Вечная странница

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 628 Комментарии: 9 +15 Сегодня, 07:50 by

Я спрашивала свою бабушку, которой уже было за шестьдесят, сколько страннице лет. Она ответила, что Марьюшке, наверное, сто или больше — потому что, когда она в молодости впервые встретила странницу, та уже была пожилой.Из рассказов бабушки мне известно, что Марьюшку все знали только по имени. Свою фамилию и отчество она никогда никому не называла, о родственниках тоже ничего не сообщала. Своего дома у нее не было, она ходила по деревням. Но ее везде ждали, считалось, что приютить Марьюшку на несколько дней (а надолго она ни у кого не останавливалась) — к благоденствию в доме.Марьюшка была провидицей: предсказывала погоду точнее синоптиков, указывала, где искать потерявшийся скот, в какой лес нынче сходить за грибами, а в какой — за ягодами. О хороших событиях говорила прямо, о плохих только намеками или вообще помалкивала. Она была в курсе всех новостей в округе.Расскажу о трех предвидениях Марьюшки.В начале 1960-х годов напротив бабушкиного дома жила семья. В ней уже было два сына, и недавно родился третий. Как-то бабушка с Марьюшкой пили чай из самовара, поглядывали в окно на соседний двор, а там средний малыш, Вовочка, играл с собакой. Бабушка говорит:-У Зинки третий сын родился… Что-то в деревне опять пареньков много на свет появляется, не к войне ли?Марьюшка нараспев ответила:— Этот до армии не доживет, умрет от воды.Бабушка не стала переспрашивать — когда кто-то пытался уточнить предсказание Марьюшки, та замыкалась, а то и вовсе отнекивалась: мол, ничего такого не говорила. Но Вовиной матери о словах провидицы сказала.Мальчику запретили приближаться к любым водоемам, отец отказывался брать его на рыбалку, даже к колодцу за водой Вова не ходил ни разу. В канун его восемнадцатилетия старший брат вернулся из армии. Для семейного праздника отец зарезал овцу. Зина сделала жаркое. Вечером семья села за стол, а жаркое жирное, сочное, ароматное, только-только из печи. Владимир после очередной ложки вдруг поперхнулся, закашлялся, черпнул ковшиком студеной воды из ведра и запил. Горло моментально перехватило застывшим жиром, и юноша задохнулся… Ему ничем не смогли помочь.1965 год. В семье другой бабушкиной соседки жила девушка Галя, она работала почтальонкой, разносила корреспонденцию и пенсии. Начальство заставляло ее попутно распространять лотерейные билеты.Марьюшка снова гостила у бабушки. Галя принесла той пенсию и уговаривает:-Теть Оль, ну купи билетик, ведь еще ни разу не брала! Бабушка отмахивается:— Да ты что! 30 копеек! Не буду попусту деньги тратить, лучше хлеба куплю.Бабушкина совхозная пенсия была всего 18 рублей, потом, гораздо позже, ее подняли до 30 рублей.Марьюшка из другой комнаты советует:— Купи, Ольга, билет, выручи Галочку! Тут уж бабушка сдалась, купила билет и бросила его в кухонный ящик, где хранились ложки и вилки. Прошло полгода, бабушка про билет совсем забыла. Она надумала отправить моему отцу посылку с деревенскими гостинцами, полезла в ящик за химическим карандашом и наткнулась на билет. Решила заодно взять его на почту, проверить на всякий случай.Сотрудницы почты посмотрели в таблице розыгрышей:— Ну, Ольга, с тебя магарыч! Ты машину выиграла!А бабушка даже не удивилась: ведь советы Марьюшки всегда себя оправдывали. Бабушка заказным письмом отправила билет моему папе, он получил автомобиль — небесно-голубой «Запорожец». В те годы это была всего третья легковушка в большом поселке: «Волга» — у директора шахты, «Шкода» — у парторга и «Запорожец» — у моего папы. Папа был добрым: катал по поселку ребятню, в салон набивалось по 7-8 человек, но было весело!1974 год. Заглянула Марьюшка, поздоровалась, бабушка пригласила ее остановиться у нее. Но странница даже порог не переступила, а выудила из кармана искусственный цветочек с тремя бутончиками-тюльпанчиками и сказала:— В этот раз не обессудь, не останусь, слишком шумно у тебя, народу много. Но вот тебе подарочек.Бабушка удивилась:-Да отчего ж шумно-то? У меня только одна квартирантка Катя живет, и то целый день на работе.Но Марьюшка многозначительно улыбнулась и ушла. Через три дня приехали в гости мы с папой. Маме отпуск не дали, но зато одновременно с нами приехала бабушкина сестра из города.Вечером вижу, как бабушка задумчиво крутит цветочек:-Три бутончика — трое гостей. Так ведь все свои, всех Марьюшка знает… Почему у меня не осталась?А еще через пару дней квартирантка Катя объявляет нам, что выходит замуж. Начались предсвадебные хлопоты, через неделю приехали Катины родственники и подружки, и действительно в доме стало людно и шумно.Моя бабушка умерла в 2004 году. Через несколько лет мы ездили в деревню проведать бабушкин дом. Разговорилась на дороге с соседкой, и вдруг мимо нас прошла старушка с тросточкой и узелком в приметную красно-серую клеточку с серебристой ниткой-люрексом. Я когда-то такой платок подарила бабушке, но она сразу предупредила:— Слишком яркий, носить не буду. Можно, я его Марьюшке передарю?Я тогда ответила, что она вольна поступать с платком как ей заблагорассудится.Я спросила у соседки, не Марьюшка ли прошла мимо, та утвердительно закивала:— Она, она! Все еще бродит по деревням.Я очень удивилась. Получается, что Марьюшке около 130 лет? Или моя бабушка в свое время сильно ошиблась в оценке ее возраста, или она — вечная странница!Автор - не указан.

Ключевые слова: Марьюшка провидица предвидения странница

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