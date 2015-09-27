Мистика. Послушано — 2

зелёное яблочко Просмотров: 93 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 16:14 by

Приехал со смены поздно ночью, решил перекусить перед сном. На кухню, как всегда, прибежала кошка, чтобы клянчить еду. Ну, я кинул ей пару кусочков и пошёл спать. А утром мать сказала, что кошка наша умерла накануне вечером, часов за пять-шесть до моего прихода. Она её завернула в полотенце, положила в коробку и оставила на балконе. А та колбаса на кухне так и осталась лежать нетронутой на полу, и неясно, кому я её бросал…2020-01-24 13:20#122458 МистикаОднажды я попал под ливень, промок ужасно. Знакомая девушка, которую встретил по дороге, предложила зайти к ней. Она художница. В гостях я обнаружил портрет моего мертвого брата, который висел у нее на стене. Но они не были знакомы…2020-01-22 21:20#122421 МистикаНе знаю, откуда взялась эта уверенность, но я абсолютно точно знаю, что люди, умирающие в один день, радостно встречаются, поздравляют друг друга, пожимают руки и идут дальше вместе навстречу неизведанному. Так, простой слесарь может увидеть знаменитость и пообщаться с ней.2020-01-22 08:40#122359 МистикаУмерла моя бабушка по маминой линии от рака. Похоронили ее. На следующий день нужно обязательно было прийти на кладбище до полудня — традиция такая. Я малая была и тогда не понимала, что значит "бабушки нет". Мама говорит, что мы поздно встали и долго собирались. В итоге время уже давно за полдень перевалило. Часа в четыре мы собираемся выходить. Все уже вышли из квартиры, мама только шнурки завязывает, как вдруг раздается телефонный звонок. Она в спешке поднимает трубку, и голос бабушки говорит ей: "Ну что вы там так долго?" — и кладет трубку. Мама говорит, что ей тогда было так страшно, что она чуть сознание не потеряла, но никому не сказала. Мы маленькие были, а папа в такое не верит.2020-01-20 22:00#122224 МистикаОднажды вечером, гуляя с парнем, решили пофоткаться. Казалось бы, ничего необычного - я встала под светящейся вывеской посреди дороги, а он сделал фото. Но с тех пор уже лет пять я не хожу под этой светящейся хренью. А всё потому, что на фотографии меня не оказалось!2020-01-18 10:00#122126 МистикаБудучи в подростковом возрасте, гуляла с друзьями. Сидели на скамейке, болтали. Подходит женщина слегка подвыпившая, села рядом, никому не мешает, слушает наш подростковый бред и выдает: "Ты (указывает на друга) рано женишься. Уведешь девчонку у друга и поплатишься за это. Ты (указывает на подругу) будешь получать дорогие подарки и много внимания от богатых мужчин, но замуж выйдешь за обычного парня. Ты (указывает на меня) самая счастливая. Двое мужчин любить будут очень сильно. На брюнета обрати внимание. Большое счастье ждет, но к нему путь нелегкий. А ты (указывает на мою сестру) обычная баба". Встала и ушла. Мы посмеялись, забыли все. Спустя несколько лет вспомнили ее. Друг действительно увел девчонку, женился и разошелся с ней спустя время (она загуляла); подруга за 1-2 недели отменила свадьбу с богатым парнем, так как познакомилась с другим. Спустя время вышла замуж за него. У меня жизнь сложная была. Вышла замуж за брюнета, потом развелась. Поддержки и помощи от родных не было, упрекали, унижали, издевались и родители, и сестра. Думала руки наложить, но дети мои меня держали. Через некоторое время познакомилась с мужчиной, переехала с детьми к нему. Замужем, ждем общего ребенка. Оба работаем, в деньгах не нуждаемся, муж любит безумно, на руках носит, все делает для нас. Путешествуем, осуществили мою детскую мечту, купили собаку, завтраки муж приносит в постель каждые мои выходные. Безмерно счастлива. А сестра не замужем и никогда не была, детей нет, живет с родителями. Кто к нам приходил в теле подвыпивший женщины много лет назад, не знаем. Может, у нее дар какой. Вспоминаю и не страшно. Просто спасибо.2020-01-16 11:00#122010 МистикаНаверное, я ведьма. Убирала в свой выходной в комнате и нашла "заначку" моего парня: диски с играми, которые меня бесят, и которые он втихую себе покупает. И на всю комнату со злости сказала: "Чтоб ты обосрался!"Тут вечером мой любимый звонит с тревогой в голосе и говорит: "Ты только не волнуйся, со мной всё в порядке, мне нужна чистая одежда, приезжай туда-то". Я думала, что его машина сбила или что, перепугалась очень. Оказалось, ехал он в автобусе, очень какать захотелось, думал, что дотерпит до дома. За пару остановок у него, как он сам мне рассказал, "жопа раскрылась, и потекло". Он выбежал из автобуса и побежал в ближайшие кусты, где я его и нашла всего в говне и голого. А он у меня такой интеллигент! Самый страшный день его жизни, говорит.