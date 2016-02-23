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Истории из жизни

Есть ли тут мистика?

Моя мама, 1960 года рождения, однажды в юности увидела по телевизору такую вещь: в прямом эфире шел какой-то концерт, на сцену вышла певица Валентина Толкунова, Царство ей небесное ныне. Она сказала следующие слова: "Дорогие друзья, у нас со Львом Лещенко недавно родился сын Коленька. И ему я хочу посвятить свою новую песню". И спела песню "Носики-курносики сопят", может, кто-то помнит ее.
Мама моя была на тот момент в комнате одна, без взрослых, потому побежала во двор (дело было в частном доме) сообщить старшим радостную новость: Толкунова, оказывается, жена Лещенко! И у них родился сын! Всех это, конечно же, заинтересовало.

Но дело в том, что в дальнейшем эта информация нигде не подтверждалась, сегодня в Интернете даже о романе этих двух артистов говорится, как о выдумке, тем более речи нет о каких-то последствиях. Сын Толкуновой - Николай - носит отчество Юрьевич и фамилию Папоров - по ее мужу.

Я почти уверена, что тут нет никакой мистики, и вся компрометирующая информация была просто изъята кем надо, чтобы не бросать тень на двух народных артистов. Опрометчивое заявление Толкуновой было сделано в нашей реальности, но кто-то главный решил, что она его сделала зря, и принял меры. Роман и Коленька - это личное дело двух взрослых людей, тем более что Толкуновой уже нет на этом свете и говорить тут не о чем.
Но я хочу найти кого-нибудь, кто слышал то же самое, что и моя мама! Если такой не найдется, поверю в параллельные миры в данном конкретном случае.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:35 by FromSiberiaПросмотров: 758Комментарии: 18
+18

Ключевые слова: Телевизор роман параллельная реальность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:36
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3265|0)
Публикаций: 354
Комментариев: 1 926
Почитайте тут на сайте истории "Ложные воспоминания из детства", в которых дети отчетливо помнят то, чего, по идее, быть не могло.

Но, скорей всего, тайну личной жизни якобы "друзей" просто вырезали из эфира.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Калина74
Сегодня, 02:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 498
Потрясающе! Песенку помню, все мамочки на неё умилялись... Верю, что ваша мама слышала то, что слышала. Сама я была слишком юна, чтобы интересоваться такими вопросами или слушать предисловия к выступлениям - было не интересно. Но кабы такое проскочило, наверное, всё-таки об этом заговорили бы... А так... Кто его знает? Или параллельная реальность, или Валентина, светлая ей память, действительно ляпнула на радостях то, чего не надо было. Тогда же был культ образцовой семьи и все публичные (и не публичные) очень оберегали свою репутацию - пока не пришли "лихие девяностые" ))) Но информация очень любопытная, спасибо!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#3 написал: OlgaFF
Сегодня, 02:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 253
Вполне это и могло быть. Например, концерт в прямом эфире и Толкунова, бац, и ляпнула. А, потом это вырезали и негде больше не показывали.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#4 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 756
Ой, я хоть и не 60-го года рождения, но хорошо помню Толкунову. Даже помню, как она взахлёб рассказывала про своего Коленьку на одном из "Голубых огоньков". Про то, что он сын Лещенко - первый раз слышу. Это, наверное, и правда либо ложные воспоминания из детства, либо...
А знаете, у меня тоже такое один раз было. Вышел знаменитый фильм "Ирония судьбы". И через какое-то время в эфире идёт "Музыкальный киоск", и там его ведущая Элеонора Беляева и говорит: "А теперь я стану для вас, дорогие зрители, исполнителем!" И пустили ролик, где Надя поёт "По улице моей". У меня отвалилась челюсть, что называется. Ведь всем давно известно, что это всё поёт Пугачёва!
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#5 написал: Tengu
Сегодня, 07:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 650
У меня мама так услышала по радио, что Горбачев стал генсеком. Я эту историю тут даже рассказывала, она достаточно странная. С ней вместе эту передачу слушала целая палата женщин (дело было незадолго до моего рождения). Так вот они ей все потом сказали, что она ослышалась, и про Горбачева говорили что-то совсем другое. Еще удивились ее словам - а она заявила что-то типа: "Как интересно, Горбачев - генсек, все изменится, а нашим детям жить в этой стране...". Прикол в том, что генсеком он действительно стал, но в следующем году. И страна изменилась. Однако в конце 1984-го года политические перемены, думаю, уже назревали - витали в воздухе, готовились, просто в эфир не утекали. Мне кажется, она их... словила. Может, и тут так же - человек говорит одно, а ты слышишь другое... то, о чем он молчит.

