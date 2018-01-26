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Истории из жизни

Из рассказов моей бабушки

«Лесная баба»

В детстве я постоянно просила бабушку рассказать о том, как они жили раньше. Некоторые истории запомнились на всю жизнь. Вот одна из них.

Бабушке было года 4 (это примерно 1902 год), она была самая младшая в семье. Отец и старшие братья, и сестры, были в поле, а бабушка с матерью были дома одни. Бабушка сидела на подоконнике, открылась дверь (тогда не было никаких замков), и вошла женщина огромного роста (голова доставала до потолка). Она была одета в старый драный сарафан. На руках был замотанный в тряпье ребенок и, кажется, рядом еще ребенок лет 12 на вид. Говорить она не могла, только мычала. Мать дала ей кусок хлеба, и они ушли. Бабушка всегда, когда рассказывала про нее, называла лесной бабой, говорила, что они живут в лесу. Там, в лесах, встречались ямы, выстланные ветками. И еще она называла ее Вирь-ава (вернее произносила слова слитно — «Вирява», и потом, когда видела высокую крупную женщину, говорила: «Ну как Вирява»). Вирь-ава в переводе с мордовского — лесная мать. Считается лесным божеством, но есть версии, что так называли женских особей снежного человека. Потом я читала, что, в рассказах очевидцев, иногда они были одеты в человеческую одежду, только, в основном, в старую и рваную, и кое-как. А может, это была помесь человека и йети.

И еще бабушка рассказывала, что однажды мужики в пруду поймали чертенка. А уж на кого похож реликтовый гоминид! Что потом с ним стало — неизвестно, да, впрочем, понятно — бедный малыш!

И еще рассказ. Прямо перед Великой отечественной войной, на ночном небе было видение: огромная фигура солдата, лежащего навзничь. Было понятно, что он мертвый. Около его руки лежал ковшик, из которого пролилась вода. Бабушка рассказывала, что женщины начали плакать, потому что поняли — опять будет война.

Автор - Ольга.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 07:11 by Marion PhaunaПросмотров: 1 373Комментарии: 6
+21

Ключевые слова: История из жизни бабушка война женщина

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 08:36
+1
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Публикаций: 8
Комментариев: 1 083
А мне понравилось +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 10:20
0
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Комментариев: 684
Негде жить, жила в землянке женщина. Вторая история напомнила про гуманойда Алешеньку - Кыштымский карлик. Про солдата в небе, знак, но я прям его представил. У меня он волшебного золотистого цвета, весь переливался в лучах луны и звезд:-) Фантазия разыгралась. Хорошие рассказы.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:13
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Люблю такие неказистые рассказики.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: marzzz
Вчера, 11:35
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Кратко, но ёмко, содержательно. И хочется головой покивать: "Да-да, было, точно слышала!".
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Ksenya078
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Интересные рассказики. Слово понравилось "Вирява", интересно, как дальше сложилась ее судьба и детей. Перед началом Великой Отечественной есть (были) очевидцы, что видели разные знамения на небе (читала во всяких газетах, показывали по тв). Например, видели на небе Богородицу или светящие кресты, при чем много, словно усеяно было. Спасибо,плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#6 написал: Reiana Flaim
Вчера, 22:46
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Цитата: Ksenya078
Интересные рассказики. Слово понравилось "Вирява", интересно, как дальше сложилась ее судьба и детей. Перед началом Великой Отечественной есть (были) очевидцы, что видели разные знамения на небе (читала во всяких газетах, показывали по тв). Например, видели на небе Богородицу или светящие кресты, при чем много, словно усеяно было. Спасибо,плюс,+.

Кресты видеть к множеству смертей.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
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