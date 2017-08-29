Телефон

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:14

Bolleo89 Просмотров: 729 Комментарии: 12 +9 Вчера, 20:14 by

Друзья, может, история, которую я хочу поведать, покажется вам не слишком захватывающей и страшной на фоне других опубликованных на данном сайте, но, поверьте, оказаться участником событий, которые будут описаны далее, было весьма неприятно.Раннее летнее утро. Кладбище. Легкий туман медленно опускался на могилы. Деревья в лесу, посреди которого располагался погост, стояли неподвижно. Не было ни единого дуновения ветра. Мир вокруг замер, время остановилось. Мохнатые ели и сосны, словно под тяжестью груза, ссутулились и заботливо нависли над надгробьями. Даже приставучие комары, привыкшие назойливо доставать всех вокруг, старались не залетать сюда. Казалось, сама природа отдает дань уважения этому месту, никоим образом не нарушая покой его обитателей. Все это заставляет «гостей», пришедших навестить своих родственников, испытывать странную смесь из чувств и эмоций: страх, боль, трепет и беспомощность перед величием безжалостной смерти.Мы вчетвером: я, бабушка, отец и мама, - стояли возле чугунной калитки и уже несколько минут, как загипнотизированные, смотрели, не отрываясь, на фотографию на мраморном памятнике, под которым уже девятый день покоилось тело деда.В тот момент было тяжело сознавать тот факт, что человек, живший бок о бок с тобой всю твою сознательную жизнь, исчез, растворился в небытие. И больше никогда - и это самое страшное - не будет рядом. Ты не увидишь его глаз, вновь не услышишь его бархатный, отдающий легкой хрипотцой голос, он больше не будет сидеть с тобой на скамейке возле дома, развлекая рассказами из своей жизни. Когда-то все это казалось обыденным, неисчерпаемым, не имеющим особой ценности, будто так будет всегда. Но смерть расставляет все на свои места, давая понять, насколько мы не ценим то, что имеем.Мы понимали это, и слезы сами по себе текли по щекам. Я бросил взгляд на родных. Из всех только отец сохранял самообладание. Мать и бабушка, обняв друг друга, плакали.Я медленно подошел к ним и, обняв обеих, крепко прижал их к своей груди. Ничто так не объединяет людей, как общее горе. Отцу лишь оставалось сдержанно наблюдать за всей этой картиной, с грустью смотря на памятник, на котором был изображен улыбающийся дед.Неожиданно зазвучала музыка. Какая-то классическая мелодия. По-моему, композиция Бетховена "Лунная соната". Она окутывала своим звучанием все вокруг, казалось, музыка везде.Мы одновременно все затихли, замерли и, вытирая руками слезы, испуганно смотрели друг на друга. Старательно вслушивались в мелодию, не понимая, откуда она доносится.Напряжение прервалось после того, как бабушка, облегченно вздохнув, произнесла:- Отбой, это мой телефон звонит - после чего взяла сумку в руки и начала в ней копошиться.Мы всей семьей нервно выдохнули, даже сдержанный отец два раза кашлянул. Я и мама с облегчением улыбнулись.Бабушка наконец-то нашла в своей сумке телефон и суетливо поднесла его к лицу, чтобы посмотреть, кто же ей звонит.Мы все с вопросительным взглядом смотрели на нее, чтобы узнать имя того, кто нас так напугал.Бабушка старательно всматривалась в дисплей телефона. По едвазаметным движениям губ было видно, что она несколько раз перечитывала что-то на телефоне.- О, батюшки! - с этим возгласом она отшвырнула в сторону телефон. Он полетел по дуге, ударился о калитку и упал прямо на могилу деда рядом с памятником. Звонок продолжался. Музыка Бетховена по-прежнему разносилась по всему кладбищу. Еще никогда мировая классика так не будоражила моё сердце, которое было готово выскочить из груди.Я взял себя в руки, открыл калитку и подошел к месту, где лежал телефон. На небольшом цветном дисплее старенькой "Моторолы" высвечивалась фотография деда, та самая, которая была на памятнике.Я взял в руки телефон и нажал зеленую кнопку принятия вызова, и медленно поднес его к уху. Сначала там раздался тихий треск, а после послышалось тяжелое старческое дыхание. Такие вздохи обычно присущи умирающему в смертельной агонии человеку. У меня задрожала рука, в горле все пересохло. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. На другом конце провода послышались длинные гудки.Мы все вчетвером находились в полном недоумении, мама и отец смотрели на меня испуганно-вопросительным взглядом, бабушка, закрыв руками лицо, громко рыдала.- Могилка еще кого-то ждет! - Скрипучий голос раздался из ниоткуда. От неожиданности мы все втроем подпрыгнули. Позади нас, возле соседней могилы, стояла горбатая старенькая бабушка. Она была одета во все черное, голову покрывал старый серый платок с красными цветочками, который налезал ей прямо на глаза, лица было практически не видно. Из-под платка выглядывали лишь морщинистые щеки. В руке она держала плетеную корзину, которую покрывала сверху красная косынка, не дававшая разглядеть то, что находилось внутри.