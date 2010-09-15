Провал во времени

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 20:32

Безумная Ильза Просмотров: 200 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 20:32 by

Это было где-то в середине девяностых годов прошлого столетия. Мне было лет 8-9, не больше. Бабушка собиралась в библиотеку, расположенную в Доме культуры. Там, к слову, работала ее подруга. В этот ДК бабушка взяла с собой меня. В общем, они там с подругой и поболтали, и чаю выпили, и книги (точнее, журналы) бабушка взяла. Собрались домой - пошли к выходу. Так как больше никого в библиотеке не было, подруга бабушки решила нас проводить. Мы дошли уже до дверей: они заболтались, а я решила выйти на улицу. Во дворе ДК я спряталась за ближайшую к дверям колонну, чтобы напугать бабушку, когда та выйдет. Стою, жду. Долго стою, долго жду. В итоге, ждать надоело, зашла я в этот клуб, а там - никого. Я до библиотеки. У бабушкиной подруги чуть глаза не выпали, когда она меня увидела! Она мне сказала, что бабушка меня искала, но не смогла найти и часа три как ушла домой! В общем, они созвонились, бабуля и папа приехали за мной. Мама дома ругалась. Сейчас рассказываю эту историю маме - она не помнит такого вообще! К сожалению, ни бабушки, ни ее подруги, ни папы в живых уже нет. Не у кого спросить. Но я ведь уже большая была, прекрасно помню это...

Ключевые слова: потеря времени мистика в жизни

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