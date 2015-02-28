Бабушка приглядывает за мной

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:27

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Nick.Yudin Просмотров: 170 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 14:27 by

Жизнь сложилась так, что в свои 17 лет потерял родителей в автокатастрофе. Бабушка, ещё будучи в своём здравии, взяла надо мной опеку, но жить я решил отдельно, в квартире, где до этого жил с родителями. Я, только закончив школу, поступил в университет, а после трагедии пришлось перевестись на заочную форму обучения, чтобы зарабатывать хоть какую-либо копейку на жизнь. Бабушка, конечно, помогала мне рублем, но я старался не брать лишний раз денег. Возложив на себя груз ответственности, что должен обеспечивать себя сам, устроился в техническую поддержку интернет-провайдера, а после смены подрабатывал грузчиком в местном магазине. Я, конечно, сильно изматывался каждый день, но приятное чувство, что в свои 17 лет я уже мог обеспечить себя сам, грело душу и давало стимул продолжать в том же духе. Два дня в неделю, когда выдавался свободный вечер, приезжал к бабушке, чтобы помочь по дому, за что она меня всегда благодарила и набивала сумку едой (сами знаете, как бабушки любят подкармливать внуков) и провожала домой. Я старался отказываться от такого количества продуктов, но бабуля - божий одуванчик - отказа не принимала.Так проходили дни, месяцы, и незаметно прошли года. На работе пошёл на повышение (до супервайзера группы) и продолжал радоваться, несмотря на то, что грузчиком я уже не работал из-за того, что магазин прикрыли, а из-за повышения на работе не было нужды искать новую подработку. На жизнь хватало и даже хватало, чтобы откладывать часть (копил на машину). Когда мне уже стукнуло 22 года, и я, накопив приличную сумму, решил взять машину в кредит. Слава богу, что была стабильная работа и скоплённых денег хватало на 50% взноса от стоимости автомобиля.Спустя полгода после приобретения в кредит машины жизнь покатилась под откос. Бабушка, к великому сожалению, тоже покинула этот мир, и, чтобы как-то организовать похороны, я влез в ещё один кредит. После похорон, спустя буквально месяц, со скандалом пришлось уволиться с работы, попытки найти новую работу не увенчались успехом. Приходилось перебиваться подработками, но этих денег катастрофически на хватало, чтобы гасить платежи по кредитам. Уже просрочив пару месяцев, назойливо стали долбить коллекторы. Я хватался за голову, что же делать, работа все никак не подворачивалась, я уже впадал в депрессию, не зная, где искать выход. Выхода не оставалось, решил продать бабушкину квартиру. Так совпало, что решение о продаже квартиры сошлось с девятым месяцем со смерти бабули.После того как подал документы в агенство на продажу, этой же ночью случилось следующее. Сквозь сон почувствовал, как кто-то нежно и с доброй душой поцеловал меня в лоб. Едва открыв глаза, я сразу же обомлел, но страха я почему-то не чувствовал. Рядом с моей кроватью стояла моя покойная бабушка, я пытался что-то сказать, но от увиденного не мог выдавить ни слова. И тут, видя, как я пытаюсь что-то сказать, бабушка промолвила: «Послушай меня, внучок, спасибо большое, что помогал мне и что похоронил меня с по-человечески, мне сейчас тут наверху хорошо и спокойно, я тебе благодарна. Завтра пойди в мою квартиру и в шкафу найди красный вязаный носочек, который спрятан за вещами, возьми его себе. А квартиру мою не продавай, пригодится тебе ещё». Она нагнулась и снова поцеловала меня в лоб, я тут же провалился в сон.Наутро за окном светило солнце и на душе было как-то тепло. Я задавался вопросом, что это - сон, или я видел это в живую? Вспомнив слова бабушки, я непременно отправился к ней в квартиру. Обнаружив этот самый красный носочек, я был удивлён, что все, что сказала бабушка, - чистая правда. В носке лежала круглая сумма (видимо, сбережения бабушки), которой хватало, чтобы погасить мои кредиты полностью, что я и сделал. Квартиру я снял с продажи, естественно, тоже. Вздохнув посвободнее, я бросил все силы на поиск работы, которую нашёл спустя пару дней. Жизнь стала налаживаться.Вот сейчас мне уже 37 лет, до сих пор работаю на этой работе, которую нашёл более 10 лет назад. Дослужился до начальника (спасибо университету, который я всё-таки закончил), женился, и родилась наша маленькая принцесса. Квартиру, которую я получил от бабушки, я подарю на 18-летие своей дочери, почему-то мне кажется, что именно поэтому бабушка просила меня ее не продавать. Я и по сей день чувствую, что она приглядывает за мной. Мой ангел-хранитель, моя любимая бабушка, спасибо тебе за все.

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