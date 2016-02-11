Судьбоносное ребячество

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 18:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

asya_romanov21 Просмотров: 655 Комментарии: 15 +14 Вчера, 18:22 by

Когда я училась в средней школе, в моду вошли игрушечные карты Таро, которые продавались на каждом углу. Многие девчонки тогда брались гадать, ведь девичий интерес к познанию будущего был, есть и будет. А тут такая возможность увидеть всю правду самостоятельно - так обещали производители карт.Не буду врать, я тоже поддалась веению моды и купила такую колоду. И вот в один из вечеров, после школы, мы с девчонками собрались у меня дома в беседке и стали "гадать": на суженного, на будущее, на здоровье, короче, на все, что лезло в голову. Внимательно изучив инструкцию к применению карт, мы приступили. Мама приготовила нам чай с пирогом и оставила заниматься ребячеством, как она считала.Поначалу все шло хорошо - одной подруге я нагадала парня, который по описанию был похож на того, что клеился к ней на переменках, другой - неожиданную радость, третьей - богатство, а вот четвертой - смерть близкого человека... Засиделись мы довольно допоздна, и то ли сумерки, то ли атмосфера чего-то интересного и неизведанного сыграла на наших эмоциях, но после последнего гадания на смерть мы приняли решение разойтись, потому как совсем не ожидали такого поворота событий, гадание воспринимали больше в шутку.Надо бы сказать, что не я одна принимала участие в гадании, это понятно, но только мои предсказания в итоге сбылись, как ни странно... Спустя пару недель Наташка (имена изменены) начала встречаться с мальчиком, которого я ей нагадала, хотя тут и так было все очевидно - уж больно рьяно он оказывал ей знаки внимания, к Светке вскоре приехала любимая сестра, с которой они не виделись уже несколько лет, Русе мама из-за границы переслала приличную сумму денег, которую она смогла потратить на свою заветную мечту - красивый спортивный велик, а вот с Юлькой случилась беда - умер любимый дедушка. События, которые я нагадала, сбывались не сразу, но именно в той последовательности, кому я гадала - по очереди. Сначала мы радовались за подруг, но принимали все это за счастливые совпадения... Пока Юля не потеряла дедушку. После похорон мы собрались всей компашкой, чтобы поддержать подругу в ее горе, и в глазах читался лишь один вопрос : "Правда ли, что это гадание сработало?".Карты я тогда надолго забросила - с перепуга и думать о них забыла, пока не приехала ко мне в гости старшая сестра и не нашла их. Долго уговаривала меня погадать, на что я отказывалась наотрез, помня, чем закончилось это в прошлый раз. Тогда она психанула и села сама раскладывать карты, но инструкцией пренебрегла. Нагадала она себе отношения с состоятельным мужчиной и череду несчастий одновременно. Правда, что это могло значить, понять она не смогла. Погадали и забыли - она относилась к картам как к баловству.И я снова спрятала их в дальний ящик, и забыла. И вот, примерно через полгода, она присылает приглашение на свадьбу - она, и впрямь, нашла себе богатенького папика и собиралась за него замуж. Счастливая, она и не вспомнила о гадании и предупреждении о горе... Свадьба прошла торжественно, богато и с большим размахом. Избраннику ее было слегка за 40, ей же - всего 23. Несколько лет все было шикарно - бутики, машина, рестораны, поездки за границу, пока... в один "прекрасный" день сестра не позвонила вся в слезах и сказала, что муж попал в аварию, находится в тяжелом состоянии в реанимации.У меня не было возможности поехать к ней тогда, но я всем сердцем переживала за нее, и в памяти снова всплыло чертово гадание. Муж сестры впал в кому, в которой провел 2 месяца. Сестра практически жила у мужа в палате, и в один из таких дней, когда она была в больнице - дом ограбили. Вынесли подчистую. А вынести было что... Сестра впала в депрессию и не знала куда податься. Моя мать вместе со своей сестрой, теткой моей, ездили помогать Арине (изменено), а я решила погадать вновь. И выпала мне та же череда несчастий, но у нее был неожиданно светлый конец, как показали карты. Хотя тут спорный вопрос, для кого конец этой истории стал счастливым... Дело обернулось так, что в мою сестру влюбился один из врачей больницы, в которой лежал ее муж, и пытался всячески ее поддерживать и помогать. Вскоре он признался в чувствах. Сестра наотрез отказала ему, сетуя на его бесчеловечность - ее муж вот, лежит в коме, а он к ней с любовью своей лезет. Но парень не сдавался.Муж моей сестры из комы так и не вышел, к сожалению, и родственниками было принято решение отключить его от аппарата жизнедеятельности. Принять такое решение было нелегко, но и сестра уже ни физически, ни морально не могла переносить эти тяготы. Мужа похоронили, а врач, что был влюблен в мою сестру, поддерживал ее и не бросил как бы она не отмахивалась от него. И в итоге настойчивость парня, его забота и поддержка сыграли свою роль - он добился расположения моей сестры, и они стали жить вместе. На деньги покойного мужа, как бы не комично звучало, они построили свое "счастье" - небольшой домик за городом и стали жить там. Вскоре и дети появились - близняшки. Одного из сыновей назвали в честь покойного мужа. И хотя конец истории первого брака моей сестры был печальным, сейчас она, и вправду, счастлива и воспитывает двух замечательных сынишек. А после этого случая карты я выбросила и забыла о гаданиях на долгие годы.

Ключевые слова: Карты гадание предсказания горе авторская история

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