А я теперь только начальнице своей желаю такого, но пока что-то не работает заклинание :)2020-01-14 00:20#121969 МистикаНедавно в компании сцепилась с одним чуваком. Спорили про жизнь, смерть, судьбу, я доказывала, что от судьбы не уйти, он доказывал обратное. В итоге он психанул и ушёл, а я крикнула ему вслед: "Помни, что Аннушка уже разлила масло". Через пару часов этот тип поскользнулся и попал под автобус. Благо не умер. Теперь половина друзей со мной не общается, так как считают, что я ведьма.2020-01-13 10:40#121955 МистикаВывезли нас в детстве родители в лес за малиной. Собираем втроем вокруг куста, родители в пяти метрах. Вдруг слышим вопрос: "Как на дорогу выйти?" Стоит парень, длинные немытые волосы, рваная одежда, улыбается. Сейчас понимаю, что выглядел как из другого века. Мы ответили, захихикали, поворачиваемся, а он беззвучно исчез. Лес хорошо проглядывался, а родители его не видели и не слышали. Странник из прошлого.2020-01-12 23:20#121895 МистикаОднажды, когда еще училась в школе, ехала с двумя одноклассницами в электричке. К нам подсела странная бабушка: у нее были глаза разного цвета. Подсела и говорит первой однокласснице: "Ты рано замуж выйдешь, счастлива в браке будешь". Второй говорит: "Ты свою любовь долго ждать будешь". А мне сказала: "У тебя два брака будут и оба несчастливые". И ушла. Сейчас нам по двадцать семь. Первая одноклассница вышла замуж раньше всех за парня, с которым со школы встречалась, вторая до сих пор одинока. А у меня за спиной один развод. Я в мистику не верю, но как-то жутковато.2020-01-11 20:40#121829 МистикаСколько себя помню, с детства в темноте, не зависимо от времени суток, к примеру, днем, но в темном помещении, приподнимая взгляд немного кверху, вижу два желто-зеленых кошачьих глаза. Они блеснут на секунду и пропадут, и снова сверкнут и пропадут. Со временем я уже привык и склонился к физиологии глаз и бокового зрения, но в 23 года экстрасенс сказала, что за мной кто-то наблюдает, хорошо это или плохо, она не знает. Сейчас мне 35, и я до сих пор их вижу.2020-01-10 16:00#121740 МистикаМоя прабабушка умерла, когда мне было 6 лет (попала под поезд). У прабабушки был на кухне стульчик - старый такой, дряхлый, ужасно скрипучий. Выкинуть бы давно пора, ан нет, очень она его любила, всегда сидела на нем. После ее смерти с кухни доносились скрипы от этого стула... Однажды моя бабушка не выдержала и сказала: "Мама, если это ты, поскрипи еще…" Тут же стул проскрипел два раза и все. Больше ничего подобного мы не слышали. Было очень-очень жутко, до сих пор помню наш страх...2020-01-08 20:00#121666 МистикаСлучилось это 30 лет назад. Отдыхали с двоюродной сестрой и ее компанией на речке. Я решила "рисануться" и переплыть в общем-то неширокую речку. Когда до противоположного берега оставалось метров 30, я с ужасом осознала, что не сдюжу. Уже в глазах потемнело, и последнее, что я помню, что до берега еще далеко. Очнулась я на берегу, метров 10 от кромки воды, яркий слепящий солнечный свет и тишина. Полное отсутствие звуков, а также моих следов, указывающих, что я вышла из воды и плюхнулась на песок. Вообще никаких следов. А на противоположном берегу я могла четко видеть свою сестру и ее друзей. Изрядно отдохнув, я смогла без происшествий добраться назад. Как же я была удивлена, когда сестра стала бранить меня, что я просто исчезла, они меня звали, и куда я делась, они меня потеряли. Как можно было мне не слышать людей, которые меня звали, а им меня не видеть, ведь я всегда была в поле их зрения. До сих пор кажется, что я побывала в другом измерении и чудом вернулась оттуда.2020-01-07 12:20#121626 МистикаКрещение, поздняя ночь, сидим и культурно отдыхаем у родственников в деревне. Я вышел перекурить, мороз -30. Из соседнего дома выходит мужик в лёгком свитерке и трениках, говорит: «Помню тебя, маленький тут ещё бегал», — и пошёл дальше по улице. Захожу в дом, рассказываю про соседа, а мне в ответ: «Так он в том году повесился примерно в этих числах». Не придал значения, мало ли кто другой. Утром уехали домой в город. Вечер, звонит тётка: «В том доме женщина повесилась». Считаем, что за женой приходил.Авторы неизвестны.

Ключевые слова: Мистика предсказание проклятия странные совпадения

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