Но вообще-то это может быть и банальная ослышка.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: Элиния
Сегодня, 07:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 150
Цитата: OlgaFF
концерт в прямом эфире и Толкунова, бац, и ляпнула. А, потом это вырезали

возможно и правда прямой эфир был, сейчас концов не найдешь.
Зарегистрирован: 5.05.2017
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:16
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1257|0)
Публикаций: 502
Комментариев: 5 148
Плюс!++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#8 написал: Белая Королева
Сегодня, 08:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 440
А я вот 1970 года рождения. И точно знаю, что все прямые эфиры регламентировались. Заранее отрабатывался весь текст, чтобы не было накладок. Сказанное на всю страну неправильное слово могло иметь не приятные последствия, начиная от лишения премий до более серьезных. Сама однажды вела небольшой тематический цикл передач на радио и получала инструктаж, что сказать и в какой интонации сказать. Вся эта якобы не принужденная беседа тщательно репетировалась. Это Вам не сейчас! Это была большая ответственность. И не забывайте про цензуру, которая существовала вплоть до 90-х... Я не представляю, чтобы опытный артист мог себе позволить брякнуть лишнее.
Возможно это была параллельная реальность или яснослышание.
Зарегистрирован: 11.06.2012
 
#9 написал: Белая Королева
Сегодня, 08:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 440
А я вот думаю: а не 1-го апреля эфир случайно был? blush
Зарегистрирован: 11.06.2012
 
#10 написал: kas11
Сегодня, 08:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (787|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 261
слишком громкое по тем временам заявление.... интересно,лещенко знает об этом ? плюс
Зарегистрирован: 16.03.2013
#11 написал: ELEMAT
Сегодня, 09:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 756
Цитата: Белая Королева
Вся эта якобы не принужденная беседа тщательно репетировалась. Это Вам не сейчас! Это была большая ответственность

Не, бывали и там накладки, серьёзно Вам говорю! Вот в том же "Голубом огоньке", про который я упомянула выше, Толкунова несколько раз начинала: "А вот мой Коленька...", и её перебивали сидящие за столиком. Я прямо переживала за неё даже: ну как так можно - не дадут сказать!
А один раз вообще "комедия" была. Шёл концерт, кто-то там спел, и камеру перевели на красивую вазу с цветами. И тут вдруг чья-то рука резко цапает эти цветы из вазы!? Это сейчас смешно, а тогда у всех, сидящих перед телевизорами, открылись рты ))
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#12 написал: FromSiberia
Сегодня, 09:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 290
Цитата: Tengu
У меня мама так услышала по радио, что Горбачев стал генсеком. Я эту историю тут даже рассказывала, она достаточно странная. С ней вместе эту передачу слушала целая палата женщин (дело было незадолго до моего рождения). Так вот они ей все потом сказали, что она ослышалась, и про Горбачева говорили что-то совсем другое. Еще удивились ее словам - а она заявила что-то типа: "Как интересно, Горбачев - генсек, все изменится, а нашим детям жить в этой стране...". Прикол в том, что генсеком он действительно стал, но в следующем году. И страна изменилась. Однако в конце 1984-го года политические перемены, думаю, уже назревали - витали в воздухе, готовились, просто в эфир не утекали. Мне кажется, она их... словила. Может, и тут так же - человек говорит одно, а ты слышишь другое... то, о чем он молчит.

Но вообще-то это может быть и банальная ослышка.

Мне понравилось... "ты слышишь то, о чем он молчит..." Это красиво! А вот ослышка вряд ли, мы уже думали об этом. Если бы Толкунова говорила о своем официальном муже, перепутать фамилии Папоров и Лещенко на слух едва ли было бы возможно...

Цитата: Белая Королева
А я вот 1970 года рождения. И точно знаю, что все прямые эфиры регламентировались. Заранее отрабатывался весь текст, чтобы не было накладок. Сказанное на всю страну неправильное слово могло иметь не приятные последствия, начиная от лишения премий до более серьезных. Сама однажды вела небольшой тематический цикл передач на радио и получала инструктаж, что сказать и в какой интонации сказать. Вся эта якобы не принужденная беседа тщательно репетировалась. Это Вам не сейчас! Это была большая ответственность. И не забывайте про цензуру, которая существовала вплоть до 90-х... Я не представляю, чтобы опытный артист мог себе позволить брякнуть лишнее.
Возможно это была параллельная реальность или яснослышание.

