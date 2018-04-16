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Истории из жизни

Кот пришел попрощаться

В моей жизни было несколько необъяснимых ситуаций, расскажу одну из них.
Когда мне было семь лет, мама принесла с улицы маленького котенка, обычного, не породистого, назвали мы его «Матрос», так как он был серый и полосатый.

Кот жил только в квартире, как и все городские коты, на улицу мы его не отпускали. И вот однажды мама пошла выносить мусор и оставила открытой дверь. Это было под вечер, я учила уроки, а вскоре все легли спать, так как Матрос спал всегда в разных местах, иногда даже под ванной, то его пропажу обнаружили только утром, когда он не вышел есть.

Родители сразу предположили, что кот ушел через незакрытую дверь, так как я стала плакать, они пошли его искать, хотя надежды особой не было. Версий было много: его разорвали собаки, он со страха убежал далеко, хотя ему и было уже шесть лет, но выжить на улице он не смог бы. Так и вышло, нашли Матроса возле дома всего израненного, скорее всего коты его подрали, так как собаки не оставили бы от него ничего. Мама пришла сказать мне, а отец остался на улице, вызвал такси, чтобы везти Матроса в ветеринарную клинику. Но не успели мы с мамой обсудить ситуацию, как вернулся папа за коробкой, чтобы похоронить кота.

У меня началась истерика, я хотела пойти попрощаться, но папа не разрешил. Думаю, он не хотел, чтобы я видела Матроса в таком жутком состоянии. Родители ушли хоронить кота, а я упала на кровать и стала рыдать, просить у Матроса прощения, что не уберегла его. У меня была сильная обида на маму, потому что она не закрыла за собой дверь. И тут я почувствовала мягкое пушистое прикосновение к моим ногам и мурлыканье, вскочила, уже подумала, что родители меня разыграли или ошиблись и это был не наш кот, что вот он вернулся, но никого рядом не было. Я стала бегать по квартире, звать его по имени, но чуда не произошло.

Мне никто не поверил, мама сказала, что мне послышалось, что так бывает, если ждешь кого-то, то часто слышится скрип входной двери или звук машины. Но я точно знаю, что мне это не привиделось, я до сих пор чувствую то мягкое прикосновение кошачьей шубки к моим ногам. Может, он приходил попрощаться?

Автор: Ната.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14 by HelldogПросмотров: 247Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: кот смерть прикосновение прощание

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Комментарии

#1 написал: gogatowa
Сегодня, 12:28
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 2
Скорее всего так и есть, котик попрощаться приходил. Вы очень переживали, что не смогли этого сделать, вот он к вам и пришел.
Зарегистрирован: 16.04.2018
#2 написал: Евгеша
Сегодня, 13:01
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Публикаций: 0
Комментариев: 32
Верю,мой тоже приходил. И как-то лежу перед сном,и снова его вспомнила,аж защемило. Сильно стала скучать. Нехорошо стало,хотя уже время много прошло. А потом число вспомнила-это было ровно полгода,как его сбили. Хотя до этого о дате не задумывалась даже. А он напомнил,видимо. И приходил так же попрощаться после этого.
Зарегистрирован: 11.08.2017
#3 написал: Talisha
Сегодня, 15:11
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 720
Именно так, попрощаться пришел...
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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