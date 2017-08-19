К нам приходил умерший хозяин дома

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:50

Helldog Просмотров: 295 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 14:50 by

Мои родители давно хотели забрать бабушку (папину маму) к себе, но она не хотела жить в городской квартире. И вот недавно они нашли за городом недорогой дом для нее, уговорили переехать, так как ей уже нужна помощь, а ездить в село далеко.Бабушка согласилась не сразу, долго прощалась со своим домом, расстроилась, что не может забрать свои вещи, ведь везти это «старье», как выразилась мама, дорого. Решили, что на эти деньги можно купить новую мебель, да и сколько там пожилому человеку нужно вещей? Бабушка взяла только кота, который, к слову сказать, перед этим ушел из дома, видимо, не хотел переезжать в чужие места.И вот бабуля поселилась в новом доме, стала потихоньку привыкать. Но тут исчез ее любимый кот. Долго искали, потом решили, что он пошел домой, ведь много слышали таких случаев, когда коты проходят многие километры, чтобы попасть домой. Но после исчезновения кота в доме начались какие-то посторонние звуки, особенно по ночам, и родители решили, что я должна пожить у бабушки летом, пока каникулы, чтобы ей не было так одиноко и страшно. Я согласилась, так как совсем не боялась и даже не верила в рассказы бабушки, думала, старый человек, может, просто померещилось.В первую ночь все было нормально, а вот на следующую ночь кто-то постучал в окно, да так громко, что мы обе проснулись. Естественно, на улицу не вышли, было очень страшно, слышались и другие странные звуки, так до утра и просидели вдвоем в темноте. Наутро я позвонила родителям и просила их приехать. Те, приехав, пошли к соседям — спросить, кто здесь раньше жил. Оказалось, что жил одинокий старик, у которого никого не было, и только когда он заболел, его определили в дом престарелых.Он не хотел уезжать, плакал, говорил, что хочет умереть дома, но ухаживать за ним лежачим было некому, и его отвезли, можно сказать, насильно. Уезжая, он сказал, что не хочет, чтобы в его доме кто-то жил, пусть так и стоит пустым, но местные власти продали его нам. Решили, что дедушка так нам мстит, он уже умер.Тогда бабушка испекла пирожки, раздала соседям, помянув бывшего хозяина своего дома, и даже попросила маму поставить свечку за упокой его души в церкви. Я не знаю, что помогло, но через два дня вернулся кот, и звуки полностью исчезли. Как так может быть? Неужели после смерти души знают, что делается на этом свете?Автор: Галинка.

Ключевые слова: Дом хозяин кот

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