Новогоднее происшествие- Баюн, отойди от елки!
- Да там, по-моему, игрушка криво висит, - кот пыхтел и пытался забраться на ель, но то и дело соскальзывал по колючим хвойным лапам вниз.
- Баюн, ты ее всё равно не завалишь, она ж живая!
- Да? - он приподнял нижнюю ветку и с удивлением уставился на ствол дерева, - да я и не собирался ее валить, просто игрушка криво висит.
- Пойдем уже к столу, скоро Новый Год. Ты песни выучил?
- Ой, да что там учить? - махнул лапой кот, - пять минут, пять минут, это что-то там и что-то...
- Вот я так и знал! Договаривались же, что ты за музыку отвечаешь! Почему ты такой необязательный?
- Что значит - необязательный? - подбоченился кот, - я очень обязательный. Даже Сварожич сказал, чтобы Баюн был обязательно! Так что не надо тут тень на плетень наводить!
- Сварожич вообще-то сказал, чтобы Баюн пел обязательно, а не был!
- Пил?
- Пел!
- Ел?
Верлиока прищурил единственный глаз и, ничего не ответив, пошел к крыльцу дома Сварожича. Баюн хитро улыбнулся и, пригладив усы, попрыгал вслед за ним, продолжая выкрикивать в спину разные предположения.
- Может быть, сел? А? Или, например, цел? А что? Беспокоится за меня, вот и сказал - хочу, чтобы Баюн был цел и невредим.
Старик молча зашел в дом и хлопнул дверью прямо перед носом кота. Тот оглянулся на украшенную елку и слегка наклонил голову набок.
- Нет, все-таки, криво висит. Вот отсюда прям видно, что криво. Это дело нужно исправить...
***
Внутри дома было шумно. Все были заняты делом.
- Видно? Сейчас нормально?
- Нет, с помехами пока что, - Домовой, как самый знающий в области современных технологий, настраивал блюдечко, в котором, то и дело, пропадая и снова появляясь, виднелось напряженное лицо Сварожича.
- Попробуй яблоко на два деления вправо повернуть, - прерывающимся голосом, посоветовал Сварожич.
- Я пробовал уже, еще хуже становится.
- А я говорила ведь, давайте я свое телезелье сварю! - отвлекшись от нарезки салата, сказала Яга.
- Оно воняет, - бросил через плечо Домовой и снова принялся крутить яблоко, - и вообще, я не пойму, зачем нам эта трансляция? Сварожич же в соседней комнате сидит!
- Это ты там у себя привык ко всяким телевизорам, а у нас их нет, - начала разъяснять Яга, - а мы, между прочим, тоже хотим, чтоб нас всех поздравил наш этот... Кто он у нас?
- Не знаю, кто там у вас, а у нас Сварожич, - влился в разговор, подошедший Леший.
- А у нас кто?
- Я ж говорю - не знаю, кто там у вас.
- Ты вот это брось! Я в ваших этих разборках не участвую! И вообще, сегодня праздник, можно было бы обойтись и без всех этих подковырок, - обиделась Яга.
- Да ладно тебе, бабуль, я ж шучу, - Леший подошел к Яге и слегка приобнял, - тем более, к нам и навьи тоже придут. Горыныч салют обещал знатный.
- Бабуля... - буркнула Яга, - самому уже сто лет в обед, какая я тебе бабуля?
- Самая красивая бабуля! И самая хозяйственная! - ответил Леший и, пока покрасневшая Яга переваривала комплимент, схватил со стола соленый огурец, и направился к Домовому, помогать ему в настройке блюдца.
***
- Изображение появилось, а звук пропал, - расстроено проговорил Домовой.
- А так? - послышался голос Сварожича.
- О, снова появился.
- Домовой! Настраивай уже быстрее, полчаса до Нового Года!
- Так всё... И звук есть и картинка.
- Да это я из-за стенки кричу! В блюдце есть звук или нет?
Домовой приложил ухо к блюдцу.
- Говори, Сварожич!
- У меня уже горло пересохло говорить. Есть звук или нет?
- Нету...
- На яблоко нажми и подержи пару секунд, - посоветовал Леший, - меню должно появиться.
- О, и правда...
- Теперь крути его вправо.
- Все, Сварожич, есть и звук и картинка.
- Ну наконец-то, - послышалось из блюдца.
- Кто-то про меню что-то говорил? - входная дверь распахнулась, и в дом вошел заснеженный Илья Муромец, - пора бы уже перекусить, наверное. А то там люди с голоду уже помирают.
- Какие люди?
- Да не знаю, дед какой-то около елки лежит, а Баюн вокруг него бегает.
Первым вскочил Верлиока и бросился наружу. За ним ринулись и все остальные.
***
- Баюн, ты зачем его усыпил? - Сварожич присел рядом с лежащим на снегу стариком и посмотрел на Кота. Тот стыдливо ковырял лапой снег перед собой и отводил взгляд в сторону, - что ты там прячешь за спиной?
- Да ничего...
- Показывай давай, что там?
- Да это он мне подарил...
- Баюн! - сверкнул глазами Сварожич.
- А что? А что? - понесло кота, - я стою, никого не трогаю, тут этот дед идет, говорит: "С Новым Годом! У меня для тебя подарок! Читай стишок!" Я ему: " Нетушки, сначала подарок, а потом хоть стишок, хоть песню". Он и согласился. Ну и вот...
Баюн протянул вперед руку, в которой лежал новенький микрофон.
- Я о таком давно мечтал. Спел, а он и брыкнулся, где стоял. Я причем, если он такой слабенький?
- Что ж ты за... Кот, а? - Верлиока вздохнул и покачал головой.
- А что ты вздыхаешь? - обратился к нему Сварожич, - я тебе говорил, чтоб ты Баюна от себя ни на метр не отпускал? Говорил?
Верлиока молча кивнул головой.
- Из-за тебя, котяра, люди совсем перестанут верить, что Дед Мороз существует!
- Да причем тут я?
- При том, что он вместо того, чтоб подарки развозить, будет спать у меня дома из-за твоих песенок. А до праздника полчаса всего!
- Что ж теперь делать-то? - Илья посмотрел на лежащего Деда Мороза.
- Для начала давайте занесем его в дом, - справедливо заметил Домовой и подошел поближе.
- Да я сам, - Илья ловко подхватил Деда и направился к крыльцу.
- Сварожич, есть у меня одна мысль, - Яга подошла к нему и принялась что-то шептать на ухо. Через несколько минут раздумий, Сварожич кивнул головой.
- А что еще делать остается? Нельзя людей праздника лишать из-за одного певуна, - он бросил обжигающий взгляд в сторону кота, но потом, немного подумав, подошел и погладил его по лохматой голове, - хотя ладно, ничего страшного. Хоть один раз Дед отдохнет. Он и так уже старый.
***
- Мам, мам! А почему у меня весь подарок в шерсти кошачьей?
Девочка сидела под елкой и разворачивала небольшую коробку, завернутую в блестящую бумагу.
- Это, наверное, наш Барсик там лазил, - ответила женщина и улыбнулась.
- Не, у нас Барсик рыжий, а тут серая шерсть.
- Да? - женщина подошла поближе и присела рядом, - хм... И правда... Не знаю, доченька. Может быть, у Деда Мороза кот завелся.
Девочка рассмеялась, раскрыла коробку и тут же забыла о шерсти.
- Кукла! Как я хотела! Мам! Посмотри, какая кукла!!!
Она прижала ее к себе и глазами, полными детского счастья посмотрела на маму.
- Мам! Я о такой целый год мечтала!
- Вот видишь, ты себя хорошо вела, и Дедушка Мороз тебе ее подарил.
- А когда он приходил? Я бы хотела ему спасибо сказать.
- Малыш, он очень занят. Всем нужно подарки развести. Наверное, пришел, когда ты спала. И поехал дальше по своим делам. Но он все слышит, поэтому ему можно просто в окно сказать спасибо.
Девочка кивнула и, не отпуская свой подарок, побежала в свою комнату.
- Красивую куклу ты выбрал, - шепнула женшина своему мужу, стоящего у окна и с улыбкой наблюдавшего за этой сценой.
- Я? А я думал, что... - удивился отец.
- Что?
- Да ничего, кукла и правда красивая, - загадочно улыбнулся он и обнял жену.
А девочка в своей комнате смотрела в окно и махала кому-то маленькой ручкой.
Ее совсем не смущало, что вместо красивых коней, запряженных в сани и дедушки в красных рукавицах, на фоне зимнего неба вырисовывался еле различимый силуэт огромного трехголового Змея, который, размахивая широкими крыльями, тянул за собой огромную ступу, в которой иногда поблескивали чьи-то хитрые зеленые глаза.
Автор - ЧеширКо.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:13
Сегодня, 07:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 3
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