Но если вот решилась Валентина Васильевна на такой отчаянный поступок: нарушить регламент, невзирая на последствия? Женщина есть женщина, даже такая публичная персона прежде всего человек... Я помню, как Алла Борисовна Пугачева рассказывала, что ее война с идеологами и цензорами в какой-то момент достигла апогея, было ощущение, что ей не дадут спокойно выступать. Так она купила себе для концерта платье на пуговичках и планировала раздеться в прямом эфире: так сказать, уйти красиво)))))) Обошлось без этого, но ведь можно было, значит, нарушить регламент, если очень хотелось))) А для Валентины Толкуновой могло и не быть последствий, все-таки она была очень популярна. Просто концы в воду, и все...
Или же все действительно сложнее...

Цитата: Белая Королева
А я вот думаю: а не 1-го апреля эфир случайно был? blush


Вот это для тех лет точно фантастика, я думаю...

Цитата: Lynx
Почитайте тут на сайте истории "Ложные воспоминания из детства", в которых дети отчетливо помнят то, чего, по идее, быть не могло.

Но, скорей всего, тайну личной жизни якобы "друзей" просто вырезали из эфира.

Маме было лет 16-17 на тот момент, для ложных детских воспоминаний, наверное, уже поздновато...
Зарегистрирован: 15.07.2015
#13 написал: FromSiberia
Сегодня, 11:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 290
Цитата: ELEMAT
Цитата: Белая Королева
Вся эта якобы не принужденная беседа тщательно репетировалась. Это Вам не сейчас! Это была большая ответственность

Не, бывали и там накладки, серьёзно Вам говорю! Вот в том же "Голубом огоньке", про который я упомянула выше, Толкунова несколько раз начинала: "А вот мой Коленька...", и её перебивали сидящие за столиком. Я прямо переживала за неё даже: ну как так можно - не дадут сказать!
А один раз вообще "комедия" была. Шёл концерт, кто-то там спел, и камеру перевели на красивую вазу с цветами. И тут вдруг чья-то рука резко цапает эти цветы из вазы!? Это сейчас смешно, а тогда у всех, сидящих перед телевизорами, открылись рты ))

Вот. кстати, а почему Валентину Васильевну перебивали? Может, боялись, что она опять ляпнет на всю страну что-нибудь этакое? А у Голубых огоньков аудитория широкая была... не спишешь же на то, что всему Союзу послышалось)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
#14 написал: Долгопят
Сегодня, 11:42
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 297
Удивительный случай! Ничего подобного не слышала.Специально посмотрела фото мужа , сына и Льва .Сын похож на штатного отца, на указанного артиста нет. Может быть Валентина оговорилась, имела ввиду,что у Валерьяныча тоже ребенок родился- синхронно.Бывает так, не сформулируешь четко мысль, люди удивляются потом.
Но история занятная и приятная для памяти. Спасибо за путешествие в детство. Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#15 написал: FromSiberia
Сегодня, 11:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 290
Цитата: Долгопят
Удивительный случай! Ничего подобного не слышала.Специально посмотрела фото мужа , сына и Льва .Сын похож на штатного отца, на указанного артиста нет. Может быть Валентина оговорилась, имела ввиду,что у Валерьяныча тоже ребенок родился- синхронно.Бывает так, не сформулируешь четко мысль, люди удивляются потом.
Но история занятная и приятная для памяти. Спасибо за путешествие в детство. Плюс!

А мне вот как раз кажется, что он похож на Лещенко))) А официальных детей, кстати, нет у Льва Валерьяновича...
Зарегистрирован: 15.07.2015
#16 написал: Долгопят
Сегодня, 12:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 297
relaxed Ну так то с натяжечкой и я на Льва Валерьяновича похожа.Я специально нашла фоки, где они примерно в одном возрасте. овал лица, "посадка" глаз форма и длина носа-все папино.Лева более миловидный, кругленький, нос аккуратный , бодбородок "мягче"



Посмотрите- соотношение носа и верхней губы.
Лишний раз убедилась -на сколько Толкунова красивая и нежная, светлая ей память.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#17 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 290
А мне продолжает казаться... Впрочем, это неважно, на самом деле. Важно другое: слышал ли кто-то еще эти ее слова? Вот что я хочу выяснить))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
#18 написал: Talisha
Сегодня, 13:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1265|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 578
Или ослышалась, или хапнула инфу из информационного поля
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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