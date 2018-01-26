Из рассказов моей бабушки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 1 373 Комментарии: 6 +21 Вчера, 07:11 by

«Лесная баба»В детстве я постоянно просила бабушку рассказать о том, как они жили раньше. Некоторые истории запомнились на всю жизнь. Вот одна из них.Бабушке было года 4 (это примерно 1902 год), она была самая младшая в семье. Отец и старшие братья, и сестры, были в поле, а бабушка с матерью были дома одни. Бабушка сидела на подоконнике, открылась дверь (тогда не было никаких замков), и вошла женщина огромного роста (голова доставала до потолка). Она была одета в старый драный сарафан. На руках был замотанный в тряпье ребенок и, кажется, рядом еще ребенок лет 12 на вид. Говорить она не могла, только мычала. Мать дала ей кусок хлеба, и они ушли. Бабушка всегда, когда рассказывала про нее, называла лесной бабой, говорила, что они живут в лесу. Там, в лесах, встречались ямы, выстланные ветками. И еще она называла ее Вирь-ава (вернее произносила слова слитно — «Вирява», и потом, когда видела высокую крупную женщину, говорила: «Ну как Вирява»). Вирь-ава в переводе с мордовского — лесная мать. Считается лесным божеством, но есть версии, что так называли женских особей снежного человека. Потом я читала, что, в рассказах очевидцев, иногда они были одеты в человеческую одежду, только, в основном, в старую и рваную, и кое-как. А может, это была помесь человека и йети.И еще бабушка рассказывала, что однажды мужики в пруду поймали чертенка. А уж на кого похож реликтовый гоминид! Что потом с ним стало — неизвестно, да, впрочем, понятно — бедный малыш!И еще рассказ. Прямо перед Великой отечественной войной, на ночном небе было видение: огромная фигура солдата, лежащего навзничь. Было понятно, что он мертвый. Около его руки лежал ковшик, из которого пролилась вода. Бабушка рассказывала, что женщины начали плакать, потому что поняли — опять будет война.Автор - Ольга.

Ключевые слова: История из жизни бабушка война женщина

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