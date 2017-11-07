Кто здесь?

Nick.Yudin Просмотров: 124 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 00:58 by

Я родился и вырос в Москве, закончил учебу и благополучно съехал от матери в съемную квартиру . В общем, ничего необычного. Устроился на хорошую работу, на жизнь хватало сполна. Так получилось, что через какое-то время мамы не стало. Отец, будучи скотиной, бросил нас и жил давно в другом городе, хоть и платил до 18 лет алименты, общения он почти не поддерживал. Так и жили. В общем, вернулся я в родные стены, и все пошло как по маслу. Повышение на работе, появилась девушка. Жить мы вместе не спешили до свадьбы ,но разговоры частенько заходили об общей жилплощади. Выяснилось, что она как и я хочет жить в собственном доме, подальше от городской суеты. В общем, так и сложилось, что мне подвернулся старенький пошарпаный домик , примерно 50км от МКАДа, да ещё и за небольшую сумму. Все прикинули, денег с продажи квартиры и небольших сбережений должно было хватать на покупку этого дома и капитальный ремонт. В начале зимы провернул сделку и уехал в этот дом, в планах было быстро отстреляться с ремонтом, но не тут-то было. По началу все было хорошо, а уже где-то к середине ремонта стало происходить что-то странное.В коридоре между комнатами стояли датчики движения для автоматического включения света( был и выключатель, но я им не пользовался). Вёл этот коридор на кухню.Однажды ночью я проснулся от жажды, встав с кровати удивился, что свет горит за дверью, подумал, что забыл выключить свет. Но спустя минуту свет потух, затем характерный щелчок датчика и тут же включение света только уже дальше по коридору. Думаю, неужели воры? Прислушался, никаких звуков. Свет погас, я выглянул посмотреть и тут же меня ослепил свет от лампочки (сработал датчик). В коридоре было тихо и спокойно. Ну вот, видимо электрик что-то накосячил в проводке, и датчики сами по себе срабатывают. Сходил, выпил воды и лёг спать. Сквозь сон я слышал, как эти датчики щёлкали все ночь. Вызвал электриков, пришли, все проверили, и все оказалось в порядке.- Странно, какого черта они тогда сами по себе срабатывают?- Может быть мышь или крыса, вот и включаются.Ага, крыса бегала всю ночь туда-сюда. Да и крыс тут точно быть не могло.В эту же ночь свет снова начал включаться сам по себе, как будто со стороны кухни кто-то шёл в сторону спальни. Как только загорелась лампочка рядом с дверью в спальню, я тут же решил выбежать и посмотреть, в чем дело ( благо я ещё не лёг спать). За открытой дверью стоял пустой безмолвный коридор, на кухне тоже оказалось пусто. Нет, этого не может быть, проводку всю проверили, крыс вроде нет, да и днём свет сам по себе не включается. Короче, решил я в следующую ночь не спать, спрятаться в недостроенной комнате напротив. В ней не было ещё двери, и можно было все отчетливо увидеть, если бы кто-нибудь подошёл к спальне. Сижу, притаился, страх такой, что хочется взять и сбежать подальше. Вот не давало мне это покоя. И опять началось все с кухни. Шёлк, - и свет загорелся рядом со спальней. Сижу и думаю: "Ну, давай, покажись." Но никого и ничего. Свет погас, а я все сижу и думаю, что там кто то есть, стоит и не двигается, будто прислушивается. Может быть выглянуть? А вдруг и правда вор? Но какого черта тогда я не слышу, как он подходит? Короче, вопросов день за днём все больше. Нет, это нельзя так оставлять, и решаюсь выглянуть. Темный мрачный коридор по какой то причине в этот раз внушал страх, я как будто ж..ой чуял, что твориться какая-то чертовщина. Яркая вспышка лампочки осветила коридор, я вышел на середину, пусто.- Кто здесь? В ответ тишина.Да что происходит? Захожу в спальню и только закрываю дверь, снова "щёлк",- дальний датчик сработал, и тут же адский грохот на кухне. Я стою, как вкопанный, боюсь шевельнуться. Страшно пи...ец как. Все смолкло. За окном начало светать, я решился пойти посмотреть, что там на кухне. Уже сразу за дверью спальни я почувствовал холод, пройдя на кухню, увидел: кухонный шкаф с посудой, который висел над раковиной, благополучно валяется на полу, ну и битая посуда, конечно же. Окно открыто, ага, значит, всё-таки воры. Но почему я его или их не видел, когда вышел в коридор? Может быть, он тоже затаился в соседней комнате, которая тоже была без двери? Но шагов тоже я не слышал. Пока я об этом размышлял, заметил одну деталь, которая повергла меня в ужас. Следов на снегу за окном не было, чистый снег без единого следа. Что с крыши залезли, чтоли? Не знал уже, что и думать. Вызвал ментов, как никак проникновение, оформили протокол, пытались найти отпечатки на окне, свежих следов нет. Да и следов вокруг дома нет никаких. Короче, участковый сказал, что будут разбираться. С этого дня больше ничего не происходило. Да и расследование не дало результатов. Что это было и как оно попало сюда - осталось без ответа. Теперь живём там с женой. А проклятые датчики я всё-таки снял. Ну их нахрен.

Ключевые слова: невидимки датчик движения Страхи

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