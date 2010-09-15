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Истории из жизни

Провал во времени

Это было где-то в середине девяностых годов прошлого столетия. Мне было лет 8-9, не больше. Бабушка собиралась в библиотеку, расположенную в Доме культуры. Там, к слову, работала ее подруга. В этот ДК бабушка взяла с собой меня. В общем, они там с подругой и поболтали, и чаю выпили, и книги (точнее, журналы) бабушка взяла. Собрались домой - пошли к выходу. Так как больше никого в библиотеке не было, подруга бабушки решила нас проводить. Мы дошли уже до дверей: они заболтались, а я решила выйти на улицу. Во дворе ДК я спряталась за ближайшую к дверям колонну, чтобы напугать бабушку, когда та выйдет. Стою, жду. Долго стою, долго жду. В итоге, ждать надоело, зашла я в этот клуб, а там - никого. Я до библиотеки. У бабушкиной подруги чуть глаза не выпали, когда она меня увидела! Она мне сказала, что бабушка меня искала, но не смогла найти и часа три как ушла домой! В общем, они созвонились, бабуля и папа приехали за мной. Мама дома ругалась. Сейчас рассказываю эту историю маме - она не помнит такого вообще! К сожалению, ни бабушки, ни ее подруги, ни папы в живых уже нет. Не у кого спросить. Но я ведь уже большая была, прекрасно помню это...

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32 by Безумная ИльзаПросмотров: 200Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: потеря времени мистика в жизни

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Комментарии

#1 написал: kisena54
Сегодня, 20:34
+1
Онлайн
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Репутация: (1|0)
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Комментариев: 1 409
Странно, что бабушка так легко ушла домой без вас. Ничего не ставлю.
Зарегистрирован: 15.09.2010
    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:59
+4
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Репутация: (9544|-4)
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Комментариев: 7 003
Цитата: kisena54
Странно, что бабушка так легко ушла домой без вас.

Странно. Можно предположить, что бабушка решила, что внучка уехала домой. И решила искать её уже дома.
А можно предположить, что это всё - ложное воспоминание.
Я плюсану дебютанту
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: conjure one
Сегодня, 21:04
+3
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 972
Момент с бабушкой действительно не очень понятен, почему она ушла без внучки. Но самое главное, что мама ругалась. Бабушке тоже, наверное, попало за недогляд. Плюс всё равно поставлю за атмосферу библиотеки. Да, и как выяснилось, много болтать вредно, может провал во времени образоваться) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: FataMorgana
Сегодня, 21:20
0
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Комментариев: 2 675
Провалы во времени - это дело такое, хитрое... Я вот думаю, что вряд ли бы Автор тогда стала бы ждать бабушку, стоя за колонной, 3 (!) часа. Долго, но не столько. А то что бабушка ушла спустя три часа, искала и не могла найти, может и правда подумала, что внучка ушла домой. Но вот тут странности...
Прятаться так тоже опасно выходит))
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#5 написал: Mina Harker
Сегодня, 21:32
0
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Публикаций: 48
Комментариев: 1 784
Нет,конечно, не стояла девочка 3 часа за колонной. Это в нашем, так сказать, измерении 3 часа прошло. Пропала на время, как сама автор и написала... ++++++++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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