вещи на первом этаже и отправился спать на второй этаж. Укутавшись в одеяло, я уснул.К полуночи я проснулся от шума. Как будто внизу что-то скребется. Я подумал, может, зверек какой-то и решил спуститься вниз. На полпути я мертво замер на лестнице. Увиденное потрясло меня. Какое-то существо, подобное человеку, вглядывалось в окно первого этажа, словно что-то выискивая. Моему страху не было предела, но я все же решил спуститься, так как со стороны улицы меня не было видно.Спустившись на второй этаж, мне было намного проще рассмотреть это человекоподобное существо. Высокий рост (около 195-198 см), очень тощее тело, худые вытянутые руки, вместо носа две дырки, глаза были без век с очень маленькими зрачками, острые желтые зубы и морщинистое лицо. От одного его вида становилось все страшнее и страшнее. Я стоял замертво посреди темной комнаты, не понимая, что мне делать.Существо начало перемещаться к двери странными шагами (не такими, как у обычного человека), затем начало сильно бить в дверь, царапать и стучать. Меня охватила паника, я не знал, что мне делать, и просто решил стоять дальше, чтобы оно не заметило меня. На протяжении трех часов в дверь поступали сильные удары, а за улицей были слышны вопли и крики.К 4 утра все прекратилось, я был не уверен, что оно ушло, поэтому просто присел на лестницу и уснул. Наступило утро, я встал и со страхом выбежал во двор. Увидел, что дверь была очень сильно повреждена, забор разломан, были пробиты два колеса на машине. Я решил, что мне нужно срочно сообщить полиции о произошедшем, но связи не было, да и доказательств было тоже мало. Мне ничего не пришло на ум, как остаться в доме и все же снять то, что я видел прошлой ночью. Я установил мобильный телефон под машину, включил режим видео и закрыл входную дверь. Залез на чердак, разложил там спальный мешок и принялся ждать ночь...Вот уже полночь. Смотря в окно на чердаке, я увидел существо, бегущее на четвереньках к моему дому. Я отошел от окна и просто сидел в доме тихо. Первые два часа слышались те же самые удары в дверь, вопли, крики, но затем все успокоилось. На мгновение я подумал, что все кончено, но как же я ошибался!Я услышал шаги внутри дома и понял, что оно здесь, оно ищет меня. Я тихо прилег на спальный мешок и начал молиться в надежде на то, что оно просто уйдет. Вопли и крики раздавались по всему дому, и были слышны сильные удары от его тощих рук. В конечном итоге от усталости я уснул.Проснувшись, с огромным страхом я спустился с чердака и увидел то, что произошло с домом в эту ночь. Все было разбито, мебель валялась, разломанная на полу, вещи были раскиданы и разорваны, дверь была выбита вместе с петлями. Быстро забрав все необходимое, я вышел на улицу и побежал в сторону трассы. Добежав, поймал попутку и с горем пополам добрался до родного города. Зайдя домой и выспавшись, пересмотрев запись с телефона несколько раз, я видел, с какой жадностью оно пыталось проникнуть внутрь и с какой ненавистью выбегало обратно.Через два дня я отправился в полицию и предоставил видеозапись. На следующий день полицейские все осмотрели около дома и внутри, но так и ничего не нашли. В тот лес я больше не возвращался, но знаю, что оно все еще ждет меня.

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