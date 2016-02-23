Есть ли тут мистика?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

FromSiberia Просмотров: 758 Комментарии: 18 +18 Сегодня, 02:35 by

Моя мама, 1960 года рождения, однажды в юности увидела по телевизору такую вещь: в прямом эфире шел какой-то концерт, на сцену вышла певица Валентина Толкунова, Царство ей небесное ныне. Она сказала следующие слова: "Дорогие друзья, у нас со Львом Лещенко недавно родился сын Коленька. И ему я хочу посвятить свою новую песню". И спела песню "Носики-курносики сопят", может, кто-то помнит ее.Мама моя была на тот момент в комнате одна, без взрослых, потому побежала во двор (дело было в частном доме) сообщить старшим радостную новость: Толкунова, оказывается, жена Лещенко! И у них родился сын! Всех это, конечно же, заинтересовало.Но дело в том, что в дальнейшем эта информация нигде не подтверждалась, сегодня в Интернете даже о романе этих двух артистов говорится, как о выдумке, тем более речи нет о каких-то последствиях. Сын Толкуновой - Николай - носит отчество Юрьевич и фамилию Папоров - по ее мужу.Я почти уверена, что тут нет никакой мистики, и вся компрометирующая информация была просто изъята кем надо, чтобы не бросать тень на двух народных артистов. Опрометчивое заявление Толкуновой было сделано в нашей реальности, но кто-то главный решил, что она его сделала зря, и принял меры. Роман и Коленька - это личное дело двух взрослых людей, тем более что Толкуновой уже нет на этом свете и говорить тут не о чем.Но я хочу найти кого-нибудь, кто слышал то же самое, что и моя мама! Если такой не найдется, поверю в параллельные миры в данном конкретном случае.

Ключевые слова: Телевизор роман параллельная реальность авторская история

Другие, подобные истории: