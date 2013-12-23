Новогоднее происшествие

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 07:13 by

- Баюн, отойди от елки!- Да там, по-моему, игрушка криво висит, - кот пыхтел и пытался забраться на ель, но то и дело соскальзывал по колючим хвойным лапам вниз.- Баюн, ты ее всё равно не завалишь, она ж живая!- Да? - он приподнял нижнюю ветку и с удивлением уставился на ствол дерева, - да я и не собирался ее валить, просто игрушка криво висит.- Пойдем уже к столу, скоро Новый Год. Ты песни выучил?- Ой, да что там учить? - махнул лапой кот, - пять минут, пять минут, это что-то там и что-то...- Вот я так и знал! Договаривались же, что ты за музыку отвечаешь! Почему ты такой необязательный?- Что значит - необязательный? - подбоченился кот, - я очень обязательный. Даже Сварожич сказал, чтобы Баюн был обязательно! Так что не надо тут тень на плетень наводить!- Сварожич вообще-то сказал, чтобы Баюн пел обязательно, а не был!- Пил?- Пел!- Ел?Верлиока прищурил единственный глаз и, ничего не ответив, пошел к крыльцу дома Сварожича. Баюн хитро улыбнулся и, пригладив усы, попрыгал вслед за ним, продолжая выкрикивать в спину разные предположения.- Может быть, сел? А? Или, например, цел? А что? Беспокоится за меня, вот и сказал - хочу, чтобы Баюн был цел и невредим.Старик молча зашел в дом и хлопнул дверью прямо перед носом кота. Тот оглянулся на украшенную елку и слегка наклонил голову набок.- Нет, все-таки, криво висит. Вот отсюда прям видно, что криво. Это дело нужно исправить...***Внутри дома было шумно. Все были заняты делом.- Видно? Сейчас нормально?- Нет, с помехами пока что, - Домовой, как самый знающий в области современных технологий, настраивал блюдечко, в котором, то и дело, пропадая и снова появляясь, виднелось напряженное лицо Сварожича.- Попробуй яблоко на два деления вправо повернуть, - прерывающимся голосом, посоветовал Сварожич.- Я пробовал уже, еще хуже становится.- А я говорила ведь, давайте я свое телезелье сварю! - отвлекшись от нарезки салата, сказала Яга.- Оно воняет, - бросил через плечо Домовой и снова принялся крутить яблоко, - и вообще, я не пойму, зачем нам эта трансляция? Сварожич же в соседней комнате сидит!- Это ты там у себя привык ко всяким телевизорам, а у нас их нет, - начала разъяснять Яга, - а мы, между прочим, тоже хотим, чтоб нас всех поздравил наш этот... Кто он у нас?- Не знаю, кто там у вас, а у нас Сварожич, - влился в разговор, подошедший Леший.- А у нас кто?- Я ж говорю - не знаю, кто там у вас.- Ты вот это брось! Я в ваших этих разборках не участвую! И вообще, сегодня праздник, можно было бы обойтись и без всех этих подковырок, - обиделась Яга.- Да ладно тебе, бабуль, я ж шучу, - Леший подошел к Яге и слегка приобнял, - тем более, к нам и навьи тоже придут. Горыныч салют обещал знатный.- Бабуля... - буркнула Яга, - самому уже сто лет в обед, какая я тебе бабуля?- Самая красивая бабуля! И самая хозяйственная! - ответил Леший и, пока покрасневшая Яга переваривала комплимент, схватил со стола соленый огурец, и направился к Домовому, помогать ему в настройке блюдца.***- Изображение появилось, а звук пропал, - расстроено проговорил Домовой.- А так? - послышался голос Сварожича.- О, снова появился.- Домовой! Настраивай уже быстрее, полчаса до Нового Года!- Так всё... И звук есть и картинка.- Да это я из-за стенки кричу! В блюдце есть звук или нет?Домовой приложил ухо к блюдцу.- Говори, Сварожич!- У меня уже горло пересохло говорить. Есть звук или нет?- Нету...- На яблоко нажми и подержи пару секунд, - посоветовал Леший, - меню должно появиться.- О, и правда...- Теперь крути его вправо.- Все, Сварожич, есть и звук и картинка.- Ну наконец-то, - послышалось из блюдца.- Кто-то про меню что-то говорил? - входная дверь распахнулась, и в дом вошел заснеженный Илья Муромец, - пора бы уже перекусить, наверное. А то там люди с голоду уже помирают.- Какие люди?- Да не знаю, дед какой-то около елки лежит, а Баюн вокруг него бегает.Первым вскочил Верлиока и бросился наружу. За ним ринулись и все остальные.***- Баюн, ты зачем его усыпил? - Сварожич присел рядом с лежащим на снегу стариком и посмотрел на Кота. Тот стыдливо ковырял лапой снег перед собой и отводил взгляд в сторону, - что ты там прячешь за спиной?- Да ничего...- Показывай давай, что там?- Да это он мне подарил...- Баюн! - сверкнул глазами Сварожич.- А что? А что? - понесло кота, - я стою, никого не трогаю, тут этот дед идет, говорит: "С Новым Годом! У меня для тебя подарок! Читай стишок!" Я ему: " Нетушки, сначала подарок, а потом хоть стишок, хоть песню". Он и согласился. Ну и вот...Баюн протянул вперед руку, в которой лежал новенький микрофон.- Я о таком давно мечтал. Спел, а он и брыкнулся, где стоял. Я причем, если он такой слабенький?- Что ж ты за... Кот, а? - Верлиока вздохнул и покачал головой.- А что ты вздыхаешь? - обратился к нему Сварожич, - я тебе говорил, чтоб ты Баюна от себя ни на метр не отпускал? Говорил?Верлиока молча кивнул головой.- Из-за тебя, котяра, люди совсем перестанут верить, что Дед Мороз существует!- Да причем тут я?- При том, что он вместо того, чтоб подарки развозить, будет спать у меня дома из-за твоих песенок. А до праздника полчаса всего!- Что ж теперь делать-то? - Илья посмотрел на лежащего Деда Мороза.- Для начала давайте занесем его в дом, - справедливо заметил Домовой и подошел поближе.- Да я сам, - Илья ловко подхватил Деда и направился к крыльцу.- Сварожич, есть у меня одна мысль, - Яга подошла к нему и принялась что-то шептать на ухо. Через несколько минут раздумий, Сварожич кивнул головой.- А что еще делать остается? Нельзя людей праздника лишать из-за одного певуна, - он бросил обжигающий взгляд в сторону кота, но потом, немного подумав, подошел и погладил его по лохматой голове, - хотя ладно, ничего страшного. Хоть один раз Дед отдохнет. Он и так уже старый.***- Мам, мам! А почему у меня весь подарок в шерсти кошачьей?Девочка сидела под елкой и разворачивала небольшую коробку, завернутую в блестящую бумагу.- Это, наверное, наш Барсик там лазил, - ответила женщина и улыбнулась.- Не, у нас Барсик рыжий, а тут серая шерсть.- Да? - женщина подошла поближе и присела рядом, - хм... И правда... Не знаю, доченька. Может быть, у Деда Мороза кот завелся.Девочка рассмеялась, раскрыла коробку и тут же забыла о шерсти.- Кукла! Как я хотела! Мам! Посмотри, какая кукла!!!Она прижала ее к себе и глазами, полными детского счастья посмотрела на маму.- Мам! Я о такой целый год мечтала!- Вот видишь, ты себя хорошо вела, и Дедушка Мороз тебе ее подарил.- А когда он приходил? Я бы хотела ему спасибо сказать.- Малыш, он очень занят. Всем нужно подарки развести. Наверное, пришел, когда ты спала. И поехал дальше по своим делам. Но он все слышит, поэтому ему можно просто в окно сказать спасибо.Девочка кивнула и, не отпуская свой подарок, побежала в свою комнату.- Красивую куклу ты выбрал, - шепнула женшина своему мужу, стоящего у окна и с улыбкой наблюдавшего за этой сценой.- Я? А я думал, что... - удивился отец.- Что?- Да ничего, кукла и правда красивая, - загадочно улыбнулся он и обнял жену.А девочка в своей комнате смотрела в окно и махала кому-то маленькой ручкой.Ее совсем не смущало, что вместо красивых коней, запряженных в сани и дедушки в красных рукавицах, на фоне зимнего неба вырисовывался еле различимый силуэт огромного трехголового Змея, который, размахивая широкими крыльями, тянул за собой огромную ступу, в которой иногда поблескивали чьи-то хитрые зеленые глаза.Автор - ЧеширКо.

Ключевые слова: Новый год ёлка кот Баюн нечисть

Другие, подобные истории: