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Истории из жизни

Судьбоносное ребячество

Когда я училась в средней школе, в моду вошли игрушечные карты Таро, которые продавались на каждом углу. Многие девчонки тогда брались гадать, ведь девичий интерес к познанию будущего был, есть и будет. А тут такая возможность увидеть всю правду самостоятельно - так обещали производители карт.
Не буду врать, я тоже поддалась веению моды и купила такую колоду. И вот в один из вечеров, после школы, мы с девчонками собрались у меня дома в беседке и стали "гадать": на суженного, на будущее, на здоровье, короче, на все, что лезло в голову. Внимательно изучив инструкцию к применению карт, мы приступили. Мама приготовила нам чай с пирогом и оставила заниматься ребячеством, как она считала.
Поначалу все шло хорошо - одной подруге я нагадала парня, который по описанию был похож на того, что клеился к ней на переменках, другой - неожиданную радость, третьей - богатство, а вот четвертой - смерть близкого человека... Засиделись мы довольно допоздна, и то ли сумерки, то ли атмосфера чего-то интересного и неизведанного сыграла на наших эмоциях, но после последнего гадания на смерть мы приняли решение разойтись, потому как совсем не ожидали такого поворота событий, гадание воспринимали больше в шутку.
Надо бы сказать, что не я одна принимала участие в гадании, это понятно, но только мои предсказания в итоге сбылись, как ни странно... Спустя пару недель Наташка (имена изменены) начала встречаться с мальчиком, которого я ей нагадала, хотя тут и так было все очевидно - уж больно рьяно он оказывал ей знаки внимания, к Светке вскоре приехала любимая сестра, с которой они не виделись уже несколько лет, Русе мама из-за границы переслала приличную сумму денег, которую она смогла потратить на свою заветную мечту - красивый спортивный велик, а вот с Юлькой случилась беда - умер любимый дедушка. События, которые я нагадала, сбывались не сразу, но именно в той последовательности, кому я гадала - по очереди. Сначала мы радовались за подруг, но принимали все это за счастливые совпадения... Пока Юля не потеряла дедушку. После похорон мы собрались всей компашкой, чтобы поддержать подругу в ее горе, и в глазах читался лишь один вопрос : "Правда ли, что это гадание сработало?".
Карты я тогда надолго забросила - с перепуга и думать о них забыла, пока не приехала ко мне в гости старшая сестра и не нашла их. Долго уговаривала меня погадать, на что я отказывалась наотрез, помня, чем закончилось это в прошлый раз. Тогда она психанула и села сама раскладывать карты, но инструкцией пренебрегла. Нагадала она себе отношения с состоятельным мужчиной и череду несчастий одновременно. Правда, что это могло значить, понять она не смогла. Погадали и забыли - она относилась к картам как к баловству.
И я снова спрятала их в дальний ящик, и забыла. И вот, примерно через полгода, она присылает приглашение на свадьбу - она, и впрямь, нашла себе богатенького папика и собиралась за него замуж. Счастливая, она и не вспомнила о гадании и предупреждении о горе... Свадьба прошла торжественно, богато и с большим размахом. Избраннику ее было слегка за 40, ей же - всего 23. Несколько лет все было шикарно - бутики, машина, рестораны, поездки за границу, пока... в один "прекрасный" день сестра не позвонила вся в слезах и сказала, что муж попал в аварию, находится в тяжелом состоянии в реанимации.
У меня не было возможности поехать к ней тогда, но я всем сердцем переживала за нее, и в памяти снова всплыло чертово гадание. Муж сестры впал в кому, в которой провел 2 месяца. Сестра практически жила у мужа в палате, и в один из таких дней, когда она была в больнице - дом ограбили. Вынесли подчистую. А вынести было что... Сестра впала в депрессию и не знала куда податься. Моя мать вместе со своей сестрой, теткой моей, ездили помогать Арине (изменено), а я решила погадать вновь. И выпала мне та же череда несчастий, но у нее был неожиданно светлый конец, как показали карты. Хотя тут спорный вопрос, для кого конец этой истории стал счастливым... Дело обернулось так, что в мою сестру влюбился один из врачей больницы, в которой лежал ее муж, и пытался всячески ее поддерживать и помогать. Вскоре он признался в чувствах. Сестра наотрез отказала ему, сетуя на его бесчеловечность - ее муж вот, лежит в коме, а он к ней с любовью своей лезет. Но парень не сдавался.
Муж моей сестры из комы так и не вышел, к сожалению, и родственниками было принято решение отключить его от аппарата жизнедеятельности. Принять такое решение было нелегко, но и сестра уже ни физически, ни морально не могла переносить эти тяготы. Мужа похоронили, а врач, что был влюблен в мою сестру, поддерживал ее и не бросил как бы она не отмахивалась от него. И в итоге настойчивость парня, его забота и поддержка сыграли свою роль - он добился расположения моей сестры, и они стали жить вместе. На деньги покойного мужа, как бы не комично звучало, они построили свое "счастье" - небольшой домик за городом и стали жить там. Вскоре и дети появились - близняшки. Одного из сыновей назвали в честь покойного мужа. И хотя конец истории первого брака моей сестры был печальным, сейчас она, и вправду, счастлива и воспитывает двух замечательных сынишек. А после этого случая карты я выбросила и забыла о гаданиях на долгие годы.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 18:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:22 by asya_romanov21Просмотров: 655Комментарии: 15
+14