- Что? - переспросил у нее мой отец.- Могилка скоро еще пополнится, - безразличным спокойным тоном сказала бабка. С этими словами повернулась к нам спиной и медленно тронулась с места, периодически держась правой рукой за ограду, перемещаясь от одной могилы к другой, неторопливо пробираясь в сторону больших ворот.- Странная какая-то, - ухмыльнулся батя, смотря вслед черному пятну, скрывающемуся среди могил.Всю дорогу по пути к дому мы обсуждали произошедшие с нами события. Одно мы знали точно: как только вернемся домой, незамедлительно проверим дедовский телефон.Задуманное не заставило себя ждать. Как только мы пересекли порог дома, все моментально кинулись к комоду, где преспокойно и лежал дедовский телефон.Как самый грамотный в вопросе электроники, я взял телефон в руки. Нажал на кнопку. Он оказался полностью выключенный. Я попытался его включить, но и это мне не удалось. Телефон был полностью разряжен. Я взял зарядку, которая также находилась в комоде, и подсоединил его к розетке.Через несколько минут "Моторола" ожила.Я нажал кнопку включения. Все родные столпились возле меня в трепетном ожидании.Разумеется, в телефоне никаких вызовов не было.Мы еще долго обсуждали эту историю в своем семейном кругу, пытаясь логически объяснить произошедшее. Но ничего толкового в голову не приходило. О бабке мы и вовсе не вспоминали, посчитав ее просто сумасшедшей старухой.Со временем эта история забылась. До тех пор, пока...Ровно в ночь на сороковой день после похорон деда нас постигла еще одна трагедия. Неожиданно умерла бабушка. Ничто не предвещало ее кончины. Она была по-прежнему вся в делах и заботах. Хотела жить и всячески помогать своим родным. Но, судя по всему, у судьбы было другое мнение на этот счет.Ее нашли дома. Она сидела ровно, облокотившись на спинку кресла. Ее глаза были открытыми. Отец даже не сразу понял, что она умерла. Она сидела, как живая. Взгляд ее остекленевших глаз был направлен на фотографию деда, которая висела с черной лентой на противоположной стене. И, что самое интересное, в руках она держала два мобильных телефона. Свой и дедушки.Как и предсказывала та странная бабушка с корзинкой, могила забрала к себе еще одного человека.После похорон бабушки, на следующий день, не знаю почему, но мне захотелось съездить на кладбище.Когда я приехал туда, солнце уже практически скрылось за горизонт. Я стоял и пристально смотрел на две могилы - бабушки и дедушки. Что-то внутри сильно клокотало, хотелось рыдать. Но я всячески сдерживал в себе эти порывы.Постояв так полчаса, я уже собирался уходить, как вдруг моё внимание привлекла старая, неухоженная могилка, заросшая плющом и сорняками, которая находилась позади нашей. Я подошел к ней, открыл калитку. На памятнике висела старая овальная фотография, внизу едва различимыми буквами было написано имя женщины: "Варвара Лукьянова", и годы ее жизни: 1899 – 1960 гг.Подойдя поближе, я внимательно начал всматриваться в фотографию. И каково же было моё удивление, когда я в Варваре Лукьяновой признал ту самую сумасшедшую бабку. Она даже на фото была с корзиной. Не буду скрывать, для меня это было полной неожиданностью.Вернувшись домой, я, разумеется, сразу рассказал о своем открытие родителям. Отец, недолго думая, сел в машину и поехал вместе со мной проверить, так ли это. Разумеется, все подтвердилось. Батя, так же, как и я, признал в этой женщине ту странную бабушку.Через некоторое время мы решили провести небольшое расследование, пытаясь узнать у местных, кто она, кем была при жизни. Опросили очень многих жителей в деревне, уже практически отчаялись получить какую-либо информацию, но все-таки смогли найти одну старенькую женщину, которая жила здесь с самого своего рождения. Вот она и поведала нам о судьбе Варвары Лукьяновой.Варвара с рождения была странной, говорили, ее еще в младенчестве мама случайно уронила на пол, судя по всему не без последствий. Когда мать умерла, девочка осталась одна, и чтобы себя прокормить, она не нашла ничего лучше, чем податься на кладбище. Варвара практически жила там, и питалась тем, что приносили люди на могилки. Каждый день она вставала, брала корзину и шла собирать подношения. Так Варвара прожила практически всю жизнь. Умерла она от старости, ее нашли лежащей на земле на том самом кладбище. После того, что нам удалось узнать, мы всегда, отправляясь на кладбище к своим родным, заскакиваем на могилку к Варваре, прибраться там и оставить что-нибудь для нее.Мы долго не могли прийти в себя от случившегося. Вздрагивали буквально от каждого телефонного звонка. Но, разумеется, со временем все забылось. И данная история стала лишь семейной байкой.После произошедшего я понял для себя одну важную вещь: мы в этом мире не одни. Хотим мы этого или нет, но другие, перешедшие через смерть на иную сторону бытия, наблюдают за нами и иногда вмешиваются в нашу жизнь, как бы это жутко не звучало.

Ключевые слова: Телефон старуха смерть с того света

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