Ключевые слова: Карты гадание предсказания горе авторская история

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Комментарии

#1 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 18:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 57
Предыдущую Вашу историю не читал, но эта мне понравилась. Плюс
Зарегистрирован: 11.02.2016
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:12
0
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Репутация: (507|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 307
И от меня плюс, понравилось)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:21
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 519
Нагадали и всё совпало,просто мистически совпало.Лёгкая однако у Вас рука на гадание,как будто сам дьявол гадал на судьбу близких Вам людей.Тут уж точно будешь думать о вмешательстве высших сил.А может Вы в прошлом ведунья была,колдовали и предсказывали людям их судьбу? Во всяком случае,правильно решили,что испытывать более судьбу не стоит. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#4 написал: asya_romanov21
Вчера, 21:19
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: dr.Zoidberg
Предыдущую Вашу историю не читал, но эта мне понравилась. Плюс

Спасибо)

Цитата: Сделано_в_СССР
Нагадали и всё совпало,просто мистически совпало.Лёгкая однако у Вас рука на гадание,как будто сам дьявол гадал на судьбу близких Вам людей.Тут уж точно будешь думать о вмешательстве высших сил.А может Вы в прошлом ведунья была,колдовали и предсказывали людям их судьбу? Во всяком случае,правильно решили,что испытывать более судьбу не стоит. +++

Легкая или нет, но я не единожды гадала людям, кроме этого, но уже на обычных картах, обычным прохожим, которые того просили.. Да только если и видела что-то плохое - молчала. И тем не менее кто-то деньги пихал, а кто-то ведьмой обзывал.. На счет моей прошлой жизни не скажу, так как не привыкла рассуждать о том,чего априори знать не могу, а вот на счет того, кто передал мне такие возможности могу догадываться.. О том и хочу написать следующую публикацию.
заранее прошу прощение за возможные ошибки в комментариях - пишу с телефона

Цитата: Tigger power
И от меня плюс, понравилось)

Спасибо большое)
Зарегистрирован: 28.09.2017
#5 написал: Nadezhda9
Вчера, 21:59
0
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Комментариев: 142
++++++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#6 написал: asya_romanov21
Вчера, 22:01
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: Nadezhda9
++++++++++++++

Спасибо)!
Зарегистрирован: 28.09.2017
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:14
0
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Комментариев: 519
С удовольствием почитаем следующую публикацию! 41
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#8 написал: asya_romanov21
Вчера, 22:37
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: Сделано_в_СССР
С удовольствием почитаем следующую публикацию! 41

Уже отправила две на модерацию) спасибо, что читаете!
Зарегистрирован: 28.09.2017
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:51
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 519
Цитата: asya_romanov21
Цитата: Сделано_в_СССР
С удовольствием почитаем следующую публикацию! 41

Уже отправила две на модерацию) спасибо, что читаете!

Приятно читать, когда слог и замысел автора сочетаются на все сто процентов. Буду следить за вашими историями.
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#10 написал: asya_romanov21
Вчера, 22:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: asya_romanov21
Цитата: Сделано_в_СССР
С удовольствием почитаем следующую публикацию! 41

Уже отправила две на модерацию) спасибо, что читаете!

Приятно читать, когда слог и замысел автора сочетаются на все сто процентов. Буду следить за вашими историями.

Благодарю, очень приятно читать такие комментарии)
Зарегистрирован: 28.09.2017
#11 написал: kusi
Вчера, 23:45
+1
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 418
игрушечные карты Таро

Что сиё значит?))) Таро всегда было , есть и будет Таро, как бы не делили младшие и старшие арканы, какие бы простые или сложные рисунки они не имели Луна всегда останется Луной, Смерть будет не иначе , как Смертью)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#12 написал: asya_romanov21
Вчера, 23:49
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Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: kusi
игрушечные карты Таро

Что сиё значит?))) Таро всегда было , есть и будет Таро, как бы не делили младшие и старшие арканы, какие бы простые или сложные рисунки они не имели Луна всегда останется Луной, Смерть будет не иначе , как Смертью)

Ну Вы же понимание, что девчонки 13-ти лет этого не осознавали ещё?
Зарегистрирован: 28.09.2017
#13 написал: kusi
Вчера, 23:52
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Комментариев: 6 418
asya_romanov21, моя хорошая ) Вы ж не в 13 летнем возрасте историю то пишите? Можно было сказать просто купили карты Таро )
Историю плюсанула.
Вспомнила, как мы гадали зимой )))Сапоги кидали .Так удачно кинула одна девушка из нашей компании, аж участковому в руки ))) Прилетело то видать по головушке , но мы когда за ворота вышли у него в руках сапог был.Из восьми сапогов один метко так прилетел ))Смеялись потом долго.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#14 написал: asya_romanov21
Сегодня, 00:04
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Цитата: kusi
asya_romanov21, моя хорошая ) Вы ж не в 13 летнем возрасте историю то пишите? Можно было сказать просто купили карты Таро )
Историю плюсанула.

Ну я не считала настоящими карты, которые стоили три рубля и продавались в любом киоске.. Но все равно спасибо за комментарий и плюс!
Зарегистрирован: 28.09.2017
#15 написал: adder
Сегодня, 00:30
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Комментариев: 125
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А мне много раз гадали, но ни одно гадание пока не сбылось unamused
Зарегистрирован: 19.10.2015
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